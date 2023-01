Celos, histeriqueos y venganza: Daniela estalló con Nacho y lo acusó de quitarle a Thiago

Desde las primeras semanas de la edición 2022 del reality show Gran Hermano, en las redes sociales hubo un grupo de fanáticos y fanáticas que comenzaron a hacer crecer la versión de que entre los jugadores Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Thiago Agustín Medina había algo más que una buena amistad y que la onda sexual entre ambos era evidente, tras muchas muestras de histeriqueo y mimos con doble intención.

Y como también estaban quienes, al igual que la producción del programa, presionaban para que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio sean pareja, quienes pedían que se dé la unión que bautizaron como "Nachiago", hicieron un trabajo enorme para que finalmente se dé lo que terminó pasando en los festejos por Año Nuevo en la casa más famosa del país: el beso más esperado de todo el juego.

Y si bien el momento fue más fugaz e insípido de lo que esperaban quienes habían hecho fuerza para que se dé, eso no quiere decir que no haya movido el avispero en la casa más famosa del país, despertando un enojo enorme en quien hasta el momento había sido la pareja de Thiago, Daniela Celis. Sin ir más lejos, durante el corto beso en la pileta, ella no estuvo presente, enterarse le partió el corazón y la dejó descolocada respecto a sus sentimientos.

"¿Te enojaste?", le preguntó Thiago una vez en la intimidad de la pieza. "Y si a vos te molesta una cosa y la hacen igual, ¿vos te enojarías? Contestame eso nomás", le replicó Celis. "Sí", le confesó su pareja, aunque después intentó quitarle peso a la situación: "Él me dio, yo no le di".

La molestia de la chica de La Reja era evidente y no la podía disimular ni un poquito. "Vamos afuera. Está todo bien", expresó Daniela en un claro tono de que no estaba todo tan bien como ella decía. "¿De en serio te enojaste por eso?", indagó Thiago, no creyendo que lo que había sucedido fuera tan grave ni ameritase tanto escándalo. "Vos me dijiste que también te enojarías", señaló la chica.

Luego, una vez afuera de la pieza y metidos en los festejos y baile que entre los hermanitos disfrutaban en el jardín en la primera noche del año, el chico de González Catán se enojó porque su novia lo abrazaba "como mentirosa". "No me hagas así", le exigía.

Esa situación motivó una respuesta sincera que, por primera vez, exponía el dolor de Daniela y su desolación ante lo que consideró una traición. "Bueno, me dolió. ¿Te puedo querer demasiado para que me duela? Perdón por quererte demasiado", se excusó.

Este enojo no fue sólo con su pareja, ya que también a su compañero le demostró su enojo, aunque con él no fue tan directa como con Thiago. "Ganaste. Dame la mano. Te felicito. Buen partido", le dijo Daniela a Nacho mientras descansaba unos minutos de bailar.

"Ahora seguís vos", le contestó el rubio que también hacía un parate al lado de Walter "Alfa" Santiago. "No, mi amor. Es tuyo", disparó Celis, no pudiendo esconder su tristeza por lo que había ocurrido. Nacho quiso bajar los humos asegurando que había sido un beso de celebración nada más, aunque no disminuyó la indignación de la chica.

Lo más paradójico de todo el conflicto que se despertó entre quien volvió a ingresar para vengarse -y parece que se olvidó-, y su chico, es que ella había tenido un episodio muy similar cuando estaba en una fiesta hace un mes, y terminó en un apasionado beso con Julieta Poggio.

Esto no pasó desapercibido por él, quien luego del planteo de su chica se lo dijo con la intención de que el conflicto no crezca. "Si ya lo hiciste igual", le explicó Thiago. "Pero nosotros no estábamos juntos y no estábamos haciendo todo para estar bien. Estábamos peleados. Era diferente la situación", graficó la joven resentida.

En ese momento Thiago perdió la paciencia y se fue del lugar, no aguantando que Celis no dé el brazo a torcer. "¿Ahora te enojás vos? Siempre sos 'el víctima'. Yo no te voy a rogar", le reprochó Daniela. "Yo tampoco te voy a rogar, quedate tranquila", contestó Medina.

Por el lado de Nacho, quedó más que claro que lo que sucedió fue sólo un juego. El ex futbolista tiene otras preocupaciones dentro de la casa, desde que que volvió a ingresar en el repechaje Lucila Belén "la Tora" Villar.

Con la chica de Berazategui, antes de que ella se fuese eliminado hace algo más de un mes, había tenido unos besos y una historia que, si bien no se concretó en un encuentro sexual, quedó grabada a fuego en la cabeza de ella, quien lo reconoció públicamente durante los debates en los que participó como ex hermanita.

Y esa llama puede llegar a volver a encenderse, luego de que la noche previa al Año Nuevo, se los viera durmiendo juntos y volviendo a besarse, con mucho cariño y no tanto fuego.

Tanto el planteo de Daniela a Thiago, como el acercamiento entre Nacho y la Tora, demuestran que tendrán que seguir esperando quienes piden que Nachiago sea una realidad romántica dentro de la casa más famosa del país.