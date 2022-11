Corrió a Alfa por machirulo, pero hablaba de abusar a menores: el terrible video de La Tora de Gran Hermano

Desde que ingresaron a la casa de Gran Hermano, los y las participantes quedaron bajo la lupa de la sociedad argentina. Todo lo que hicieron en su corto pasado, al menos para los más jóvenes, quedó registrado de una u otra manera. Sobre todo si eran habitúes de las redes sociales. En ese contexto, la eliminación de Juan dejó en evidencia a Lucila, alias La Tora, quien fuera su fiel compañera durante su breve trayecto en el reality.

Es que en la última semana, un episodio protagonizado por Alfa, cuyo nombre verdadero es Walter, y Coti generó una polémica dentro y fuera de las paredes del reality. Es que en medio de una ronda repleta de bromas vinculadas al sexo, el mayor de los participantes le hizo un comentario de muy mal gusto a la joven de Corrientes.

Entonces la casa de indignó. En ese momento, cuando el comentario de Walter llegó a oídos de Juan, La Tora y Nacho intentaron aprovechar eso para jugarlo a su favor. Los tres organizaron un enfrentamiento para acusar de “machirulo” a Walter (que lo es) y exponerlo frente al público. Por supuesto, en parte la estrategia funcionó porque la producción de GH no tuvo otra que mandarlo a placa. Pero el público eliminó al taxiste y Alfa sigue en carrera.

Por eso La Tora estalló en la noche de la eliminación. Furiosa por la salida de su amigo y lista para cobrar venganza, enfrentó a Alfa, que tras los resultados, se puso a cocinar unos panqueques para todos. Lo extraño es que fuera a reprocharle por un comentario desagradable que había sucedido varios días antes, cuando ya había sido sancionado y Coti había aceptado sus disculpas.

Después de que La Tora le gritara, Walter le respondió: “Vuelvo a decir, porque ya aburre el tema, hablé con Coti, dije que no fue una broma y vos no estabas ahí”. “Yo te hablo como sociedad”, le gritó Lucila. “Es que vos no estabas ahí”, repitió Walter, mientras seguía cocinando.

Fue entonces que La Tora estalló. A punto de llorar, lanzó: “Que te pongas un desodorante en la pija, así, y que le digas ‘mirá Cotita qué gorda que la tengo’, no es una broma. ¡Qué parte no entendés, hermano!”. Alfa le contestó: “No dije eso, hermana. Es que yo no dije eso y no me puse un desodorante”.

Entonces Lucila lo insultó: “¡Forro! ¡Dios! ¡Hijo de mil puta!”. Y se fue a la habitación donde lo siguió insultándolo. Después ingresó al confesionario para hacerle la espontanea. Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos de GH se encargaban de liquidar su argumento.

Minutos después de la eliminación de Juan y el ataque de ira de La Tora, se viralizó un video de TikTok absolutamente despreciable. En la imagen se veía a Lucila vestida con un short negro y una remera amarilla, en la que mira a cámara y se pone unos lentes oscuros. Sobre ella escribió una frase nefasta: “Y recuerden amiguitos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos”. Terrible.