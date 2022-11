¿Cancelado? Alfa opinó sobre la sexualidad de Marcos y acusó de "pervertido" a Agustín

Desde el momento en el que entró a la casa llamó la atención. Por sus extravagantes looks y por ser el más grande dentro de la casa de Gran Hermano. Se armó un personaje ficticio, pero cada vez que se relaja, muestra su verdadera cara.

A la mañana se levanta temprano para disfrutar de la casa él solo, desayuna, limpia la pileta, corta el pasto y canta las canciones que le ponen, pero al parecer cuando van llegando los hermanitos, se le va despertando el diablo que tiene adentro. Alfa fue protagonista las últimas semanas por diversos episodios de agresión dentro de la casa más famosa del país.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para empezar, tuvo un grave enfrentamiento con Coti, a quien le hizo comentarios desafortunados de su pene mientras que se lo señalaba debajo de las sabanas. Por esta situación, también protagonizó una discusión a los gritos con la última eliminada de la casa, la Tora, quién salió en defensa de su compañera.

A raíz de este hecho, Walter fue directo a placa pero para sorpresa de todos, no se fue. Esto hizo que el ex Master Chef se creyera inmune para el afuera, por lo que comenzó a relajarse, y a mostrar su doble cara. Por un lado, se victimiza por los comentarios que le hacen y se vuelve loco cuando lo acusan de cosas que están fuera de lugar, pero él sí se siente en la libertad de poder hacerlo.

Por ejemplo, hace unos días, estaban todos los participantes disfrutando del clima en la pileta, y en el momento en el que Romina llega al patio con una bata arriba de la bikini, ya que tal y como le había explicado a Alfa era muy pudorosa, el fanático de los autos comenzó a decirle: "Sacate todo Romi dale sacate la bata dale", de una manera muy insistente. Días más tardes, la ex diputada le dijo que él era un "degenerado", y en su paupérrima actuación Walter amenazó con irse de la casa si el seguían diciendo comentarios así.

En otro episodio de hipocresía del señor mayor, en una charla en el patio junto a Julieta y a Romina, Alfa habló de manera despectiva y especuló sobre la sexualidad de Marcos.

Alfa: "Marcos es gay"

Julieta: "No, ni digas. ¿Por qué decís? A mí no me parece".

Alfa: "Yo digo. El otro que tiene un problemita, Agustín la vez pasada lo agarre mirando en el tender la bombacha".

No solo especuló sobre los deseos sexuales del salteño, y además acusó a Agustín de estar viendo las tangas de las mujeres cuando las cuelgas luego de lavarlas. Esto no solo indignó a las chicas, si no que generó mucho revuelo en el afuera ya que aún no constataron que ésto sea así.

Como si algo le faltaba a Walter, era ganarse el odio de la gente de Twitter, quienes deciden a quien sacan y a quien dejan adentro. En esta oportunidad y a raíz del primer partido de la Selección Argentina en el mundial del Qatar 2022, fue tendencia con el hasthag "Alfa al 9009".

Mientras estaban sentados en el sillon del living mirando el partido, Coti le preguntó a Alfa si quería una banderita de Argentina para alentar a la Scaloneta, a lo que el amante de Miami le respondió: "No, ésta es mi banderita", señalando su pañuelo que tiene la bandera de Estados unidos. "Uhh no, ¿entonces que haces acá mirando el partido?", le respondió picante la correntina.