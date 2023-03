Apoyos, conspiraciones y cambios: GH entra en la fase final y la producción quiere la final perfecta

La gala de ayer en Gran Hermano tuvo la frutilla del postre de uno de los eventos más esperados por los fanáticos y fanáticas del reality. La participante Romina Uhrig, finalmente y tras casi cinco meses de aislamiento y reclusión, pudo ver a sus hijas Mía, Feli y Nina, en el SUM de la casa más famosa del país, y hasta tuvo tiempo de hamacarlas y subirlas a la calesita.

Si bien la decisión tuvo que ver con una extensa tradición del formato, de darle la oportunidad a los finalistas de cruzarse con sus hijos, la cual se repitió como mínimo cuatro veces en la historia de las emisiones en Argentina, hace algunas semanas, cuando ingresaron los familiares de los participantes, a Romina no le habían permitido verlas porque ellas eran menores, por lo que su ahijado Fabián Herrera había ingresado en su lugar.

La situación llegó a tener picos de 23 puntos de rating y fue un pozo de agua en el desierto de las últimas semanas del show, cuando quedan pocos conflictos y jugadores propensos a generarlos. No porque necesite audiencia, en ese sentido es un éxito garantizado. El problema es que para muchos de los comentaristas de las redes, el show se pone aburrido a más no poder.

Por otro lado, no es el único cambio de reglas que mágicamente se da desde Telefe y la productora Kuarzo. Luego de que se comunicara a los cuatro vientos que este esquema de cuatro integrantes actual era el de los finalistas, una nueva prueba del líder de a parejas llegará y condenará a salir del juego a alguien más, para llevar la final a tres jugadores.

Esta novedad fue informada por el periodista Agustín Rey en su Twitter: "Mañana el que gane la prueba de líder de Gran Hermano, estará en la gran final de 3. Los restantes quedarán en placa y se abrirán los teléfonos (casi seguro con voto positivo), para elegir a los últimos 2 finalistas de esta edición. La consagración será en Telefe, ningún teatro".

Las parejas estarían conformadas entre Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Julieta Poggio por un lado, y Marcos Ginocchio y Romina por el otro, garantizando así la salida de una de las dos chicas. Esta especulación se hace evidente de acuerdo a los apoyos recibidos al 9009, donde los dos hombres son los favoritos del público.

En el marco de que sobre la ex diputada nacional pesa una campaña en redes sociales, auspiciada por miles de trolls antiperonistas que la juzgan por su pasado, presente y futuro, y que la atacan con todo lo que tienen a mano, preocupados de que una eventual victoria de la mujer repercuta en el escenario electoral nacional, Telefe y Kuarzo saben que deben cuidar a la jugadora.

Que hayan dejado ingresar a las chicas de Romina tiene que ver, en parte, con eso. Más allá de que siempre ha sucedido, hacerlo en este momento tiene el objetivo de mejorar su golpeada imagen y de dejarla más competitiva de cara a la gran final.

Lo que desde el canal no contemplan es el enemigo interno que tienen sus objetivos: Ceferino Reato. El panelista fue muy duro con las decisiones de la participante de elegir ir a participar del reality y perderse muchos eventos de sus hijas.

"No sé cómo alguien puede dejar a una bebé de cinco meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor. Yo me pongo en ese lugar, ¿con qué cara podría mirar a mi hija que egresó este año y decirle 'no, mirá. Tengo que estar en Gran Hermano cinco meses, no voy a ir a tu fiesta, ¿eh? Pero lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo mi sueño'? Yo, la verdad, no podría volver a mirarlos en la cara. Nada más", declaró Reato, antes de ser atacado por todos lados por sus polémicas declaraciones.

Como si fuera una metáfora de lo que se vive en las redes, el periodista de años de militancia antiperonista, mostró su verdadera faceta y el desprecio que siente por la mujer en cuestión. Su perfil conservador y su encono hacia quien fuera diputada del espacio político que más desprecia, se hacen evidente cuando emite este tipo de opiniones. No es la primera vez que lo hace y le ha generado más de un problema con sus compañeras de panel, como Sol Pérez y Laura Ubfal, a quienes acusa de ser partidarias de Romina.

Al mismo tiempo, todos estos cambios generan que muchos seguidores del programa se llenen de dudas y que la imaginación y la especulación dé rienda suelta a las teorías conspirativas más creativas y confusas posibles.

Recientemente una usuaria de Twitter subió un video donde muestra el orden en el cual aparecen los participantes de esta edición de GH, en el orden de eliminación en el que fueron saliendo. En lo que describe como "una conspiración", la espectadora del reality denunció quién será la próxima persona en salir de acuerdo a este parámetro.

"En la página de Gran Hermano aparecen la lista de los participantes. ¿Qué es lo raro? Están todos en orden (de eliminación) y, si nos guiamos por esto, la próxima eliminada es Romina y quedaría en segundo puesto Marcos", pronosticó la usuaria @julietaf3rreyra.

Es un hecho que la actual edición del formato es una de las más exitosas que existieron en el país. Si bien otras anteriores alcanzaron estos números de rating, la realidad es que la televisión actual no tiene tanques tan fuertes en términos de audiencia, por lo que el desempeño actual es más que sobresaliente.

Semejante realidad no necesita ni de conspiraciones ni de arreglos. Aunque sí otras veces se demostró que, a través de informes y discusiones en el panel, se ha beneficiado a jugadores y jugadoras para que mejoren sus desempeños frente a una placa de nominación.

Esta edición de GH pasará a la historia por sus integrantes y su perfil convocante. Fue y es un éxito rotundo. Pero eso no le quitará los errores y defectos que tuvo. Aunque eso no es tan grave, ¿qué le hace una mancha más al tigre?