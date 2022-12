¿Arrancó la Fase 3 de la "Frodoneta"? El plan oculto de Agustín para salvar a Coti y condenar al Conejo

La vuelta a Gran Hermano 2022 del estratega Agustín Guardis, quien pasó de héroe a villano antes de su salida y retornó, llegó cargada de nuevas jugadas y un perfil distinto de cara a lo que dio a conocer como la "Fase 3" de su plan maestro para convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos y que, supuestamente, implicaba salir del juego hace casi un mes.

Y éste, hasta el momento no implica ninguna novedad más allá de sus clásicas manipulaciones, salvo que ahora estas son con intenciones más cercanas a lo que -se supone de acuerdo al termómetro de las redes sociales- quiere el público de esta exitosa edición del reality show.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No hay mucha duda que la ventaja que Frodo consiguió afuera la aprovechará para mejorar su juego y su tan golpeada imagen luego de los comentarios babosos acerca de su compañera Julieta Poggio y la cantante Lali Espósito, con quien dijo que tendría relaciones sexuales sin consentimiento.

Es por eso que los hilos de titiritero se le pudieron ver cuando se sentó ayer a hablar con Poggio y la intentó convencer que, detrás de la traición de Constanza "Coti" Romero, en realidad hubo una manipulación de Alexis "el Conejo" Quiroga, a quien el platense está postulando como el nuevo malo de la película.

"No pasa por mí. Para mí la jugada no es de ella, y él se termina lavando las manos y la manda presa. Y ella se sintió mal por la salida de Daniela (Celis)", indicó Guardis acerca de lo que él entendió de la jugada entre la parejita. "A mí no me sirven esas lágrimas de cocodrilo. Si lo hiciste, lo hiciste", contestó Julieta, aunque luego confesó que "no lo había pensado" así.

El que regresó a la casa más famosa del país intentó hacer que Julieta y Coti se reconcilien, sabiendo que el público valoraría una jugada que muestra a un Agustín distinto, que aprendió de su primera salida.

"Como a vos te dura la bronca, ella también se va a sentir triste y apartada. Y no está bueno. Vos sabés que no está bueno", insistió. "A nadie le gustaría. A mí me pasó lo mismo. Yo estuve dos semanas en las que estuve re mal. Dos personas fueron las que me vinieron a hablar: Marcos y Coti. Después todos vinieron", agregó.

"Vos porque la querés", le marcó Julieta a Guardis. "Con el único que tengo una relación seria es con Marcos", contestó el platense. "Yo también la paso re mal", respondió Poggio.

"Yo lo que trato es que entiendas, porque te vi re contra embroncada cuando me viniste a contar. Te la tenés que sacar de ahí, porque vas a salir perdiendo por el juego o por tu bienestar. Estamos en un momento que todos estamos a flor de piel con todo lo que pasó y ustedes me están contando cosas que fueron fuertes para bien o para mal. Familia, navidad, expulsiones, regresos", detalló Agustín.

"Yo no estuve bien esos días. A mí en un momento me dolió. No sabés cómo me hablaba, como si me tuviera bronca. Como si yo hubiera sido la mala", le precisó la joven.

"Lo sé. Por eso te digo, ella se trata de justificar por el juego y no dijo 'la cagué y no me siento bien con esto'", relató Guardis. Y continuó: "porque hay una persona que le está haciendo pensar que el juego es lo único. Y lo mismo con Thiago (Agustín Medina), a quien le dice que el líder tiene que ser él y lo obliga a salvar siempre a alguien y no lo deja salvar a quien quiere él. Entiéndanla. Por tu propio bienestar entendelo", precisó acerca de lo que comprende Frodo es un plan maquiavélico del Conejo.

Esta situación también tuvo su reflejo en una charla con Coti, aunque la correntina parece mucho más afirmada en su postura y consciente de que lo que le hizo a sus compañeras no tiene marcha atrás.

Allí cuando Agustín le indicaba sus errores a la rubia y le decía lo mal que había quedado, ella lo reconoció, pero no le dio demasiada importancia. "Lo entiendo, pero me chupa un huevo", rechazó Coti. Pero lo mejor vino después, cuando el platense le explicó que ahí estaba su error y la novia del Conejo contestó, sin vergüenza alguna, "no, ¿qué error?".

Hasta el momento la utilización de información de afuera, por la cual ya expulsaron a Juliana Díaz y dejaron en placa para hoy a Camila Lattanzio, también fue evidente en sus diálogos con las chicas. Habrá que ver si el conductor de la Frodoneta logra mantenerse centrado o si pisa el palito y es sancionado por el Gran Hermano. Lo que es un hecho es que todavía tiene que hacer muchas cosas para limpiar su repudiada imagen de extorsionador de sus ex parejas y de baboso acosador.