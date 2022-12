Alfa aseguró que Moria Casán lo quiso conquistar y la diva lo destrozó: “Bananero y cholulo”

Desde que empezó Gran Hermano, hay un participante que llamó la atención de todos. Primero por su extravagancia a la hora de vestirse y por ser el mayor de la casa, después porque armó un escándalo con el presidente Alberto Fernández que podría terminar en un juicio y, por último, porque es el odiado de todos los integrantes del reality. Ahora metió la pata con una diva de la escena nacional: Moria Casán.

Es que hace unos días, mientras charlaba con dos de sus compañeros, Alfa, como se bautizó, les contó una extraña y divertida anécdota. Según el personaje más grande de Gran Hermano, un día estaba en su vehículo, esperando en un semáforo, cuando en el auto de al lado ve que se encontraba Moria. Entonces, según las palabras de Alfa, le gritó su nombre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su relato, Alfa afirmó que cuando la diva lo vio, le dijo: “¿Hola, cómo estás, bombón?”. Entonces, cuando Walter le contestó, ella volvió a preguntarle: “¿Y a dónde va usted, bomboncito, ahora?”. Entonces, Alfa dijo que como justo en ese momento tenía unos bombones que había comprado y los tenía en la guantera, se los regaló. ¿Estarían derretidos? No lo dijo. Pero es raro. Como sea, el relato siguió.

“Le tiro un bombón de auto a auto, pero porque era Moria Casán”. Entonces, y siempre según lo que dijo Alfa, ella le dijo que le invitaba a tomar un café para conocerse. “‘Me estoy yendo a casa’, le dije, puse primera y me fui a la mierda, me fui a mi casa, Figueroa Alcorta, Lugones y me fui para San Miguel”, siguió la historia del participante.

Pero el relato no se detuvo. Y dijo: “Al otro día prendo la televisión y sale en todos lados el quilombo de Moria con Vadalá, que Moria lo había encontrado a Vadalá con una mina. Le había encontrado las conversaciones, las fotos, tenía las pruebas, tenía todo. Y cuando llego a casa le cuento a mi pareja la historia... ‘Mirá, me quiso levantar Moria Casán. Yo a Moria Casán le compré un auto en el año ‘81 que era para mi viejo, un BM 520 que me dieron el dato y fuimos a comprárselo a ella’”.

Emocionado en su alocución y ante la atenta mirada del resto de los participantes, que son más cholulos que él, dijo: “Le conté a mi pareja hasta lo del bombónm ‘tenía unos que te iba a traer a vos y le tiré uno’, pero escuchame, no seas boluda, me dijo ‘Seguime’ y no fui a ningún lado... Claro, si la tipa estaba conmigo, se iba a sacar fotos conmigo e iba a hacer de todo, para demostrar que Vadalá no la cagó, sino que ella lo cagó a él, porque viste cómo es Moria. De la que me salvé, y le comentaba a amigos míos”.

Tal como sucedió el día que dijo que el Presidente de la Nación intentó pagarle una “coima” y ahora deberá enfrentar un juicio cuando salga, el representante de Moria negó cualquier vínculo desde su cuenta de Instagram. El jefe de prensa de la diva copió y pegó las palabras que Moria le dictó, aunque con algunas faltas de ortografía: “Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero (SIC), cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona”.

Y agregó: “Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece superrrrrrr cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto! no tuve nunca un coche rojo porque me da a RIVER y soy BOSTERA!!!. Bye amoros, consiguió lo que quería, que hablásemos de El, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante”. Por último, en su mensaje dictado y escrito por su prensa, Moria dijo: “No consumo GH, adoro a DEL MORO que me parece SUPERRRRR y me da ternura que ALFA en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane EL. Amé su trepada por una enredadera!”.