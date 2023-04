Alfa la chicaneó con Macri y Romina denunció: "No querían que llegue una kirchnerista a la final"

A semanas de que finalizara la exitosa edición de Gran Hermano, la ex diputada nacional Romina Uhrig realizó fuertes descargos contra la productora Kuarzo y Telefe, luego de haber sido parte del reality y haberse quedado a las puertas de la final, saliendo en el cuarto puesto. "No querían que llegue una peronista/kirchnerista a la final", aseguró la ex GH en una entrevista con Gelatina, conducida por Pedro Rosemblat.

Las dudas se presentaron cuando la ex participante relató cómo fueron los últimos días de ella en la casa más famosa del país. "Como venía bien el tema, lo estiraron una semana más. El día que nos dijeron 'los cuatro', éramos los cuatro a la final. Después nos cambiaron todo. Y preguntamos qué pasó y nos imaginábamos que era un tema de rating. Después, cuando salgo de la casa, digo 'con toda la campaña que me hicieron, obviamente que no querían que llegue una persona peronistas/kirchnerista a la final. Es más que obvio eso'".

"Cuestión que yo en la casa jamás metí a la política en el medio, siempre respeto cada postura política o religión, no me meto en esos casos. Al contrario, conté mi vida hasta ahí nomás también, porque decían que me hacía la víctima. Nunca dije que no tenía casa, al contrario, siempre preguntaba dónde iban a vivir mis nenas", reconoció Uhrig.

Las declaraciones de Romina se dieron a días de que esté acompañando a Thiago Agustín Medina en la inauguración de su verdulería en Laferrere, y que esté el domingo bailando con sus ex compañeros en La Peña de Morfi. Los medios de comunicación, las presencias y demás actividades públicas, parecen ser el nuevo sustento de la ex GH. Aunque esto también tiene su correlato negativo.

Walter "Alfa" Santiago, quien fuera el gran amigo de Romina dentro de la casa, hasta que las diferencias políticas entre ambos se metieron en el medio, también fue protagonista de una chicana hacia su ex compañera, la cual estuvo acompañada de una sorpresa gigante.

"Mirá, Romina. Para que veas que no es mentira. Yo te voy a decir algo: a Pepino venimos los que valemos la pena", expresó el sexagenario en relación al boliche de Vicente López que suele frecuentar, antes de girar la cámara y enfocar a un invitado sorpresa: el ex presidente Mauricio Macri. "Él te va a decir, ¿a dónde se tiene que sumar Romina, Mauricio?", le preguntó Alfa. "A Pepino y al PRO", contestó el ex mandatario. "¿Ves, Romina? Es así", cerró su ex compañero.

El sorpresivo tape de Walter generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Desde simpatizantes del jugador que aprovecharon para argumentar a favor de que su favorito no miente, hasta detractores de Romina que exigieron que Macri no la saludé.

La campaña de fake news y de inventos contra la ex diputada, fueron moneda corriente durante los últimos días de su participación en el exitoso reality. Es por eso que en muchos espacios de los medios, todavía Romina se mueve en puntitas de pie para evitar comentarios juzgadores y críticas en su contra.

Algo así se pudo ver en LAM, donde la conductora suplente Yanina Latorre la cruzó por declaraciones que la ex GH había brindado tras haber cancelado su paso por el programa. Uhrig había acusado que desde el programa de Ángel de Brito habían lanzado muchas mentiras contra ella. "Mintieron con que tenía un sueldo de 700 mil pesos, que lo seguía cobrando. Dijeron muchas cosas feas de mí. Yo iba a ir porque no tengo nada que esconder, pero para que me maltraten no estoy", confesó la ex diputada.

La respuesta de Latorre llegó enseguida y fue de lo más contundente. "No mentimos. Cuando hablamos de tu sueldo, de las causas, no es por peronista ni por kirchnerista. Vos tenés denuncias por corrupción y por enriquecimiento ilícito con tu marido, y están acá y las vamos a ir leyendo", comenzó la panelista.

"Acá nadie te atacó y te maltrató. Fuiste a una casa expuesta por seis meses. Acá se habló de Alfa, se habló de todos, y respondieron. Vos mentiste: entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado y que eras pobre y no tenías un mango. Acá yo siempre dije que era mentira. Tenés una mansión, autos de alta gama, estamos llenos de fotos con Walter Festa en el shopping", criticó Latorre.

La grieta estuvo presente en la última edición de Gran Hermano. Y se lo haya propuesto o no, Romina quedó en el medio.