Brujería, la "bombacha" del imitador de Alfa y la siesta de Mónica: las perlitas del GH de Chile

El fenómeno de Gran Hermano, que la semana pasada desembarcó en el vecino país de Chile, poco a poco se está transformando en ese programa que suele quedarse con gran parte de la audiencia televisiva en cada lugar en el que funciona. Con un comienzo prometedor en términos de rating, el reality ya tuvo algunos momentos altos que quedaron registrados por los ojos de las redes sociales.

Si bien es cierto que entre los 18 participantes que ingresaron a la casa más famosa de sudamérica existen coincidencias con el casting que hicieron en Argentina, también es un hecho que entre el plantel que está jugando por la victoria, existen muchas historias con identidad e idiosincrasia propias, como por ejemplo Rubén Gutiérrez, un ex carabinero que perdió su casa por el terremoto en 2010 y que, además, sufrió la pérdida de su novia, quien se suicidó un día antes de que se vayan a vivir juntos.

Esta versión de que no hay sólo similitudes entre la versión chilena y la Argentina, parece no estar cerrándole a algunas personas. El ejemplo de esta postura crítica lo da el ex GH Argentina Walter "Alfa" Santiago, quien fue el que más bronca expresó en sus redes sociales por la participación de Francisco Arenas, a quien el sexagenario argentino tildó como una "burda" copia de él mismo

"¿De dónde salió ese enano chileno con una bombacha en la cabeza? Alfa hay uno solo, enano", cuestionó el argentino desde una historia de sus redes sociales. "Me da vergüenza ajena ese enano con una bombacha en la cabeza…", fustigó el panelista de Polémica en el Bar, refiriéndose a la decoración estilo bandana que lleva el chileno. Otra gran e inevitable similitud con la edición que se desarrolla para Chile.

Ya desde el día uno, Alfa atacó de lleno a su rival chileno, quien en su presentación pareció que intentaba copiarlo a él, por las cuestiones que mencionaba, "Lo primero que haré en Gran Hermano es ubicarme en la cocina, porque me encanta cocinar", reveló Arenas en su presentación. Cabe recordar que el argentino de la bandana utilizó esa estrategia y hasta el último de los días allí se hizo respetar por el rol colectivo que le aportaba cocinar.

Francisco, el Alfa chileno, además declaró que es "un poco acelerado, buena onda, honesto, honrado, sencillo y más fiel que un perro", y además confesó sus aspiraciones como participante. "Creo que puedo ganar GH porque he recorrido largo camino a mis 61 años, tengo experiencia en la vida, y me creo capaz", informó.

Lo cierto es que en estas pocas horas la versión chilena del reality, que se graba en la misma casa de Martínez donde Marcos Ginocchio se consagró ganador de la última edición argentina, logró algunos puntos altos que ya podrían ingresar a un top del formato a nivel mundial. ¿En cuántos GH hubo una bruja? Es difícil saberlo, pero lo que es seguro es que en ninguno se revivió un animal en vivo para todo el planeta.

Esto sucedió en los últimos días, cuando Jennifer Galvarino, la misma enferma de 48 años que se sorprendió con el bidet que había en el baño de la casa, no sólo se reveló como "bruja", sino que tuvo la posibilidad de poner a prueba sus poderes frente a las cámaras que la filman las 24 horas.

Esto sucedió cuando un búho (sí, un animal no muy común en la zona de Martínez) ingresó "accidentalmente" a la casa más famosa de sudamérica. El animal quedó tirado en el piso y parecía muerto. Entonces, Galvarino lo cubrió con una manta blanca y exclamó sus palabras mágicas para revivirlo. "Levántate, mi amor. Levántate", repitió la enfermera, quien a los pocos segundos tuvo la respuesta vital que necesitaba.

Los hermanitos y hermanitas presentes se sorprendieron luego de que la mujer demostrara su capacidad mágica. Aunque no todos tuvieron una reacción positiva tras la exhibición de hechicería que demostró Jennifer, ya que Mónica Ramos, la participante más longeva de la historia del formato con 77 años, se preocupó de lo que estaba ocurriendo y del "talento" exhibida por su compañera, y se arrodilló a rezar en su cama y a pedirle a Dios que la proteja de sus poderes.

La jugadora de pelo azul también fue protagonista de una controversial situación dentro de la segunda gala que se realizó en Chile. Es que, mientras ella dormía, la conductora Diana Bolocco llamó al resto de los participantes y los convocó alrededor de la pantalla para darles un mensaje. "¿Cómo están? ¡Qué gusto de saludarlos! Yo sé que la señora Mónica está durmiendo, no la despierten, pero el resto venga para acá para saludarlos", solicitó.

La decisión de dejarla durmiendo por tener 77 años llenó de bronca a los ojos siempre críticos de las redes sociales, quienes se tomaron a mal el privilegio que se otorgó a la mujer y a su vez, criticaron que se la proteja desde la conducción del programa. El transcurso de los días traerá nominaciones, enfrentamientos y muchas cosas más. Habrá que esperar que se complique la convivencia y que cada uno muestre la hilacha.