Yanina Latorre tildó de "traidora" a la ex de Doman y disparó: "Me agarró del cuello y casi me muerde"

En un abrir y cerrar de ojos, Evelyn von Brocke sentenció su futuro como panelista de Los Ángeles a la mañana al abandonar el ciclo en pleno aire tras un fuerte cruce con Yanina Latorre.

La mujer de Diego Latorre recordó la frase "la bobita de tu hija", y Evelyn se levantó, se sacó el micrófono y abandonó su silla el viernes último, faltando a su lugar de trabajo, además, el lunes, el martes y este miércoles.

Las angelitas, todas juntas.

Según trascendió, la ex de Fabián Doman exigió disculpas públicas de Yanina, le pidió que respete a su hija y también reclamó que el resto de las “angelitas” no la agredan más.

“En caso de no darse el punto uno, pido reasignación de tareas para el cumplimiento de mi horario dentro de la productora”, le reclamó visiblemente molesta Evelyn a la producción.

Yanina no dudó y destrozó a la ex de Doman.

Como la productora no accedió a estos pedidos, Evelyn no volverá al programa de las mañanas de El Trece. Mientras tanto, en diálogo con el ciclo Hay que ver, Yanina redobló la apuesta, volvió a hablar de la hija de Evelyn, Cocó Doman, y disparó contra su ex compañera-

“Me dio mucha tristeza que a la chica le chupe ochenta ovarios y me trate de cornuda, es lo único que voy a decir de la chica. Ahí demuestra lo mediática que es la chica y la madre. Yo no mentí en nada”, manifestó y recordó aquella pelea con madre e hija durante el Bailando por un sueño

“En su momento tuve una mala frase de una chica adulta y mayor de edad, en un contexto de una pelea pedorra de ‘Bailando por un Sueño’, que están todas las cosas a flor de piel, que también Evelyn me agarró del cuello, casi muerde y me amenazó”, aseguró.

Según explicó, con Evelyn se había “amigado” hasta que lo “traicionó” a Ángel de Brito. “Ella lo trae ahora porque traicionó al aire de LAM. Lo traicionó a Ángel, al productor e incluso la sacaron de la conducción por eso, y hace esto para desviar el foco de atención. Yo en el aire repetí la frase porque le quise explicar lo que había sido esa pelea pedorra”, sostuvo.

Y sentenció: “Incluso me llamó Doman y me dijo ‘Olvídate, Evelyn no está bien´. No se siente el vacío cuando el otro tiene muy mala energía, complica tanto a un grupo y trata de desviar el foco de lo que ella hizo en realidad. Ella para mí es una chica que no está bien. Nancy Pazos hay una sola, Evelyn buscate otro personaje, hay que ser muy inteligente para ser como ella”.