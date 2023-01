Acoso, discriminación y violencia: Alfa está destado y hace equilibrio en la cuerda floja

Luego de casi cuatro meses de programa, ya se van perfilando cuáles son los principales candidatos y candidatas para alzarse con el premio mayor de 15 millones de pesos y la casa que se le otorga al ganador de Gran Hermano. Es que ya quedan nueve participantes, y de estos, solamente cuatro vienen desde el 17 de octubre, el día que comenzó el show.

Los votos y las distintas placas hasta el momento demostraron que esos participantes originales probablemente reflejen a los más encaminados hacia la victoria en el reality show más popular del momento, por lo que es casi un hecho que el ganador saldrá de Walter "Alfa" Santiago, Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Julieta Poggio o Romina Uhrig.

El problema es que queda más de un mes todavía para que termine el juego y las dinámicas de estos favoritos pueden llegar a cambiar y hacer que pierdan su potencial de ganadores. El ejemplo perfecto de esto es Alfa, quien hoy tiene todo su prestigio en la cuerda floja por sus complicadas intervenciones con el resto de los hermanitos.

Lo más paradójico es que el polémico participante comenzó como un candidato a irse en la primera semana, cuando Martina Stewart Usher lo salvó de la placa, y luego de eso no paró de crecer, gracias a quedar como víctima en todos los conflictos que buscaban exponerlo por sus formas anticuadas y machistas.

El problema del sexagenario es que los reingresos y los nuevos participantes lo hicieron avisparse de que afuera era alguien fuerte. Primero vio cómo Lucila Belén "la Tora" Villar y Agustín Guardis cambiaban su postura hacia él, y luego también se alertó de que Camila Lattanzio se interesaba por él con el fin de colgarse de su popularidad.

Todo lo que Alfa había conseguido por estar como una víctima de algunos de sus compañeros, comenzó a perderlo por agrandarse y sentirse ganador. Esto se refleja en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestinan a este nuevo Alfa, tan lejando a la humildad.

A su vez, su rara relación con Camila, que es una mezcla de las películas Lolita y Acoso Sexual, también lo está haciendo perder simpatizantes. Es que mientras que él cree que en caso de estar juntos, la gente lo respaldaría, es un hecho que los agudos ojos de Twitter ven con mala intención una posible relación entre ambos.

Más cuando se ven escenas como la que se dio hace pocos días, cuando Alfa intentaba ingresar al baño mientras la rubia se duchaba. "Me hago pis", insistía el hombre, entre risas e incomodando a su compañera. "¡No, Alfa!", le pedía la chica. La escena duró más de un minuto y obligó a la chica a tapar con muebles el ingreso al lugar.

Cualquier persona que no conozca la relación entre ambos vería con malos ojos lo que pasó y podría calificarlo de acosador al hombre mayor. Aunque sus compañeros en la casa le temen por su popularidad y pocos se le animan desde que se enfrentó con Ariel Ansaldo por el polémico dedo en la boca de Camila.

En esta nueva versión de Alfa desatado, también hay espacio para la discriminación, como le hacía a su amiga Romina por comerse la "S". Aunque esta vez el blanco de sus críticas es Marcos Ginocchio, a quien lo discriminó por su acento salteño.

La escena se vivió en la pileta y duró pocos segundos, fundamentalmente porque Marcos es uno de los pocos que se anima a responderle al polémico hombre mayor. "¿Vos no sabés hablar normal sin ese acento idiota?", expresó el hombre, haciendo honor a su cualidad de porteño. "Y vos, ¿no te sabés poner un protector que no sea una crema de zanahoria?", contraatacó el salteño.

Este tipo de enfrentamientos sólo se daban con Marcos hasta hace pocos días, que Ariel finalmente reaccionó a la violencia constante del amante de Estados Unidos y lo increpó por sus constantes ataques.

"Alfa, dejame hablar como yo quiero", protestó el parrillero luego de que Alfa le criticara su opinión acerca de que Romina debía organizar. "Pará, pará, pará", le lanzó el sexagenario. "Pará la pija", contestó Ariel, ya fuera de sí y cansado de que lo busque en todas las curvas.

"Pará, primero no me hables así", pidió Alfa, bajando los humos de su compañero. Aunque esto no lo frenó, ya que Ariel continuó insistiendo: "No me busques el error todo el tiempo. No me jodas más porque nos vamos a ir los dos. Yo no te jodo a vos. Terminala con las discusiones".

Tantos enfrentamientos y posiciones engreídas lo hacen perder apoyo en las redes sociales, algo que puede comprobarse en las encuestas de imagen que hacen distintas cuentas, como la de Federico Bongiorno. Es por eso que muchos fanáticos y fanáticas del programa dan por hecho que la fortaleza del hombre de la bandana no es la misma que semana atrás y que se esmeriló mucho en el último tiempo.

La pregunta sobre qué pasaría con Alfa en una placa de nominaciones, luego de tanto desgaste y con su versión desatada a cuestas, es una incógnita que tanto los usuarios de Twitter como los panelistas de Gran Hermano se hacen. Es evidente que no tiene el mismo respaldo que cuando le tocaba ser la víctima, aunque sea por su forma anticuada de pensar.