"¡Alfa, pará! ¡Alfa!": Romina lo empujó, le lastimó la cadera y él le tiró algo en la cara

Mientras las rivalidades en Gran Hermano 2022 parece que quedaron en el pasado, luego de la salida de Constanza "Coti" Romero en la última gala de nominación -y de todos los hermanitos que se pusieron en el lugar de villano-, la relación entre dos amigos dentro de la casa se vio resentida luego de un confuso episodio que tuvo violencia física y reacciones desmedidas en el día de ayer.

Se trata de la situación que se abrió cuando Walter "Alfa" Santiago se llevó en andas a Camila Lattanzio para lanzarla a la pileta, en el marco de que habían comenzado a jugar con ese tipo de bromas. El problema vino enseguida después de que suelte a su compañera, ya que ahí Romina Uhrig, quien estaba atrás de él, decidió empujarlo para que también caiga al agua.

Lamentablemente para todos, el empujón no tuvo la fuerza necesaria y, si bien tiró al hombre, este cayó primero con el lado derecho de su cadera en el borde de la pileta, y luego hacia el interior del agua, generándole un fuerte dolor en la zona, del cual se estuvo quejando bastantes minutos.

"¿Estás bien?", le preguntó Romina. "La tengo a ella cargada, no me podés empujar así. Te lo estoy diciendo", reclamó Alfa entre quejidos. "Pero no la tenías a upa cuando te empujé, aparte no te empujé fuerte. Estábamos jugando todos", se justificó la ex diputada nacional.

Vale destacar que cualquier persona mayor a 60 años debe tener cuidado con las caídas y los golpes, ya que a partir de esa edad es más fácil desarrollar osteoporosis, una afección que vuelve los huesos más débiles e indefensos.

"Alfa, basta. Vení para acá", le pidió Camilia mientas este aún seguía en el agua. "Vamos, Alfita", agregó. "No tenés idea lo que me duele la cadera", explicó el hombre. "¿Querés que vaya al confesionario y pida un médico? ¿Posta que estás rengueando? Pará, llamo un médico", insistió Romina. "¡No llames a nadie¡ Si tengo que llamar a un médico lo hago yo", se quejó el sexagenario.

La situación ya se había ido de las manos en ese momento, y eso quedó de manifiesto cuando el señor pudo salir del agua, aún resentido por lo que había ocurrido. En ese momento le sacó un objeto contundente, al parecer una pulsera, que tenía en la mano Camila y lo arrojó hacia el lugar donde estaba Romina, quien atinó a cubrirse para protegerse de la furia hacia ella.

Enseguida las chicas presentes reaccionaron con un grito por el susto, aunque también porque el hombre volvió a caerse tras querer pasar -aún debilitado- por arriba de una reposera. "¡Alfa, pará! ¡Alfa!", protestaba Uhrig.

La situación pareció mucho más controlada durante la gala de ayer, en la cual se celebró la prueba del líder que finalmente terminó ganando Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente. Al menos eso es lo que manifestó al conductor Santiago del Moro Alfa, quien intentó bajarle el precio a lo que había sucedido, dejando atrás la enorme furia que había desatado el empujón hacia él.

Y no es casualidad que el sexagenario haya actuado de esa manera. La agresión de Romina puede ser tranquilamente plausible de sanción, de acuerdo a las normas que establece el reglamento de Gran Hermano. De igual manera lo podría ser el violento lanzamiento de un objeto en el jardín que realizó el señor. Además, la amistad venía uniéndolos como jugadores y no es la idea de él perder eso.

El conocimiento de esta realidad por parte de los jugadores, los llevó a no seguir con el tema, por miedo a que la producción desate su furia hacia ellos y los termine expulsando de la casa más famosa del país, como pasó con la santafesina Juliana Díaz, cuando tras su reingreso no paró de contarle a todos lo que había visto afuera.

Y si bien quienes llevan adelante Gran Hermano demostraron en esa oportunidad que no les temblará el pulso para dejar afuera a un participante que rompe las reglas, también es un hecho que más de una vez han obviado las reglas para mantener el exitoso desempeño en términos de rating que viene teniendo el programa desde que comenzó. Algo que sólo fue superado por los partidos de Qatar 2022 en ese aspecto.

Tal es así que este domingo no habrá gala de nominación, ya que esta se pasará para el lunes. Los motivos, lejos de ser por cuestiones de fechas de festejos o razones similares por las cuales ya suspendieron otras galas, son por pura y exclusiva competencia.

Este lunes comienza la segunda temporada del reality show El Hotel de los Famosos, que irá nuevamente por Canal 13. Y desde Telefe saben que, pasar el evento que más rating hace para competir con el nuevo programa, es la decisión más sensata en términos de la disputa por la franja horaria y de la audiencia en general.