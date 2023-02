Alfa, el nuevo "ayudín externo" y el operativo "psicopateo" para quebrar a Romina

El dispar matrimonio que los fanáticos y fanáticas de Gran Hermano vivieron los primeros meses del juego, entre Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig, parece haber terminado definitivamente luego de que en los últimos días, tras haber escuchado unos gritos de afuera, el hombre la acusara de falsa y ella diera por terminada la platónica relación que los unía.

Vale destacar que desde que ingresaron jugaron juntos naturalmente, con una cocina que los hacía compinches y con un rol de padre y madre al que el resto de hermanitos y hermanitas -salvo algunas excepciones- se sometía con gusto. El problema fue cuando llegó la tercera en discordia: Camila Lattanzio.

La rubia de 21 años comenzó a empalmar tanto con Alfa que las confusiones sobre qué pasaba entre ellos las tenían todos: panelistas, espectadores, participantes. Y si bien nunca fue algo sexual lo que acercaba a Romina con Alfa, ella comenzó a sentir celos de la nueva integrante del reality. Esto es algo que nunca se confirmó de su propia boca y que nadie se atreve a decir porque parece imposible que así sea, pero uno más uno es dos y aquí sucede lo mismo.

También es un hecho que Alfa se viene agrandando por cómo lo tratan los jugadores que vienen de afuera, como reconociendo su liderazgo y su fuerza entre el público. ¿Esto es tan así? Las encuestas de los usuarios en las redes sociales, que suelen ser bastante certeras y representativas, lo daban como el candidato más claro a irse este domingo. Aunque la salvación de Camila alejó ese escenario.

"Alfa, tené cuidado con Romina", se escuchó en el patio de la casa más famosa del país. Esto motivó que el sexagenario vaya a reclamarle a su compañera y agregara que habían dicho "Romina dejá de hacerte la boluda".

"Yo no me hago la boluda con vos, al contrario", comenzó la ex diputada nacional, tras acceder a charlar en la habitación el tema de los gritos. "Para mí con lo que vos te estás haciendo contra es el tema de tus hijas. Con una posición de víctima porque extrañás a las chicas. Se ve eso cuando te ponés a llorar mostrando la foto", la atacó Alfa. "Te estás yendo al carajo con eso, porque yo no me hago la víctima con mis hijas", respondió Romina. "Me estoy yendo al carajo", aceptó Walter.

"No las utilizo. Pongo la foto de mis hijas para que vean que las tengo siempre presentes. ¡No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa!", rechazó Uhrig, ya subiendo el tono. "¿Y quién dijo eso?", le preguntó el hombre. "Lo estás diciendo vos, Alfa. Estás diciendo que me aparezco con la fotito de mis hijas haciéndome la víctima. Dijiste eso. 'Poniéndote a llorar'. Por favor no me hablés más, Alfa", le pidió la mujer.

Alfa, intentando bajarle el tono al debate, le argumentó que había sido ella quien le pidió que le cuenten qué gritaron. Aunque esto no bajó la furia de su compañera: "No me hablés más, porque yo no me meto con tu hija ni me meto con tu nieta. Y jamás hablé mal de vos, jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que a veces pienso de vos te lo dije en la cara", reclamó Romina.

"Yo dije que todos dejamos afectos afuera", expresó Alfa, buscando bajarle el tono a su grave acusación. "Obvio que todos, pero yo tengo tres hijas chiquititas y vos no sabés por qué yo estoy acá. Y no te lo voy a decir", le aseguró quien fuera su gran amiga. "Te dije lo que gritaron, nada más. ¿Te molesta? Bueno, lo lamento. No es mi culpa", deslizó Alfa, antes de terminar la discusión.

Aunque luego el enfrentamiento continuó unos minutos más tarde. "Yo no te dije ni para que te calientes, ni para que nada. Siempre estás hablando de tus hijas y de que sos como un ejemplo...", le quiso explicar Alfa. "¿Quién dijo un ejemplo? ¿Cuándo dije eso?", le preguntó Romina. "Lo estoy diciendo yo. Ella lo dijo (señala a Julieta Poggio). Yo lo que dije es que te juega en contra, porque más de uno va a decir 'dejame de joder, quiere ver las hijas que salga'. Entonces te está jugando en contra a vos", quiso justificarse el señor mayor. "Te está jugando en contra. No digas más eso porque te juega en contra. Aunque me digas que no. Cuando salgas te vas a dar cuenta", agregó.

La discusión volvió a desatar la furia de Romina, quien no se aguantó más toda la humillación a la que su compañero la expuso. "¿Qué te molesta a vos que lo digo? ¿Sabés lo que hacés todo el tiempo? Querer ensuciarme, dejarme mal. Te metés en todo, en lo que comemos, en lo que no, si queremos comprar cuatro dulces de leche, con Juli quisimos abrir la puerta, nos cerraste la puerta. Todo el tiempo es discusión y pelea. ¿Qué tenés conmigo? Andá a tu cuarto y dejame tranquila, no te metas más", exigió la mujer de Moreno.

"El problema lo tenés vos conmigo", quiso defenderse Alfa. "No quiero hablarte más, no me interesa saber más nada de una persona como vos", cerró Romina. La separación es un hecho.

Luego de esto, la situación entre ellos no volvió a mejorar. Ya ni siquiera se hablan. Sólo un día después, Alfa le confesó a Camila que sólo quería tener una relación con Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y con ella cuando saliera del programa. Que con el resto nada.

Al mismo tiempo, Romina quedó herida de muerte y protagonizó muchas escenas de llanto y angustia, motivadas por la discusión con quien fuera su gran amigo en el juego. Luego de los hechos, junto a Julieta y Daniela Celis se quedaron hablando de lo sucedido y ambas la apoyaron y reconocieron que Alfa se había ido "al carajo" con todo lo que había dicho sobre su amiga y su familia.

Respecto a Camila, la chica a quien muchos identifican como la Lolita de Alfa, en relación al famoso filme que retrata la relación entre un adulto y una adolescente, sabe que logró separar a dos de los jugadores más fuertes de la casa. Aunque quizás esa no sea su intención.

Si bien muchos ojos ven que la chica está manipulando al señor mayor, su relación es lo suficientemente confusa como para que las intenciones de moldear las opiniones del otro sean mutuas. Al menos eso se expuso en un raro diálogo que Alfa tuvo con ella, poniéndose en un siniestro rol de padre.

"Escuchame y hacé lo que yo te digo, porque vas a terminar perdiendo. Yo no me hago el gran estratega, ni el bueno, ni nada. Pero hay muchas cosas que yo veo que vos pudiste porque yo te apoyé y te di bola. Si yo no te hubiera dicho 'hacé esto', vos no lo hubieras hecho", le aseguró a Camila el hombre de la bandana, en un diálogo que roza el abuso de poder y las conductas psicóticas.

Las redes sociales en eso son clarísimas: no aprueban la situación entre ambos, no le gusta la diferencia de edad y creen que, o él o ella están siendo manipulados. Mientras tanto, el polémico Alfa sigue perdiendo apoyo afuera y adentro. Aunque nada se compara con haber perdido a la mujer que lo sostuvo todo este tiempo adentro: Romina.