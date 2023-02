"¡Alfa, me estás tocando los pechos!": la indignante acusación de Romina dentro de la casa de GH

Durante los primeros meses de la actual edición de Gran Hermano, parecían la pareja perfecta. Si bien era algo platónico, ya que nunca hubo un acercamiento físico real, ambos cumplían el rol de la mamá y el papá del resto de los hermanitos y hermanitas. Pero a partir de su última pelea, la situación entre ellos cambió y todos los días su enemistad sube un escalón.

Uno de los últimos cruces que tuvieron Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago fue una demostración perfecta de que, el amor que imperaba en su relación, ya no existe. Los jugadores del reality estaban yendo todos apurados al SUM donde se hacen las pruebas de liderazgo, y fue entonces cuando, para evitar que le ganen de mano, el sexagenario levantó su brazo derecho y apoyó su dorso sobre el torso de la ex diputada nacional.

"Alfa, me estás tocando los pechos", expresó, con cara de pocos amigos, Romina. El reclamo y el poco interés en ser conciliador con quien fuera su gran amigo dentro del juego, es la metáfora más clara acerca de que su gran relación ya no existe, ya que esta intención de exponer a Alfa de esa manera, no hubiera existido cuando eran compinches en la cocina de la casa más famosa del país.

Enseguida el sexagenario negó la acusación y dijo que era ella quien lo estaba tocando a él con sus senos, y la situación terminó en un segundo plano gracias a los comentarios conciliadores de Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, quien impuso en una tregua en medio de la discusión entre ex amigos.

Es un hecho que Romina ya no quiere retomar su relación con el fanático de Miami y que hasta se arrepintió de haber sido amiga de él cuando le confesó a Julieta Poggio y Daniela Celis que no sabía cómo había sentido afecto por él, con todas las cosas que le escuchó decir.

El conflicto entre ellos se dio a partir de que Alfa comenzó a crecer en su afecto hacia Camila Lattanzio, la rubia de supuestos 21 años que se robó todas sus miradas y afectos desde hace más de un mes, cuando ingresó al programa. Envalentonado por las mariposas en la panza, el hombre mayor tuvo una discusión con Romina en la cual le dijo que no la favorecía llevar la foto de sus hijas en las galas, porque la gente va a pensar que ella está sobreactuando el afecto que siente por ellas.

Evidentemente, esta discusión de la cual Alfa se arrepintió, quebró por la mitad el afecto que ella tenía por el hombre de la bandana y la llevó a hacerle la cruz para siempre.

Apoyadas en este enfrentamiento, tanto Lucila Belén "la Tora" Villar, como Julieta y Daniela, apoyaron a su amiga en la discusión y también le hicieron la cruz al sexagenario. Inclusive, la mujer de Berazetegui, que reingresó hace algo más de un mes al juego, tuvo palabras muy fuertes para referirse a la forma en la cual él trató a Romina luego del último domingo, cuando la agarró de los brazos buscando una reconciliación para las cámaras, como quería el conductor Santiago del Moro.

"Hay dos cosas que no me gustaron", le confesó la Tora a Romina. "Primero que miraste todo el tiempo para abajo tipo sumisa, y después que te agarró así y vos no hiciste nada", le explicó. Enseguida detalló que es una cuestión personal de ella porque no deja que nadie la toque, para luego describir que la actitud fue de "novela mexicana" y que "eso no lo tiene que hacer nadie".

"En una discusión se habla y se dialoga, nadie te tiene que tocar", completó Lucila. "Y no tengas dudas de todas las cosas que te decía que él no dijo, y sabés que sí dijo", detalló respecto a las excusas que puso Alfa cuando intentó reconciliarse con Romina.

La relación que tenían ambos, con masajes de pies incluídos, parece haber quedado muy atrás y no tener un retorno posible del lugar en el que quedó. Mientras tanto queda cerca de un mes de programa y no parece haber lugar para los dos en una hipotética final.