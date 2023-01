¡Agrandadytos! Martina liquidó a Juan de Gran Hermano y lo acusó de egocéntrico: "Es insoportable"

Cuando estuvieron dentro de la casa de Gran Hermano compartieron el grupo de "los Monitos" junto a Tomás Holder y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, pero afuera del programa la amistad entre el taxista Juan Reverdito y la joven Martina Stewart Usher parece haber terminado. Y todo fue por una pelea de celos, egos y, claro está, dinero a base de canjes. "Es insoportable", confesó la ex hermanita.

Martina estuvo en A la Barbarossa, donde confirmó que decidió volverse de Uruguay y dejarlo solo a quien fuera su amigo, luego de que este comenzara a denunciar que lo habían estafado. "Todos los días me estaba quemando la cabeza. Y además se estaba peleando con la persona que nos había llevado", agregó.

Y sumó: "La verdad es que pudo haberlo hecho por prensa", detalló Stewart sobre esa versión que definió como una mentira. "Para mí no pasó eso. La gente nos trató súper bien. Fuera de la casa no era la persona que yo había conocido adentro. Lo que ustedes vieron ustedes que yo no vi de Juan, lo pude ver afuera".

La segunda eliminada del reality más popular del momento reflexionó en el ciclo y se preguntó: "Si no llevás ni siquiera 10 dólares para comprarte un jugo y estuviste una semana, ¿pensás que te estafaron?. No podés salir a decir que te estafaron cuando te bancaron absolutamente todo, hasta el licuado que te compraron en la playa", agregó.

Para Martina el conflicto entre ambos comenzó cuando fueron a la cena de famosos que organiza Juan Herrera. "Nos habló una persona de acá para ir. Es a beneficio y ya ahí quería que le paguen", detalló.

Luego, el fin de semana tenían presencias en boliches, y un viaje para dar entrevistas en los canales de allá, debido a la enorme repercusión del show. "Íbamos en una buena combi desde Punta del Este a Montevideo que están los canales. Y Juan, como no lo llevaban en un auto a él solo, dijo que no iba a ir", relató la chica, dejando en evidencia que el taxista se subió a un pony.

"Yo sí quería porque habíamos dado la palabra de que no queríamos ir. No es pago, pero a nosotros nos sirve. A mí me sirve", explicó Martina. "Entonces como yo quería ir me empezó a hablar medio mal: 'no tenés que ir porque yo no voy'. Ahí me volví porque no quería quedar pegada. Sé que discutió con mucha gente de allá", contó.

Enseguida, Georgina Barbarossa le comentó que el tachero dejó una mala imagen en el país vecino. "No me sorprende. Porque tiene malos modos", le afirmó la ex GH. "¿Tiene actitudes de divo?". le repreguntó la conductora. "Sí, ¿pero quién sos?", exclamó su antigua amiga.

"Él esperaba que le paguen todo. Esa noche salíamos, estaba Kennys Palacios, Charlotte Caniggia, y Juan quería ir si le pagaban la presencia. Y en Punta del Este no es así", comentó Martina. No incumplieron en nada. Juan quería un auto y yo dije vamos igual. Por eso quedó tan mal con los canales de allá. Y no fue a ningún lado de lo que tenía pactado", agregó.

Los celos de Reverdito

La joven deslizó que muchas veces la demandaban a ella y no a él para las presencias. "Pasaba que a él no lo invitaban a las reuniones que organizaban Charlotte y Palacios en los paradores. Y yo no me quería quedar en el hotel con él sola", ejemplificó.

"Yo no fui a estar con él. Que él haga su vida y yo la mía. Cuando a mí me invitaban me decían 'no vengas con él'" y "él me decía: "sos una forra, porque te estás cortando'". Martina también contó que Juan llamaba al agente que los había llevado porque se enteraba que ella había conseguido canjes que él no, como uno de motos de agua que disfrutó en las costas orientales.

En el programa, el periodista Lio Pecoraro tomó el teléfono de la ex GH y leyó uno de los últimos mensajes de Juan, antes de los quince que había eliminado. Allí le preguntaba si ya se había ido.

¿Hay amor?

Alexis "el Conejo" Quiroga, presente en el programa como panelista, preguntó si no consideraba que detrás de los reproches había una intención amorosa del taxista, algo que ella negó, pero no sin sonrojarse.

A esta teoría también tributó el productor Gastón Trezeguet, quien le cuestionó los planteos de novio que le hace. "¿Hay amor ahí? No nos estás contando esa parte", insistió. "Puede que Juan haya entrado en una confusión y sienta algo por Martina, ¿por qué no?", preguntó el Conejo.

Entre risas, la chica contestó que "Juan es muy intenso y es así con todo el mundo". "Ayer una chica que nos dio un canje le dio un par de anteojos, y la volvió loca para pedirle otro y la chica le decía 'no me rindió'". "Me parece que hubo algo entre Juan y Martina", elaboró Trezeguet, "pero Juan quedó muy resentido". A Martina no le gustó esto y pidió que no sigan haciendo chistes. "No confundamos amor con intensidad insoportable", declaró.

La respuesta de Juan

En vivo en el programa, el taxista le escribió a Pecoraro. "Decile que deje de mentir", comenzó. "Que diga la verdad y deje de hacerme quedar mal a mí. Si quiere cámara que se busque otra persona para atacar", rechazó. "Es todo mentira lo que está diciendo. Y tengo pruebas y audios de todo", expresó Juan, a lo que el periodista de espectáculo lo invitó a que las muestre, porque todas las fuentes lo contradijeron.