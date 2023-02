¡Camila tenía que entrar a la casa! La hermana de Thiago de Gran hermano debutó como modelo

La llegada de Gran Hermano a la televisión argentina abrió un mundo de oportunidades para los participantes. Algunos hacen sus primeras armas en el mundo del espectáculo, otros sueñan con sumar seguidores en redes y vivir de canjes, también están los que prefieren una vida más tranquila tras el pico de exposición mientras que los que siguen dentro de la casa sueñan con el enorme premio.

Pero el reality también les abre chances de trabajo a los familiares de los “hermanitos”. En este caso, a Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina. Mientras el eliminado que antes trabajaba con repositor del Mercado Central y cartonero decide qué labor le gustaría hacer en el medio después de dejar el reality, su hermana ya tomó la posta y se hizo ver en distintos trabajos.

Primero fue como participante en un programa de espectáculos. Después como actriz en un videclip de un cantante de cumbia. Y ahora como modelo. Una polirubro absoluta. La joven que había cobrado cierta fama durante la estadía de su hermano en la casa más famosa del país por diferentes cuestiones vinculadas a la violencia, se había mostrado hosca a ingresar a los medios. Hasta ahora.

Parece que le tomó el gustito y aceptó la invitación de la diseñadora Mar Tarrés para debutar como modelo luciendo sus diseños. Así que a Camila se la puede ver en las redes sociales con tres modelos diferentes mientras se mueve como una experimentada mannequin. “Fue un sueño que pude cumplir”, les dijo a sus amigos. Al parecer, Deniz comenzará a trabajar con Tarrés para lucir la ropa en desfiles y en campañas gráficas.

Esta noticia trae un poco de paz a una vida muy dura. Es que desde noviembre, Camila estuvo al borde de la muerte y sufrió violencia de género por parte del padre de Thiago. En octubre, con el participante recién ingresado, salió a la luz que Julio Ricardo Medina, el papá de Thiago, había sido detenido en octubre por intentar ahorcar a su hijastro, Lautaro Cáceres, agredir físicamente a Camila Ayelén Deniz,

Pero el drama volvería a su vida el 3 de enero. Esa tarde, una noticia conmocionó a González Catán, en el partido de La Matanza. Es que Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano, fue apuñalada y debió ser internada de urgencia. Todo ocurrió durante una pelea entre vecinos, algunos amigos de la joven de 27 años.

Y contó aún internada: "¡Me podrían haber matado.Hice la denuncia ayer y nadie me está ayudado. Tengo que salir por atrás en mi casa, como si fuera una rata. Me patotearon. Yo salí y les dije: 'no sean atrevidos'. Le quise dar un piña a uno y le erré. Vinieron más personas, vecinos, del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas”.

Por último, apenas se recuperó, Camila fue vinculada a un affaire con un cantante. Todo sucedió cuando el cumbiero Martín Lema la invitó a grabar un clip de su canción. El entonces novio de Noemí Alan compartió una jornada de trabajo con ella y luego terminaron en un hotel. Ahí fue donde Noemí los descubrió mientras tenían sexo.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Alan recordó cómo fue el momento en el que encontró a su pareja con Camila en la tarde del sábado: “Lo que me molestó es que no se haya acordado de que habíamos quedado en encontrarnos para ir a comer. Yo fui y estaba acompañado y demasiado alegre”.

Y dijo: “Estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía. Por eso, después de que me hizo una nota, acepté tener un encuentro con él. A ese le siguieron varios: tuvimos lindas salidas y charlábamos mucho. Pero yo sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual”.