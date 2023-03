Daniela de Gran Hermano en BigBang: la relación con Thiago, el affaire con L-Gante y el proyecto Pestañela

Daniela Celis (o Pestañela, apodo que la hizo popular) salió dos veces de la Casa de Gran Hermano. Y si bien siempre fue querida por el público, que la votó para reingresar en la mitad del juego, esta segunda vuelta en el “afuera” la vive distinta. “Nada que ver con la primera vez que salí. Desde el día que me subí al auto que nos trasladaba a Telefe ya había autos que nos seguían atrás y fans por todos lados”, asume la joven de Moreno, con más de una propuesta “todavía sin cerrar” para panelista de televisión y teatro.

“Por suerte hay varias ofertas dando vueltas y tengo el teléfono estallado. Esta segunda vuelta es súper gigante. Encontrarme con muchas personas a la salida de cada canal y, sobre todo, me sorprende un montón la diferencia de edades. Desde chiquitos de 8 años a gente grande, madres y padres. Me impactó mucho el revuelo”, cuenta a BigBang.

-¿Hay más fanáticos de Pestañela o Venganiela?

-Sabes que me pasa un montón que hay gente que no se sabe mi nombre. Solo me dicen Pestañela y me llama mucho la atención cómo un apodo se come el nombre de la persona. Y sí, hay mucho más de Pesta que de Venga. Pero yo soy Daniela y Daniela tiene un poco de las dos, tengo mis momentos.

-Julieta Poggio, tu amiga dentro de la casa, era una de las favoritas de la gente y ahora está en zona de riesgo. ¿Cómo la ves para llegar a la final?

-Cuando salí me sorprendió que haya bajado ese favoritismo de “Ju”, pero creo que va a llegar a la final. Voy a hacer fuerzas para que gane hasta último momento. Pero sí la veo en zona de riesgo, junto con “Ro” (Romina).

-En la casa se conocieron algunas historias de vida como la de Thiago, pero la tuya no tuvo tanta visibilidad. ¿Necesitabas el premio económico?

-No hice mucho hincapié en contarla o usarla para el juego. Ni siquiera muchos de la casa conocen mi situación de vida tampoco. Quise que me conozcan a mí. Pero afuera obviamente respecto a este tema sí, me hace falta muchísimo. De hecho estoy trabajando para poder terminar la casa y equiparla adentro. Ahora me estoy muriendo de calor y extraño el aire acondicionado de la casa de Gran Hermano, jaja. Son cosas que en la vida cotidiana quizás no te das cuenta, pero es mucho. De todas maneras aunque no gané el premio, sé que trabajando acá afuera lo voy a lograr.

-¿Siempre ayudaste en tu casa?

-Sí, empecé a laburar a mis 16 años. Después de que empecé a ver la plata y que podía facilitar mucho en mi casa, no paré más. Trabajé en jugueterías, bazares, librería, fui moza, bachera, cajera, de todo. He trabajado en boliches a la noche, tarjetera, públicas y antes de entrar a la casa era maquilladora en domicilios, salones, estéticas.

- ¿También querías ser modelo?

-Obvio, moría por ser modelo. Soñaba con las pasarelas y eso te bajaba un poco el autoestima. Pero hoy en día no veo nada imposible. Siento que se me abrió una venda de los ojos y es una cuestión de creer y de poder.

-¿Todavía trabajas en tu autoestima?

-Creo que mi cabeza dentro de la casa cambió un poco y entendí muchas cosas. Él estar sola me hizo reflexionar. Siento que primero me tengo que aceptar yo para que lo hagan los demás y que no sea una cuestión de estereotipos, porque a veces uno piensa que ser lindo facilita las cosas y no debería ser así. Pero creo que estamos cambiando ese pensamiento y forma de ver las cosas. También siento que me gané el cariño de la gente por cómo soy y me quedo con eso.

-Pero que no te falten las pestañas....

-Es una locura, pero en la vida real yo me hago el service de uñas y pestañas hace tres años consecutivos. Y cuando hice el casting para entrar me preguntaban: ¿Cómo vas a hacer? Y yo decía: ‘No sé, algo se me va a ocurrir’. Y hoy tengo algunos tips, secretos de cómo sobrevivir sin uñas y pestañas tanto tiempo sin service, que claramente los voy a lanzar cuando saque mi salón de estética y belleza “Pestañela”.

-¿Cómo te imaginas ese lugar?

-Soñado. Va a estar enfocado en uñas y pestañas. Y también con kit de emergencia, como esas cajitas de primeros auxilios con toda la info adentro de cómo utilizarla, los secretos para que te dure. Va a haber para la venta y para servicios. Me parece que primero lo voy a abrir por Ramos, que es algo intermedio entre Moreno y acá y si le va muy bien voy a sacar uno en Capital. ¡Me están pidiendo por todos lados y no puedo creer! Solamente saqué el nombre y la gente lo está esperando con muchísima ansiedad.

-Tuviste tu reencuentro con Thiago, pero no se sabe mucho de ustedes afuera de la casa. ¿Volvieron a estar juntos? ¿Fue verdadero el beso que se dieron en vivo?

-Ay, ay, ay. El beso fue real. Pero hoy en día nos estamos conociendo como personas, fuera de un reality y lo que es la vida real. Estamos muy bien. Yo lo veo acá afuera y es otro Thiago. Mucho más amoroso, dulce, cariñoso, caballero, atento. O está hasta las manos y quiere dar lo mejor, no sé jaja. Pero la está remando lindo.

-Contaste de un coqueteo virtual que hubo con L-Gante y él salió a desmentir tu versión, diciendo que vos lo habías iniciado.

-Yo solamente puedo hablar de mí. Si adentro del juego me costaba mentir, imaginate que no voy a mentir en mi vida real, no va con mis valores. Yo no busqué nada, él sólo subió el video... yo solamente contesté las preguntas que me hicieron los periodistas. Lo voy a dejar ahí. Igual si quiero demostrarlo, puedo.