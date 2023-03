"Blanca y perfecta": la cuestionable e irónica frase de Ubfal sobre GH que despertó la ira de Anamá Ferreira

La cuenta regresiva para el final de la exitosa edición actual de Gran Hermano está terminando. Este lunes por la noche, a pesar de que algunos rumores indican que la gran final podría estirarse hasta este miércoles (hoy sólo saldría el concursante que quede en tercera posición) se sabrá quién es el nuevo ganador del reality, en una disputa que está entre Marcos Ginocchio, Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Julieta Poggio. Este triunvirato final generó una reacción de la periodista Laura Ubfal, actual panelista en los debates del programa, que fue malinterpretada por completo y la llevó, nuevamente, al ridículo y al desprestigio en las redes sociales.

"La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos", escribió la experimentada periodista de espectáculos, acompañando sus palabras con una foto de los tres finalistas.

La elaboración de Ubfal no es nada nueva, y es algo que viene repitiendo durante las galas del programa. La ironía de hablar de una "sociedad blanca y perfecta" es un mensaje crítico a lo que el público elige en la Argentina y en el planeta, donde los estándares de la mayoría, lejos de coincidir con las características propias, suelen estar más cercanos a las de los líderes, los famosos, los ricos y lo que se ve en las pantallas.

Lógicamente y como era de esperarse, este mensaje lleno de ironías, elaboraciones sociológicas y analítico de la realidad, no iba a ser entendido de esa manera por los agudos ojos de las redes sociales, que no suelen perdonar ningún error. Es por eso que, las respuestas a su posteo, fueron desopilantes y dejaron a la periodista completamente en offside.

El público no perdonó la oración "blanca y perfecta" y la vinculó enseguida al dirigente nazi Adolf Hitler, parafraseando a Ubfal con imágenes del sangriento dictador. También eligieron a Micky Vainilla, el personaje de Diego Capusotto que usa el bigote del alemán y que aborda con una visión crítica la estética y las formas de vida de los racistas.

"Qué comentario horrible. ¿Sociedad blanca y perfecta? ¿No te cansas de ser tan desagradable?", cuestionó una usuaria de Twitter. "Hay un poquitín de tuit en este nacionalsocialismo", escribió otro.

También hubo espacio para que otros miembros de la red social del pajarito muestren su perfil racista, xenófobo y discriminador. "Qué pesada que sos, Ubfal. ¿Qué querías? ¿Que elijan al morochito pobre que se culeaba a una mujer delante de todos, que era un machista y maleducado?", expresó el usuario de nombre Tun Sabetta en referencia a Thiago Agustín Medina, el joven cartonero que fue parte de la actual edición del reality.

También, una tal Vikinga del Paraná, preguntó: "Por eso te teñís de rubia, para pertenecer, ¿no?", en una nueva demostración de ignorancia que, sin querer hacerlo, avala el planteo de Ubfal, ya que expone que hay personas adultas que consideran que ser rubio es sinónimo de éxito, privilegio y superioridad.

Vale destacar que no todos los lectores del mensaje fueron tan lineales y una gran parte entendió la ironía con el cual la periodista lo escribió. "Observación atinadísima. P/D: ante un panel de dudosa integridad intelectual, su aporte fue muy necesario para oponer algo del orden de lo humano frente discursos muy mezquinos", expresó una usuaria, quien fue la única a la que Ubfal le respondió con un "gracias".

"Pobre Laura, te olvidaste q twitter perdió el sentido de la ironía y ahora te están matando quienes nunca vieron un debate de GH. Te bancamos algunos, igual los 3 me caen de 10, pero sí, no hubo lugar a matices", reconoció otra usuaria. "Coincido en todo con lo que dice. Es una final aspiracional, es lo que todos quieren ser", arrimó otra.

"Laura Ubfal no será una intelectual, pero los pelotudos que comentan sin entender que el comentario es irónico son la mayor expresión de pérdida de materia gris que atraviesan, en mayor medida, las nuevas generaciones. No se pongan a pensar si no están acostumbrados", cuestionó otra twittera, dándole seriedad al debate.

Lo cierto es que el comentario de la panelista despertó un fuerte repudio en las redes sociales, entre ellos el enojo de Anamá Ferreira. “¿Es en serio este Tuiter? ¿Es de Laura Ubfal? Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet 950 mil dólares. ‘UNA SOCIEDAD BLANCA Y PERFECTA’ ya tiene que actuar el @inadi urgente sos una racista @laubfal. Sinceramente me da tristeza cuando una periodista dicen que Una sociedad Blanca y perfecta , de que estamos hablando de racismo, porque no quedó morochos a la final mi dios que furia tengo ya tiene que actuar de oficio algún juez” (SIC), escribió Anamá.

Lo que es un hecho es que el estilo de Ubfal no fue muy bien recibido por los espectadores de la actual edición de Gran Hermano. En todos los debates sus opiniones fueron juzgadas por gran parte de los fanáticos y fanáticas que descreyeron de muchas elaboraciones que hacía, casi siempre orientadas a exponer la postura hegemónica del formato.

Así fue que defendió a Romina Uhrig cuando la atacaban por haber dejado a tres hijos afuera, o a Ariel Ansaldo, cuando aseguró que se iba por gordo, debido a los constantes tapes en su contra que se difundían en las redes.

Las reflexiones de Ubfal generaron tanto resquemor entre los y las televidentes, que en algún momento cercano a diciembre comenzó la campaña Laura al 9009, con el fin de que la producción de Kuarzo y Telefe la dejen afuera del programa.

El comentario hizo recordar, inevitablemente, a una exabrupto similar, aunque sin cargas irónicas como el comentario de Ubfal. Casi un año después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, la conductora Pamela David pidió "volver a revivir la foto del balcón con Juliana (Awada), con Mauricio (Macri) y Antonia", para luego describir a la familia como "blanca, hermosa, pura".

La intención de Ubfal puede haber sido muy alejada de la interpretación que muchos y muchas le dieron, aunque la forma en la que manifestó su mensaje fue fundamental para conseguir la reacción que hubo. La hegemonía de los finalistas, no es ajena a la hegemonía de la crítica que reside en Twitter.