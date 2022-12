Alfa, desatado: le metió un dedo en la boca a Camila y casi se va a las piñas con Maxi

Luego de más de dos meses desde que comenzó la edición 2022 del reality show Gran Hermano, las rivalidades entre muchos de los integrantes de la casa más famosa del país ya son más que evidentes y las peleas entre ellos, mucho más expuestas y conflictivas.

Eso se pudo ver en estos días cuando la discusión entre Constanza "Coti" Romero, Romina Uhrig y Julieta Poggio, se elevó tanto respecto al tono y al contenido de la charla, que terminó con una pelea para siempre entre ellas y el descubrimiento de la traición de la correntina, quien le clavó la nominación espontánea a Juli y a la que fue la última eliminada de la casa, Daniela Celis.

Y si con eso no era lo suficientemente evidente que los problemas de la casa cada vez vienen más pesados, el cruce que se dio entre Walter "Alfa" Santiago y Maximiliano Giudici, en el cual casi se van a las manos, demostró que la paz que se había conseguido luego de la salida de "los monitos", ya no se volverá a tener mientras dure el programa.

Es que durante la discusión, el cordobés terminó amenazando al sexagenario de agarrarlo a trompadas, lo que motivó que Alfa le diga la dirección de su casa y le manifieste que lo esperaba para eso a la salida del show. Todo comenzó cuando el mayor de la casa confesó que él le había hecho a Juan Reverdito y a Agustín Guardis, las mismas jugadas que le hacían ellos.

"Ay, Alfa. ¿Ahora te la jugás de que era el juego y no te enojás? No seas hipócrita, te mentís vos solo. Dale, hermano. Me lo contás como si yo viniese de afuera, si yo lo vi todo. Ahora sos el canchero que le jugaste...", disparó Maxi. "A mí de hipócrita no me trates", respondió Alfa. "Pero sí, porque lo estás siendo. Y no es un insulto", continuó Giudici. "Que vos me trates de hipócrita... no me interesa lo que vos pensás", replicó.

"Yo le jugué a Agustín (Guardis) los últimos dos días para sacarlo", replicó Alfa. Eso motivó que Coti también le plantee su punto de vista: "Vos dijiste que eso era bullying y al final lo hiciste vos también", planteó.Eso no impidió que los dos hombres se sigan peleando. "Mirá cómo te sacás vos", le tiró al cordobés. "Para sacarme con una persona como vos, tan bajo como vos, imposible", contestó en el medio del enojo Maxi.

"La primera semana era una carmelita descalza, la víctima. Todos ayudándolo porque lo basureaban. Después se terminó y ahora es 'quién me desafía", criticó el novio de Juliana Díaz. "Tal cual, me di cuenta que era un juego", dijo de forma provocativa Alfa. "Mirá, haciéndote el malo y cuando te miro me corrés la mirada. Porque sos un cagón", exclamó ya en una pelea muy subida de tono.

Pero la cosa no terminó ahí, porque Alfa le dijo "me chupa un huevo, vení a buscarme afuera", mientras salía al patio. "Obvio que te voy a buscar. Quedate tranquilo que lo hago", confirmó Maxi. Lo que generó que Alfa se cuide de las amenazas y advierta que si le pasa algo a él o a sus cosas, tendrá este testimonio a su favor.

La pelea debilitó mucho al cordobés, quien tiene una imagen muy golpeada y a quien los exabruptos así le juegan en contra, según lo que se lee en las redes sociales sobre él, un termómetro que no siempre tiene la razón pero que dibuja un panorama similar a lo que luego sucede en las galas.

Es que Alfa viene mejorando su juego desde la primera semana, cuando Martina Stewart Usher lo salvó de la placa "para que aprenda a tratar mejor a las mujeres", con el fin de esmerilar su imagen patriarcal y machista. Jugada que le salió completamente al revés, ya que luego de eso Walter comenzó a crecer y crecer en su imagen y en el afecto de los televidentes.

Una demostración de esto es la jugada que hizo con la nueva jugadora Camila Lattanzio, a quien invitó delante de Coti a que vaya con él a Miami cuando finalice el programa. "Así que mirá, marzo te invito todo pago, vamos 20 días para allá", le propuso.

Al salir al patio le explicó a la rubia que "en quince minutos la enana (por Coti) va adentro y dice 'Alfa la está invitando a la nueva a ir a Miami, se la quiere levantar y parece el abuelo, el padre'". Más allá del tono con el que lo dijo, fue algo que pasó exactamente como previó el sexagenario, ya que enseguida la correntina estuvo contándoles a sus compañeros exactamente lo que el hombre previó.

Igualmente no todas son buenas para el personaje más polémico de la casa, ese que ya en los primeros días afirmaba que el presidente Alberto Fernández lo había coimeado. Es que sus desubicaciones siguen cada vez más fuertes y son muchas las actitudes repudiables que acumula en su haber.

Algo así se vio cuando fue increpado por el nuevo integrante de la casa, Ariel Ansaldo,quien lo juzgó por haberle metido un dedo en la boca a Camila cuando ella estaba durmiendo. Esta situación de acoso revolucionó la casa por completo y generó muchos repudios de sus compañeros y compañeras.

Aunque lo más raro de todo es la protección que tuvo la situación por parte de Telefe y Pluto TV, quienes se encargaron de cortar la transmisión cada vez que alguno de los jugadores mencionaba lo que sucedió.

Así fue con Ariel, cuando lo discutía con Alfa; con Thiago Agustín Medina, cuando saliendo al patio dijo "me parece justo lo que dijo Ariel, ¿cómo van a meter el dedo en la boca a otra persona?"; y con la mismísima Camila que se lo contó a Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente.

En los tres tapes la producción decidió cortar enseguida los testimonios para que la situación no se eleve de tono con las repercusiones de las redes sociales, que son más fuertes que nunca en ninguna edición previa del reality. Ahora queda el voto de la gente, que está cansada de las mentiras, de la violencia y de los abusos, o al menos así lo ha demostrado hasta el momento en sus votaciones.