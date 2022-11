Acoso, exposición y sanción en GH: Alfa fue castigado por sus repudiables dichos contra Coti

El desagradable y desafortunado comportamiento de Alfa dentro de la casa de Gran Hermano fue aumentando exponencialmente a lo largo de su estadía en estos casi 30 días que lleva jugando. Sus comentarios hacia las mujeres no solo son machistas e incómodos, sino que ya directamente pasaron a transformarse en acosadores.

Ayer por la noche tuvo lugar una de las galas más cargadas hasta el momento. Dos sanciones y el enojo del público. El episodio del jueves comenzó con las palabras de Santiago del Moro, quien adelantaba que algo desubicado había sucedido dentro del espacio de los hermanitos, y que Gran Hermano iba a comunicar las consecuencias.

Lo que había ocurrido es que en una de las noches de esa semana, los chicos y las chicas compartieron obligatoriamente habitación, y cuando estaban la mayoría acostados, Walter comenzó a decirle a Coti frases acosadoras e inaceptables para la sociedad de hoy en día. "Mira Cotita Mira, 10 centímetros de circunferencia, un desodorante", le expresó el pelado señalándose algo que escondía debajo de la sabana.

Por suerte, en ese mismo momento, uno de sus compañeros que estaba presente en la situación, Maxi, le para el carro y con una frase cargada de ironía lo dejó expuesto: "¿Tomaste la pastillita vos hoy? Tiene 20 años, ni en joda se lo digas". A raíz de éste momento totalmente repudiable, comenzó lo peor. La casa quedó afectada por este episodio, y siguieron hablando.

Durante las horas siguientes a los comentarios, todos los compañeros de la casa estaban apoyando a Coti y diciéndole a Alfa que no había estado bien con lo que dijo. A lo que el hombre mayor comenzó a tratar de loca a la víctima afirmando que el nunca había dicho eso. Tras la fuerte defensa de Nacho, que lo ubicó en dos segundos, Walter cambió un poco su opinión, al ver que se le había puesto toda la casa en contra.

No obstante a esto, Gran Hermano citó en el confesionario al repulsivo jugador, y aunque no lo expulsó, le comunicó que iba a tener una sanción: “Necesito por favor que me escuches con mucha atención y que me dejes terminar de decir lo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a lo que pasó recientemente con tu compañera Coti. La verdad no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa”, comenzó

“Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir por favor que reflexiones acerca de lo sucedido y además informarte que se te aplicará una sanción, la cual será comunicada en su debido momento. Muchas gracias”. Luego del "reto" fue a pedirle disculpas a Coti y a decirle que el solo "estaba molestando, pero sin ánimos de acosar ni de ofender".

Ayer a la noche, luego que Del Moro le mostrara al público lo sucedido, dejó que Gran Hermano le diga a Alfa cual era su sanción. "Mi decisión es que estás nominado y vas a la placa del domingo", sin la posibilidad de ser salvado. Sin embargo, ni Walter ni ningún otro compañero de los que estaba en placa iba a poder ser salvado, ya que le anularon esa posibilidad a Lucila por hacer un complot.

Hoy a la mañana, pero sin ser muy creíble, Alfa protagonizó una charla con Romina, en la cual le expresó: "Se como tratar a las mujeres, tengo una hija. Nunca maltrate a las mujeres. Me da mucha tristeza". Lo que no le daba era vergüenza faltarle el respeto a una niña hablándole de su pene y mucho menos le dio vergüenza fingir que todo eso había ocurrido y tratarla de loca a la víctima.

Coti y el conejo desarman el juego de La Tora

Desde que inició la competencia Coti está en el ojo de la tormenta. Al principio no encontraba su lugar concretamente, pero ahora sin que nadie lo sepa realmente, es la mejor jugadora del reality. Hace una semana, hizo la fulminante, lloró y le juro a las chicas que ella no había sido, le hecho la culpa a Agustín y logró sacar a Mora, que era su objetivo.

Esta semana, hizo una jugada mental maestra con el Conejo, en el que arreglaban como podían hacer para perjudicar a la Tora. Y al sacarle la ficha y ver mas o menos como era su relación con los nominados, ambos determinaron que tenían que hacer que quede si o si una mujer en placa. "Ojalá que quede Daniela o Juli, porque así la Tora no lo puede salvar a Juan, o si lo salva....". acotó Coti. "Perfecta las votaciones mías, perfectas. Así la tora se manda al frente", cerró Alexis.

Luego de pensar esta estrategia y tener en cuenta como podían hacer para arruinarle la jugada a Lucila sin que se de cuenta, y también perjudicar al resto, el conejo comentó "¿A Nacho o Juan lo va a salvar? ¿Si salva a una mujer? Y ahí chau, te vas".