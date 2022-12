¡Cuidado, primo! La insólita teoría que asegura que hay celulares en la casa de Gran Hermano

En el transcurso de las últimas horas se filtró un video de la casa de Gran Hermano en donde se ve a uno de los participantes haciendo uso de un aparato exactamente igual a un celular.

No es la primera vez que las especulaciones dentro de la casa más famosa del país están vinculadas al uso de algún aparato tecnológico. Si bien según lo que dicta el reglamento los integrantes del juego no tienen permitido tener contacto ni con el afuera ni con nada que les indique datos de la realidad cotidiana, todo se puso en duda desde el principio.

En un primer momento, y debido a la precisión horaria que tenían los hermanitos, se habló sobre la posibilidad de que la producción haya dejado el reloj del microondas activado, y por eso sabían en que momento del día se encontraban. Pero gracias a que las cámaras "todo lo ve", tal y como lo dice el conductor todas las noches, quedó asegurado en más de una oportunidad que hay celulares dentro del reality.

Como acostumbran desde el canal de las pelotas, seguramente no se hable sobre esto, y no hagan mención ni referencia a lo que la gente verdaderamente sí ve. Fraude, mentiras, y un show mal organizado. A modo de hacerse como que acá no ha pasado nada, desde hace un tiempo que la producción viene creyendo que el televidente carece de coherencia mental.

Hace unos días, Marcos y Agustín estaban pasando la tarde en los sillones del patio en Martínez, cuando se lo pudo ver al salteño sacar su celular del bolsillo, utilizarlo, y rápidamente darse cuenta de que las cámaras los estaban filmando, e intentó guardarlo disimuladamente abajo de una frazada. Automáticamente Gran Hermano cortó su transmisión por unos minutos. Acción que hacen cada vez que las cosas no salen como ellos las planean, y para no mostrarle a los televidentes la realidad.

Cabe destacar que hace aproximadamente un mes, cuando los hermanitos estaban cenando, se dio una interesante conversación en la que estaban tratando de especular si el programa estaba en ese momento al aire, y si estaban saliendo en el debate. Por este motivo, María "La Cata", dedujo que seguramente estaban siendo partes del episodio de ese día, ya que la última vez que "vio la hora en el celular" era la tardecita.