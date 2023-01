Cómo es El Desafío del auto de Gran Hermano: quiénes participarán y cuál será el premio

Por el momento, Gran Hermano demostró que los más fuertes físicamente pueden obtener diferentes beneficios dentro del reality. Eso se puede ver cada semana cuando los participantes tienen que realizar juegos de destreza física de distinto tipo para convertirse en los líderes y tener la potestad de sacar a algún compañero de la placa. Por ahora no hubo ninguno de índole intelectual. Y parece que eso seguirá así.

De hecho, por decisión de la producción, ahora se sumará uno de los desafíos más repetidos en el formato en todo el planeta y la fecha elegida será el lunes 9 de enero, justo cuando El Trece presenta una nueva edición del reality El hotel de los famosos. Pero claro, la competencia por el rating hace lo suyo y hay que buscar una novedad para que el público siga de cerca los pasos de los “hermanitos”.

Con ese panorama, en Gran Hermano dispusieron que se realice El desafío del auto. Para muchos, apenas vieron la promoción en la pantalla de Telefe, se trataba del viejo juego de meter a muchas personas dentro de un pequeño auto. Nada de eso. Si en Gran Hermano meten un auto dentro de la casa es porque las cosas van a ser mucho más complicadas.

Dicho juego consiste en mantener, al menos, una mano en contacto con el vehículo en todo momento. Si uno no cumple con dicho objetivo, es eliminado y pierde. El último que mantiene la mano sobre cualquier parte del auto sin ayuda de ningún objeto, gana y se quedará con el coche. Pero no es tan simple como parece.

En algunos países del mundo hay concursos profesionales y participantes que se preparan durante meses para este tipo de desafíos. Es que además de un juego físico tiene mucho de mental. Es que la duración del juego es extensa. Muy extensa. Se cree que El desafío del auto de Gran Hermano 2022 podría durar, al menos, tres días. ¿Alguien puede aguantar tanto en esa posición? Veremos. Porque tiene una serie de reglas complicadas.

En el reto, además de mantener una mano sobre el auto durante 72 horas también hay que cumplir con otras dos reglas fundamentales: hay pocos lapsos y una cantidad de tiempo limitada para ir al baño, y suele estar prohibido dormirse. Por eso, el que más aguante tenga a la hora de resistirse al sueño será el ganador. En esta oportunidad, las mujeres, que casi nunca ganan la prueba del líder, pueden lograr quedarse con el gran premio.

Aunque todavía no está estipulado si va a estar permitido dormir durante la prueba, si pueden, siempre deberán mantener la mano sobre el vehículo. Si no lo hacen, están fuera. Además, la producción que los únicos que podrán participan son los que ingresaron a la casa desde el primer momento, es decir, Alfa, Alexis, Marcos, Nacho, Thiago, Maxi, Julieta y Romina. Habrá que ver si Agustín, Daniela, Camila, Ariel y La Tora cumplirán un rol particular o solo podrán ser el público de lujo.