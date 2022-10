Cambios en la casa, el cumple del "Diez" e histeriqueos fogosos: las perlitas de GH

La casa de Gran Hermano consiguió ayer a su segundo participante eliminado, luego de que Martina Stewart Uhser se fuera con el 57% de los votos, en la placa que disputaba con sus compañeros monitos Juan Reverdito y Nacho Castañares. La salida de la mujer cambió la estrategia para el grupo que en su origen se autodenominó "los cuatro fantásticos", tras la doble eliminación de integrantes en las primeras dos galas (tanto Tomás Holder como Martina, fueron parte del grupo desde el día uno).

Ahora Juan y Nacho saben que la situación no es la misma que antes y que hay un afuera que reprueba su forma confrontativa y problemática de jugar. Los cambios en las estrategias vienen, y es algo que se notó en la forma que tuvieron los dos jugadores de vincularse con los demás miembros del reality.

La última cena

Todas estas elaboraciones respecto a cambiar su forma de relacionarse con los demás, y de modificar sus tácticas y estrategias en el show, se pudo ver en el balance que realizaron "los monitos" durante su última cena, en la cual participaron por ser los tres parte de la placa de nominaciones.

Los quiero, pase lo que pase nos vemos afuera... pero me quiero quedar", afirmó Juan. "Yo también", confesó Martina. La voluntad de los tres para seguir participando se pudo ver en los argumentos que expusieron para continuar durante la última semana y en la cena en particular.

"Jugamos para el orto", aseguró Nacho. "Sí, siento que jugamos mal y yo particularmente. Tengo bronca conmigo. Si me toca irme, siento que fracasé", reconoció Reverdito. "Lo bueno es que se quede quien se quede, los grupos ya se están dividiendo, que era nuestro objetivo", precisó Martina.

Con la salida de Stewart Usher vendrán nuevos cambios en la casa, en los grupos y en el juego. Eso está garantizado.

El cumpleaños del Diego

El tan criticado Juan tuvo un gesto este último domingo, vinculado al cumpleaños del mejor futbolista de la historia del deporte, Diego Armando Maradona. Es que el domingo hubiera cumplido 62 años y en la casa decidieron cantarle el feliz cumpleaños.

La fecha coincidía con el hijo de Juan, quien lo aclaró cuando los convocó a todos los participantes a celebrar la fecha en el patio de la casa más famosa del país. A quien no se lo vio festejando ni haciendo palmas durante el cántico en común fue a Walter "Alfa" Santiago, el hombre de 60 años que ya sumó más polémicas que muchos de los integrantes de la casa, luego de que estuviera en boca de hasta el mismísimo presidente Alberto Fernández.

Su decisión de no participar de ese festejo improvisado se condice con las publicaciones con las que cuenta en las redes sociales, en particular una en la que es fundamentalmente crítico con Maradona.

Allí le dice "ejemplo de nada" y lo rechaza porque asegura que "veneró a asesinos", en relación al apoyo hacia Fidel Castro Ruz, Ernesto "Che" Guevara y Hugo Chávez. El participante más viejo del ciclo no sabe dónde se está metiendo. Una cosa es criticar al presidente, y otra cosa es hablar mal de Maradona.

¡Mora careta!

El grito de "Mora, careta" se pudo escuchar en el patio de la casa de Gran Hermano este fin de semana, lo que descolocó tanto al grupo de "los monitos" como a los demás integrantes del juego, que vienen notando su forma de jugar a dos puntas en el reality.

La cuestión es que la intromisión que se oyó desde afuera generó fricciones hacia dentro de la casa y hasta redujo la capacidad de maniobra que la participante misionera tiene. Es que su forma de jugar desde afuera quedó condicionada por la situación y ahora comienzan a pedirle muestras de lealtad.

Esto pudo verse en una charla que mantuvo con Martina y Nacho en el patio. "Yo sí confío en vos", le confesó Stewart Usher. "Sí me parece raro que a esta altura no hayas cerrado grupo", agregó. Mientras tanto Martina se fue y Mora siguió, y es probable que los grupos ya no vuelvan a ser lo que fueron.

Otra vez sopa

La compra semanal volvió a ser un problema para la convivencia de los hermanitos, luego de que Alfa se volviera a quedar con las ganas de ser parte del grupo que va a hacer una expedición al supermercado. "Yo no quiero ir, no me interesa", expresó enojado el Alfa. "Pero cuando dije que yo quería ir me tiraron una locomotora encima", criticó.

"¿Por qué todos pueden expresar lo que quieren y cuando yo digo algo dicen 'aaaah'?", se preguntó Santiago. "Eso tendrías que analizarlo vos, no creo que todo el resto se estén equivocando", contestó Maxi, el líder de la prueba semanal.

"Te lo pongo"

El histeriqueo entre Daniela Celis y Thiago Agustín Medina continúa a pasos agigantados y, mientras sigue sin concretarse el amor, invita a que sucedan las cosas más extrañas que se puedan imaginar.

"¿Te molesta que esté durmiendo con otra?", le preguntó el pibe de González Catán a la chica de La Reja. "Nada, cojete a otra delante mío si querés. Te aplaudo, te paso el forro, te lo pongo. No tengo ningún problema. Me molesta no el hecho de que estés con otras mujeres, pero en sí el hecho de que están todos alzados y me esquivás", respondió Daniela.

La conversación picante, con palabras y conceptos muy fuertes, quedó registrada por las cámaras de la casa de Gran Hermano, siempre expectantes con la posibilidad de que nuevas historias de amor se den, triunfen y conquisten al espectador.

La complicada situación del papá de Thiago

Julio Ricardo Medina, el papá del participante Thiago, está detenido desde el sábado a la noche, luego de que una hijastra de él, Camila Ayelén Deniz, lo denunciara por lesiones y amenazas.

Medina se acercó en estado de ebriedad al domicilio de su ex pareja y comenzó a golpear a los hijos de ella. Luego lo detuvo la policía con intervención de la Secretaría de Género Municipal y, antes de ser detenido, fue sedado y hospitalizado hasta poder estar en condiciones. Durante la gala de eliminación, Thiago se paró para mandarle un saludo de feliz cumpleaños a su padre, el cual fue respondido con silencios por parte del conductor Santiago del Moro.

El rubio sí habló durante el espacio que la producción le dedicó al conflicto en el programa, que fue el breve lapso donde se leyó el comunicado del canal.