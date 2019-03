Yanina Latorre ahora se la agarró con Pampita: "Es patética y pone voz de tarada"

Se podría decir que Carolina “Pampita” Ardohain está atravesando por un buen momento, tanto en el ámbito laboral como en su vida amorosa. La modelo se puso de novia con Mariano Balcarce, un empresario de 32 años y amante de las motos que supo conquistarla. Además, la morocha volvió a conducir Pampita Online, pero por la pantalla de Net TV y lejos de su olvidable paso por Telefe.

Pero a pesar de su buen momento, Pampita no puede escapar de la crítica, esta vez de parte de la siempre filosa Yanina Latorre. En Los Ángeles de la mañana mostraron un fragmento del ciclo que conduce Pampita, en donde debatían sobre la decisión de Nicole Neumann de llevarse a sus tres hijas de vacaciones a Salta, a espaldas de Fabián Cubero, el padre de las pequeñas.

Al ver esta secuencia, y furiosa por el debate que propuso Pampita, Yanina sorprendió a propios y extraños con un feroz comentario contra la jurado del Bailando. "Pampita es patética, la verdad es patética. Me parece patético lo que hace. Porque ella es una chica que reniega todo el tiempo de que se hable de la vida privada de ella, de Benjamín (Vicuña), de los hijos”, expresó.

Y sentenció: “No podés usar tu programa para vengarte de una chica que te hizo algo en tu adolescencia. Me parece patético como mamá y mujer. Y que encima ponga esa voz de tarada cuando habla, 'ay, ¿vos decís que lo inventó la prensa?', ¡Querida, hablá bien, sos madre, tenés 40 años! Meterse con los hijos de Nicole Neumann cuando a ella no le gusta que se metan con sus tres criaturas realmente me parece patético".

Cabe señalar que Cubero se mostró furioso con su ex por llevarse a sus hijas de viaje a la provincia de Salta sin pedirle autorización. "No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas. No sé qué le está pasando a Nicole, pero me pone muy nervioso", había dicho el defensor.