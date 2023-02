De Gran Hermano, ¿al gran fraude? Las denuncias de los fans y las "ayuditas" a algunos hermanitos

La reciente exposición del psicólogo Juan de Gran Hermano, a quien los participantes del reality llaman 'el Gran Primo', como una voz que interactúa sobre sus decisiones con los jugadores, desnudó que la actual edición del programa es la que más sospechas y acusaciones de fraude levantó en las redes sociales. Los fanáticos y fanáticas que dudan del show, además, tienen mucho material audiovisual para probarlo.

La reciente escena que se vio en la última nominación de Daniela Celis, donde en el confesionario se oye una voz femenina que susurra 'Lucila' -en referencia a "la Tora" Villar-, recordándole el segundo voto que debía hacer, también se sumó a esta crisis de los televidentes similar a la que puede tener un niño cuando comprueba que Papa Noel son sus padres o que el Ratón Pérez no existe.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los votos al 9009 también fueron motivo de sospechas desde que comenzó el reality, aunque esta vez hubo mucho más material acerca de fallas en el sistema y votaciones que no se podían hacer. Una de estas se pudo ver hace algunas semanas, en el marco de la placa que terminó eliminando Ariel Ansaldo, una usuaria demostró que no podía votar a Julieta Poggio y sí al parrillero. A esto se le sumó la confesión pública de Romina Uhrig -con informes y todo-, de que dudaba a quién salvar debido a una charla que había mantenido con 'el Gran Primo'.

Los fanáticos del reality terminaron de estallar y ahora cuestionan si sus votos telefónicos tenían algún tipo de impacto en la definición de las eliminaciones.

"Los de Gran Hermano son un fraude. Mirá, quiero votar a Julieta, le quiero poner cinco votos y no me deja. Ahora, quiero votar a Ariel. Pongo cinco votos y me deja. Son unos chantas", denunció la fanática que viralizó el video.

A esta altura, la indignación de los y las espectadoras ya había logrado que reflote la idea de un "Apagón a GH", una solución virtual -muy poco exitosa- para dejar de ver e influenciar negativamente sobre el rating. Justamente, la popularidad y los números de televidentes detrás de la pantalla no serían el Talón de Aquiles del reality, y además, según las acusaciones, serían la principal razón de que desde la producción quieran evitar que "el soberano" tome decisiones que puedan afectar a la audiencia.

La medida de fuerza había comenzado a mediados de enero, cuando las sucesivas placas comenzaron a dar resultados parejos que siempre caían en un 52 - 47, lo que llamaba notoriamente la atención a los despiadados ojos de los usuarios anónimos de la redes sociales, que vieron cómo muchos de esos empezaron a ser sustancialmente diferentes a lo que daban las decenas de encuestas con miles de votos que se realizaban en Instagram y Twitter.

Así fue cómo el cordobés Maximiliano Giudici fue eliminado con un 52,02 de los votos por Ariel, mientras que en las redes los pronósticos hablaban de que se iba el de Berazategui por un 80 - 20. Otra vez, los resultados hacían recordar al famoso 38-38 que en 2015 dejó sin posibilidad de presidencia de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) a Marcelo Tinelli.

En aquella gala, además, los conspiranoicos ojos de los usuarios detectaron que la familia de Maxi fue a la gala de eliminación, siendo de Córdoba, pero que no lo hizo la de Ariel, que es bonaerense. Aunque eso no fue nada en comparación del "furcio" que se le escuchó a Del Moro cuando, al presentar un informe del cordobés dijo "ahora sí vamos a ver las últimas horas de Maxi". Algo que desató la locura entre los fanáticos desconfiados.

La gala en la que la catamarqueña María Laura "Cata" Álvarez se fue, también generó repudio por los internautas a quienes le llamó la atención la cantidad de votos negativos que tuvo como para irse. "No entiendo nada. Todas las encuestas de Twitter daban un cabeza a cabeza entre Daniela y Nacho, que salían de la casa y lejos, muy lejos, Alfa y María Laura que se quedaban. ¿Q chuchas pasó? Fraude en GH", denunció un espectador en Twitter.

Otros de los elementos de los cuales quienes sospechan se agarran para hablar de que el programa está "arreglado" son las evidentes ayudas por parte de la producción que encabeza Kuarzo para con los participantes favoritos del ciclo.

Esto se evidenció desde la primera semana, cuando Walter "Alfa" Santiago acusó al presidente Alberto Fernández de haberlo "coimeado un montón de veces". Aunque nunca se retractó de eso, su actitud cambió luego de pasar por el confesionario donde, evidentemente, se enteró que su declaración llegó a la Casa Rosada y logró que la vocera presidencial Gabriela Cerruti asegure que desde el Poder Ejecutivo levantarían una demanda.

Aunque Santiago del Moro aseguró que si el programa estuviera arreglado Alfa nunca se hubiera ido, porque era una usina interminable de éxitos y polémicas, los hechos son que muchas veces salieron a apuntarlo desde el confesionario y a aguantarlo cuando las acusaciones de machista, homofóbico y antiperonista lo esmerilaban por completo.

Cuando se negaba sobre defender los colores argentinos, en el marco del mundial de Qatar 2022, y decía que su bandera era la estadounidense, también recibió un evidente asesoramiento para no cometer tan grosero error. Y si bien recibió una sanción que lo puso en placa cuando hizo el ya famoso comentario de 'mirá, Cotita. 20 centímetros de circunferencia', fue en una eliminación en la cual no corría ningún tipo de riesgo, y que sumaba votos al 9009 por su inagotable capacidad de generar rechazos.

A Julieta también la estuvieron cuidando e intentando mejorar su imagen. A la joven bailarina la tomaron de punto los fanáticos de Agustín Guardis y Marcos y la expusieron por los comentarios que dijo acerca de su perra "lesbiana", "vieja" y que "nadie quiere" en su casa.

Los constantes embates por parte de los trolls en las redes sociales fueron, en parte, contrarrestadas por decisiones de la producción que fueron analizadas por muchos en las redes como orientadas a hacerla crecer. La incorporación de los dos perritos, justamente el punto débil de Poggio, por ejemplo, son uno de los ejes que se tocaron en Twitter para hablar de este "operativo limpieza".

Aunque también, en el caso de Julieta, hay otros elementos que lograron que las sospechas de favorecerla se cristalicen. Por un lado la nominación espontánea que tuvo los votos necesarios como para eliminar, por segunda vez, al estratega Guardis, la cual para muchos fue guionada y aconsejada en el confesionario. Y, por otro lado, la prueba de líder en la cual venció y evitó la placa una vez más.

Las imágenes y los videos fueron contundentes y dejaron entender que la mesa donde tanto ella como Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente hacían equilibrio no tenían el mismo nivel de sensibilidad ante el peso, ya que estando en posiciones similares, la inclinación era rotundamente diferente y evitaba que el rubio pueda quedarse con la prueba.

A diferencia de otras ediciones de GH, esta tiene a una casi totalidad de la población insertada en el mundo de las redes sociales, con capacidad inclusive de grabar 24 / 7 -si no tuviera tantos cortes- la transmisión de Pluto TV, y poder armar clips que demuestren sus teorías conspirativas.

Según dice la consigna del show, el ojo de Gran Hermano todo lo ve y sus oídos todo lo oyen. Aunque quizás no tengan el entretenimiento de los miles de espectadores que utilizan Twitter e Instagram como una tribuna en la cual confesar, que ya no creen en Papa Noel.