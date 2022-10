Alfa de Gran Hermano y sus romances con famosas: del noviazgo con Cardone al encuentro con Georgina

Desde que comenzó Gran Hermano 2022, Walter Santiago, más conocido como Alfa, generó más polémica afuera que adentro de la casa. Y no precisamente por su estrategia en el juego. La semana pasada comenzó a circular la supuesta historia de amor entre el hombre y Georgina Barbarrosa. Es por eso que hoy en el programa de la conductora despejaron todas las dudas.

A la Barbarrosa comenzó su ciclo de este viernes con la ex cuñada de Alfa como invitada. En ese movil, Lio Pecoraro, que forma parte del staff del programa, recordó que cuando Alfa estaba de novio con María Valenzuela, la actriz lo apodaba “Wal”.

Lejos de ser esto lo que llamó la atención, rápidamente Roxana, familiar del participante más grande, disparó: “De ese noviazgo no me enteré. Del de Pata Villanueva sí.Y el de Georgina me re sorprendió, tampoco sabía".

Aunque Nancy Pazos u sus compañeros se demostraron eufóricos porque la conductora “confirme” el amor entre ellos, Georgina respondió: "¡Nooooo! Te lo juro por Dios que no. Roxana, te lo juro que no".

Georgina, quien fue profesora virtual de teatro de Alfa durante la pandemia, dijo que no tuvo nada que ver con él, y aunque lo aprecia mucho y no paso nada, hubiera revelado si hubiese existido algo entre ellos. "Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho.Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto".

Filosa y dando a entender que el hombre si tenia segundas intenciones, Noe Antonelli reveló que “él intentó y no pudo”. Los gritos y la revolución continuaban en el poso, por lo que Barbarrosa se vió “obligada” a dar detalles de su vínculo.

"Estuvo en mi casa con autos antiguos. Fue durante la pandemia. Comimos empanadas, pero no tomamos vino. Yo no sé si puedo contar esto”, reveló la ex MasterChef.

Para desmentir algunos rumores que se dijeron, sobre un viaje a Miami entre ambos, Georgina dijo que solo se vieron esa noche durante la pandemia en la que compartieron una cena. "No conocí su casa en Miami. Los mellizos no lo conocen, pero mi sobrina Lucía sí. Sólo lo vi en pandemia".

Además, la famosa recordó que habían hablado sobre su participación en el reality y que ella le dijo que no lo haría y que se enteró de que había ingresado por la tele. "Le dije que yo no lo haría, que no entraría a la casa, pero no sabía que había entrado. Me enteré ayer viendo la tele".

En la casa lo vi sincero. Va por todo y quiere ganar. Tiene una buena posición económica, pero le gusta la fama. Es muy fierrero y tiene muchos amigos famosos, pero no del ambiente artístico, sino de otros ámbitos. Una vez me trajo de afuera una computadora, obvio que se la pagué", afirmó Georgina.

Como si esto fuese poco, Lio Pecoraro afirmó en su cuenta de Twitter que Alfa tuvo más romances mediáticos. En este caso, fue con la reina de los gatos embalsamados.

Al parecer, entre 2014 y 2015 el amante de la fama tuvo una relación amorosa con la modelo y actriz Daniela Cardone. Si bien Lio no dió muchos detalles sobre la forma en la que surgió y terminó esta pareja, dijo que “no era exponencial, era real”.

Al parecer, y solo hasta el momento, Alfa le hizo RCP a una vaquita de San Antonio, curó a alguien con reiki y hasta salió con las veteranas más deseadas del país ¿Dónde estuviste todos estos años, Walter?