Alfa le dedicó un freestyle y Romina confesó que la producción le pasa data

Desde que el 17 de octubre 18 participantes ingresaron a la casa más famosa del país, hubo uno que picó en punta como la promesa de ser el más polémico de la edición de Gran Hermano. Esto por sus comentarios machistas, misóginos y anticuados: Walter "Alfa" Santiago.Con el pasar de los días no traicionó, ya que a las pocas semanas de estar allí se encargó de confesar que el presidente Alberto Fernández lo había coimeado un "montón de veces", entre otros derrapes.

También muchas veces logró calmarse y ubicarse rápidamente en su lugar, como cuando se llevó un desodorante a su bragueta y le dijo a la correntina Constanza "Coti" Romero 'mirá, Cotita. 20 centímetros de circunferencia'. Eso generó que crezcan las sospechas acerca de que el Gran Hermano lo coacheaba en el confesionario para que no se desubique más de la cuenta.

En los últimos días, todas estas dinámicas continuaron, en el marco del enfrentamiento del sexagenario con el parrillero Ariel Ansaldo, con quien tuvo una fuerte pelea donde lo insultó desmedidamente y lo peleó con la fuerza de un toro, inclusive poniendo su voz lo más gruesa posible, como si fuera una imitación del entrenador de fútbol Alfio "el Coco" Basile.

Y como si faltara algo, este último enfrentamiento entre los dos cocineros tuvo el apoyo hacia Alfa de su compañera favorita dentro de la casa, la ex diputada nacional Romina Uhrig. Es que entre los dos amigos usaron el romero que tenía Ariel para armar una salsa en el marco del asado que la producción le brindó a los jugadores, y cuando éste se quejó enseguida lo frenaron en seco.

"Cómo tienen aceitadas las discusiones, mirá todo el quilombo que armaron", reclamó Ansaldo. "El mismo que armaste vos cuando yo estaba jugando con Camila (Lattanzio)", respondió Alfa. "Yo no armé nada. No me callo nada", continuó Ariel. Allí las cosas se elevaron, tanto en el tono de Alfa, como en las palabras que se utilizaron. "Callate la boca, ganso", amenazó Walter, lo que despertó la preocupación de Romina, quien lanzó: "Alfa, te va a hacer mal, cortala".

"¿Por qué me insultás si yo no te insulto?", le preguntó Ariel luego del exabrupto que oyeron todos los testigos. "Porque no es mi casa, si fuera mi casa te saco de una patada en el orto", confesó Alfa. "Si fuera tu casa, yo no estoy en tu casa", retrucó Ariel. "Callate, ganso. Querés romero para vos, andá a pedir romero", cerró el más grande de la casa.

No es la primera vez que el sexagenario explota de bronca, y menos con Ariel que es con quien más ha rivalizado dentro del juego. Al menos fue así desde que él lo delató sobre su "juego" con Camila, el cual implicaba que le meta la mano en la boca estando dormida.

Las desubicaciones de Alfa son moneda corriente y están a la orden del día. Cuando en una discusión en otro tono, Maximiliano Giudici se cruzó con el señor y este se fue al mazo, el repudio de las redes sociales hacia la violencia fue masivo. Al igual que con este cruce.

Romina Uhrig confesó que la producción le pasó información

Es por cuestiones como estas que también está la teoría conspirativa de que la producción arregla las cosas dentro, elige a sus favoritos y los salva de las placas. Por cosas así y también por otras inexplicables como la interrupción que en Pluto TV se hizo de la transmisión de 24 horas justo cuando Romina estaba a punto de contar algo que le habían adelantado en la producción. "De los de la produ me dijeron que el 20 queda lo de...", detalló antes de que se corte.

Es una confesión que deja en claro una obviedad. Desde la producción intervienen muchas veces para conseguir cosas de los hermanitos, tanto las que se hacen públicas como el pedido a Julieta Poggio de organizar una coreo, con el fin de lograr poder festejar la pool party de su cumpleaños hoy, como otras que no se conocieron y que fueron evidentes, como por ejemplo 'Alfa no acuses a un presidente de coimas que te vamos a tener que sacar a declarar a Tribunales'.

El que Alfa le dedicó a Romina

Y es que la supuesta protección al hombre más viejo del juego se basa también en todo el potencial de show y televisivo que aporta. Sin ir más lejos, en las últimas horas protagonizó unas barras de freestyle que partieron de risa a los usuarios en las redes sociales.

"¿Qué es esto? Esto no es música", protestó ante Camila y Romina, mientras sonaba de fondo música actual y rapeada. "Esto es un pelotudo hablando", precisó. Aunque eso no terminó ahí, porque enseguida se puso a improvisar sus propias barras de freestyle. "Camila entró a la casa de Gran Hermano y vino para ganar. Le agarra las patitas a Romina y se las masajea sin parar. Y Romina la mira con cachetes paraditos y le dice ‘cómo me gusta que me toques los piecitos’", cantó el Alfa.

Luego le dedicó otra a Romina y al resto de sus compañeros: "Entré a la casa y quiero ganar, quiero matarle a todos. Quiero matarle, quiero matarle y le apreté las patas para que no pueda caminar y no pueda cocinarle a nadie. Y que todos le tomen bronca, y que todos le tomen bronca y que nadie la quiera a Romina. Yo quiero que Romina se vaya de la casa, yo quiero que Romina se vaya de la casa. Yo quiero quedar solo en la casa, yo quiero quedar solo en la casa. Lo vi a Thiago y le dije a Thiago que era una mala persona y le dije a Daniela que se la quería". Luego dijo "esa es la música que hacen estos pibes", tras haber demostrado un relativo talento para las batallas de gallos.

Y como para no quedarse con las ganas, Alfa siguió jugando con las posibilidades del freestyle. "Y el pasto que se estaba poniendo amarillo y entonces dije ‘voy a cortar el pasto mañana’. Compré una máquina para cortar el pasto toda la mañana y la máquina no tenía filo y no podía cortar el pasto. Entonces dije ‘voy a andar en bicicleta a la mañana’ y la bicicleta tenía las dos ruedas pinchadas y yo dije ‘no puedo no andar en bicicleta’ y me fui a andar en bicicleta".

Cada vez es más evidente que lo que tiene Alfa de jodón y divertido, también lo tiene del lado negativo. Porque llama tantas veces la atención por sus cosas graciosas como por sus desubicaciones y derrapes.