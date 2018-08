Ya no me importa su desconsuelo: la reacción de Karina al ver las fotos del Kun con otra

Aunque llevan casi un año separados, cada movimiento que hacen tiene repercusión directa en las preguntas que los periodistas les realizan cada vez que tienen oportunidad de entrevistarlos. En esta oportunidad, fue el turno de Karina “La Princesita”, quien le puso el pecho a las fotos que se publicaron en las que se lo puede ver a su ex Sergio “Kun” Agüero junto a una misteriosa morocha en Estados Unidos.

Karina habló de las fotos del "Kun" con otra.

“¿Viste las fotos del Kun acompañado de una amiga en Los Ángeles? ¿Te genera algo como expareja?”, indagó el notero de Intrusos. “Sí, me las mostraron”, respondió con soltura la cantante, al tiempo que sumó: “Creo que si lo nuestro hubiera sido más reciente, quizás me hubiera dolido; pero ahora no sentí nada”.

El "Kun" Agüero y Karina se separaron hace casi un año.

“Estoy en la mía, totalmente. No siento nada. Para los que no sueltan debe ser difícil. Él no me interesa, no me importa nada de lo que haga”, disparó sin piedad. ¿Qué dijo sobre su presunto romance con el abogado Juan Pablo Rovito? “Es un amigo, nada más que eso; por ahora. Estoy sola y no estoy buscando nada”.