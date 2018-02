Ya ni se esconden: Mica Viciconte y "Poroto" Cubero, en plena cita romántica

La ex Combate y el futbolista fueron fotografiados compartiendo un partido de bowling con una pareja de amigos.

Hace meses que muchos dan por seguro el romance entre Fabián "Poroto" Cubero y Mica Viciconte. Sin embargo, ellos no hacen más que negarlo, aunque esta vez las pruebas son contundentes.

Cubero y Viciconte, en salida de parejas (Foto: Caras).

Así, el capitán de Vélez y la ex Combate fueron fotografiados juntos por revista Caras en el bowling de North Center, en Olivos. En la salida, los acompañó otra pareja: la formada por la ex Gran Hermano Maypi Delgado y su novio, Santiago Ladino, quien supo ser compañero de equipo de Cubero.

Llamativamente, Viciconte cubrió el nombre de Cubero en el tablero de puntos.

Cautelosa, Mica registró el encuentro en sus stories de Instagram, pero tapó el nombre de "Poroto" en el tablero de puntos del juego de bowling que compartieron los cuatro.

"Se dio"

Sin embargo, más allá de las evidencias fotográficas, Viciconte siguió desmintiendo los rumores. "Se dio, fue una salida para divertirnos. Me gusta el bowling, voy muy seguido con mis amigos. La salida la armaron Ladino y Maypi. Obvio que sabía que iba Cubero", expresó en charla con Ciudad.com.

"Si estuviera con él, no estaría en un lugar público. aseguró. "Si tuviera algo oculto con él, no iría a un bowling. No estoy enamorada de nadie. Él es súper caballero. Nadie está enganchado con nadie, la pasamos bien".

Viciconte charló animadamente con Cubero.

La pareja se separó a la salida del bowling para ir cada uno por su lado, algo que Mica utilizó para argumentar a su favor. "Si fuese mi novio, me acompañaría hasta mi casa", remarcó. "Me parece un divino, lindo hombre. Pero no estoy en un momento para encarar una relación, estoy tranquila".