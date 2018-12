olhacomagentefica Las actrices brasileñas se sumaron al repudio contra Juan Darthés

Luego de ser denunciado por Thelma Fardín por violación, Juan Darthés tomó una decisión clave para su futuro: armó las valijas y se dirigió a Rosario donde se tomó el primer vuelo del jueves a San Pablo, Brasil, su lugar de nacimiento. ¿El motivo? Alejarse del escrache constante y del clima hostil que lo rodea debido a las acusaciones en su contra de acoso y abuso sexual.

Darthés antes de viajar a Brasil.

Si bien tiene la nacionalidad argentina, Darthés nació en San Pablo –su nuevo destino- y en la constitución de Brasil aclara que no extraditan a sus connacionales. Sí, el artículo 51 de la Constitución que rige en el país vecino desde 1988 señala expresamente que "ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común…”

Desde el entorno de la actriz de 26 años señalan que la “huida” de Darthés es una estrategia para dilatar la causa que fue iniciada en Nicaragua. Pero si bien en principio la idea del ex protagonista de Simona era conseguir algo de calma en Brasil, la realidad es que no lo logró.

Al enterarse de su arribo, las actrices brasileñas se unieron al hashtag #MiráCómoNosPonemos y compartieron un duro comunicado en las redes sociales en repudio al actor. La primera en pronunciarse fue Bruna Linzmeyer, figura reconocida del país vecino.

Con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, compartió una foto del actor con la frase en portugués: "Mexeu com uma, mexeu com todas" ("Se meten con una, se meten con todas"), y le sumó el hashtag #ChegaDeAssédio (#BastaDeAcoso).

Al mismo tiempo, Linzmeyer le dedicó fuertes palabras al actor y le dejó en claro que no es bienvenido. “Nosotros, hermanas brasileñas, repudiamos la llegada a Brasil de Juan Darthés, actor argentino recientemente denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin”, escribió.

Y sentenció: “Thelma era menor de edad en la época de la violación (tenía 16 años) y su denuncia se une a la de otras mujeres, apuntando actos de acoso y abuso sexual cometidos por Juan. Las actrices de Brasil y Argentina están juntas, organizadas y atentas”.

Fardín denunció a Darthés por haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años, durante una gira de la serie Patito Feo por Nicaragua. “Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito, comenzó a practicarme sexo oral y me penetró”, relató la actriz.