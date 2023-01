Cifras idénticas, censuras y amenazas de "apagón": los fanáticos denuncian fraude en GH

Los reality show tienen más de 20 años en la Argentina. Desde Expedición Robinson, el primero que se emitió a principios del 2000, en adelante, los debates acerca de la veracidad de este tipo de productos siempre fueron un motor de discusiones para quienes creen que todo está arreglado para beneficiar al rating, sin importar el voto de la gente.

Esta concepción conspirativa también afecta a la edición actual de Gran Hermano, la cual viene estando en el ojo de la tormenta de los fanáticos y fanáticas desde hace un tiempo, aunque ahora la situación subió de nivel y terminó en un pedido directo de boicot a través de las redes sociales a su emisión por Telefe.

Es que la salida el último domingo de Maximiliano Giudici, cuando todas las encuestas decían que se iba por mucho margen Ariel Ansaldo, despertó una campaña impulsada por quienes no les cierra que finalmente haya salido con un 52,02 por ciento de los votos negativos.

"Atención. Desde hoy lunes 23/01/23 a las 22 horas, hasta el jueves 26/01/23 a las 22 horas, realizaremos el primer apagón Argentina 22/23", comienza el anuncio que se viralizó entre los fanáticos del programa en las redes sociales. "Ya que ellos cometen fraude y juegan con el dinero que la gente gasta a la hora de votar", agregaron en la contundente denuncia.

"Entonces nosotros le daremos una advertencia a la producción y al canal. Jugaremos con su trabajo y rating", amenaza la imagen que está dando vuelta en el micromundo de espectadores tanto en Twitter como en Instagram. "El apagón será no ver por tres días GH, Telefe y Pluto TV. Basta a la manipulación y a jugar con nuestro dinero. No al fraude", concluye el mensaje viral.

Una de las cosas que llamó la atención del público presente en los estudios de Telefe durante la velada de eliminación, es que la familia de Maxi, que vive en la provincia de Córdoba, voló para estar presente durante el último día del "hermanito" dentro de la casa, mientras que la de Ariel -oriunda de Buenos Aires- no estuvo presente para recibir al "enemigo" de Walter "Alfa" Santiago. ¿Sabían de antemano que el parrillero no iba a ser eliminado?

Preguntas como estas abundan en los posteos sobre el programa, donde también llama la atención las palabras que el conductor Santiago del Moro expresó a las 23:21, cuando todavía faltaban muchos minutos para que se termine la votación. Allí, antes de un informe del cordobés, dijo "ahora sí vamos a ver las últimas horas de Maxi". Ante perlitas como esa, es difícil que los espectadores del programa no se hagan eco acerca de las versiones conspirativas que abundan en las redes.

Los constantes cortes en la emisión 24 / 7 que realiza Pluto TV, también están en el centro de las sospechas, ya que muchas veces los usuarios se enteran de cosas que nunca salieron por ninguna pantalla. Esto se evidenció, por ejemplo, en una pelea que Lucila Belén "la Tora" Villar relató, entre Alfa y Agustín Guardis, la cual nunca salió al aire.

"Agustín estuvo como dos horas en el sillón. Fui a buscarlo porque me parecía raro que no venga. Esta vez tenía razón", contó la Tora. "Decía que tenía un proyecto de gaming y deportes para el día de mañana y que la base principal es la educación de los chicos. Ahí Alfa dice 'no, los padres cabeza de termo, que cobran un plan, que cien lucas, que tienen 24 o 25 hijos'. Y ahí salté yo y dije 'no, Alfa. Lo principal es la educación es los chicos", relató la chica de Berazategui.

En el ejemplo también entra otra de las sospechas: que al sexagenario de la bandana lo beneficia la producción, sabiendo que tiene una mina de oro en términos televisivos y de audiencia, y que mantenerlo en el programa es vital para el rendimiento en cuestiones de rating del reality.

Desde que Alfa confesó que el presidente Alberto Fernández lo coimeó "un montón de veces", la producción tiene charlas con él en privado en el confesionario, para evitar problemas legales y corregir sus constantes derrapes.

Los tres resultados de las últimas galas de eliminación que fueron parejos, tuvieron un 52 contra un 47. Este elemento también despierta sospechas y genera que muchos usuarios hagan alegorías respecto al famoso 38 - 38 de la polémica elección de la AFA que dejó a Marcelo Tinelli a las puertas de la presidencia.

La realidad es que el pico de 20,6 puntos de rating que tuvo la gala del lunes, cuando Alfa fingió que se iba de la casa más famosa del país para conseguir festejar su cumpleaños, demuestra que el éxito de la actual edición puede sobrevivir a este boicot, aunque cada vez se lee a más usuarios que aseguran que no verán más el reality porque se van los personajes más polémicos o porque consideran que la votación está manipulada.