Ansiedad, bullying e influencers: así son los insólitos primeros castings para Gran Hermano 2023

El último domingo se abrió la convocatoria para Gran Hermano 2023 y los argentinos enloquecieron. Tal y como sucedió en la temporada que aún continúa en curso, los posibles próximos participantes de la casa más famosa del país comenzaron a subir videos y castings a sus redes sociales. Si bien el apuro por quedar parece ser inminente, según los rumores el programa actual no terminaría este lunes, sino el próximo miércoles.

Si bien esto aún no fue confirmado por Telefe, fuentes cercanas a la producción le advirtieron a este sitio que esta noche "saldría el tercer finalista", y el miércoles sería la verdadera final. Sin embargo, desde las autoridades del canal, aún no emitieron ningún comunicado. No obstante a esto, y en paralelo, TikTok y Twitter se llenaron de videos de presentación de jóvenes que sueñan con ser los próximos integrantes del reality.

Por un lado están los argentinos desconocidos que compartieron sus videos en las redes sociales con el fin de hacerse conocidos de antemano e incluso generar apoyo del público desde ahora, pero por otra parte están los influencers que se postulan “a pedido de sus seguidores”. Muchos de ellos, con un perfil activo como lo supieron tener antes de ingresar a esta edición Tomás Holder y Nacho.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La primera en postularse fue Camila Melo, de 28 años, quién reveló que como quería ser la primera en compartir su convocatoria, hizo el video rápido. "Estoy haciendo una campaña en redes, porque soy Tik Toker, de andar si maquillaje #fueramaquillaje. Soy muy divertida, muy compañera pero cuando me enojo me enojo irritante, Odio el bullying y soy muy cuidadora. También estudio psicología y es la tercera vez que hago el intento, asique espero que me elijan", expresó la joven que utilizó el hashtag de Juli Poggio. La joven cuenta con 600 mil seguidores en Tik Tok.

Por otra parte se presentó Mai Pérez, de 29 años, cordobesa y madre de tres hijos. "Soy la pelo duro, la gritona. No tuve suerte en el casting anterior. Tengo un kiosko, tengo casi 2 millones de seguidores en Tik Tok. Le dedicó mucho a esto. Básicamente lo que hago es hacer reír a la gente. Mi sueño es estar en un teatro y hacer mi obra", expresó la mujer que asegura hacer reír a quienes la rodean en su entorno y que tiene como objetivo entrar y ganar Gran Hermano 2023 para poder terminar de hacer su casa.

Por último, Franco Gómez, de 22 años, influencer desde hace más de cinco años, también comenzó revelando cuantos seguidores tiene y cuáles son sus objetivos: "Tengo casi tres millones d seguidores en Tik Tok. Hago comedia, desde un personaje que es una mujer, madre de familia. Yo creo que debería entrar a la casa porque soy yo. No tengo muchos amigos, no aguanto a la gente falsa. No aguanto a la gente estúpida. Si yo estaría en la casa y una persona me pregunta estupideces la estaría descansando todo el día. Soy una persona que siempre te voy a hacer cagar de risa. No puedo ser muy serio y soy muy desordenado".

Si bien cabe destacar que la producción del reality usó el mismo cuestionario de la actual edición para el casting de lo que será la edición de este año 2023. En el mismo te preguntan sobre tus actividades personales, educación y pensamientos con respecto a lo que sería tu juego dentro de la casa, ya que en las presentaciones todos optan por usar distintas estrategias. Por ejemplo, están quienes intentan demostrarse “sueltos” y relajados utilizando la famosa frase “mis amigos me dijeron que me anotara”, y por otro lado, están quienes tienen desbordadas ganas de hacerse famosos y cuentan que es “un sueño” que quieren cumplir.

Con respecto al verdadero día de la final, Santiago del Moro afirmó que sería este lunes por la noche, pero una nueva versión cambió todo. Aparentemente, durante esta jornada saldría el tercer finalista, quién tendrá como premio un viaje a destino internacional a elegir. Además, se le destinaría la noche del debate del martes, en la cual la usarían para hablar de su estadía, de su juego, y así atrasar el último programa.

Por último, el miércoles sería el último y definitivo programa en el que los chicos estarían dentro de la casa, ya que ahí sí se realizaría la final. Para cerrar el ciclo, tal y como hicieron todos, en la noche del jueves estarían participando del debate con el mismo objetivo que todos los anteriores. El segundo puesto tendrá una casa de regalo, y el primero 15 millones de pesos.