De hermanitos a influencers: el millonario nuevo negocio y el podio de los más "lucrativos"

La realidad que imponen las redes sociales en la actualidad hace que existan grandes diferencias entre los participantes de la actual edición de Gran Hermano con los de las anteriores, cuando para seguir siendo conocidos había que mantener todo lo que se podían las presencias en los boliches y tratar de pegarla en la siempre difícil televisión.

Es que hoy, con las reglas actuales de la publicidad, los integrantes del reality show entran como ignotos y salen con una cantidad de seguidores importantes como para poder monetizar sus cuentas y darle rienda suelta a los canjes, saludos, representación de marcas y demás.

El 17 de octubre de 2022 ingresaron 18 personas a la casa más famosa del país. En ese entonces, sólo el rosarino Tomás Holder era presentado como "influencer", y contaba con más de medio millón de seguidores en TikTok y cerca de 200 mil en Instagram. Hoy una gran parte de los jugadores pasa ese número, lo alcanza o está cerca, ya que en los papeles, salvo los recién ingresados Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, todos están por arriba de los 100 mil en la red social más popular del momento.

Esta realidad significa muchas cosas, pero fundamentalmente en lo económico representa una oportunidad por la que millones de jóvenes alrededor del planeta viven pegados a sus celulares para conseguirla.

El lunes 2 de enero el periodista especializado en GH Fede Bongiorno, indicó en su Twitter que la correntina Constanza "Coti" Romero estaba cerca de llegar al millón de seguidores. Eran las tres de la tarde y tenía 981 mil. Menos de una semana después, y ya salida del programa, cuenta con 1,2 millones.

Es evidente que la repercusión del show y el éxito de esta edición también intervinieron para que el fenómeno haga crecer las cuentas de los jugadores, pero la marca que logró Coti la colocó en el top cinco de ex participantes de Gran Hermano en cantidad de seguidores, igualando a Silvina Luna y Andrea Rincón, algo que también retrató Bongiorno.

En términos económicos, los influencers cuentan con el privilegio de ser utilizados por las compañías para conseguir publicidad no convencional y mucho más directa y efectiva para los menores de 40 años. En el mercado actual, los famosos que pasan los 100 mil seguidores pueden llegar a cobrar números que rondan los 50 mil pesos por las historias y 100 mil por las publicaciones en el feed.

Estas cifras varían mucho de acuerdo al producto y lo vinculado que esté con un tipo de mercado la figura en cuestión. No es lo mismo que un piloto de carreras ofrezca un automóvil que una guitarra eléctrica. Por eso la variedad puede subir o bajar esos precios promedio.

Según un informe de NINCH Communication Company y Oh Panel, 6 de cada 10 argentinos compraron un artículo luego de que un influencer lo recomendó durante 2020. Además, las estadísticas de Instagram indican que se realizan 650.000 "scrolleos" por minuto en los celulares de todo el planeta.

El top 10 de las cuentas de los hermanitos y las hermanitas

Constanza "Coti" Romero

Tal como se escribió más atrás, la cuenta @cotyrommero encabeza la lista con más de 1,2 millones de seguidores. Si bien la rubia se fue con el enojo de la gente por su jugada para dejar afuera a Daniela, también se valoró su estrategia prematura.

Además, antes de que saliese del show, un coterráneo de ella como el productor y artista Nito Artaza, dijo que la quería invitar a hacer temporada de teatro de revista.

Julieta Poggio

La creadora de los hashtags #FueraMalasVibras y #SeCayeronLasCaretas, es una de las más populares de las jugadoras y lo demuestra, también, en sus redes sociales. Su ternura e impronta ingenua y juvenil, hicieron que el público la elija como una de sus favoritas y potencial finalista del juego.

Con sus 712 mil seguidores en este momento, la cuenta @poggiojulieta ya es más popular que la de muchos famosos y famosas que pasaron temporadas al frente de programas de televisión. Por su perfil de modelo, es una de las que más va a monetizar su trabajo en redes.

Romina Uhrig

La ex diputada nacional tenía una trayectoria pública, pero ignota al igual que otros representantes democráticos actuales que no le sacan provecho a ese lado tecnológico de la exposición.

Sus formas que poco a poco fueron seduciendo a los fanáticos y fanáticas de Gran Hermano, pusieron a la cuenta @romina_uhrig en el tercer lugar de la lista con 484 mil seguidores en este momento.

Tomás Holder

El rosarino contaba con 200 mil de ventaja cuando comenzó el programa, aunque también tiene la desgracia de ser el primero que abandonó el show.

Si se ve la curva que hizo en comparación con los demás, es probable que a la cuenta @tomasholder_ con 436 mil seguidores en la actualidad, la pasen rápidamente otras que están debajo de él pero que siguen en el juego.

Lucila Belén "la Tora" Villar

La rubia de Berazategui también contaba con algo de ventaja, aunque sólo 5 mil seguidores en su Instagram, que la colocaban como potencial influencer

En la actualidad, su cuenta @luvillarr tiene 437 mil seguidores que garantizan que pueda cumplir su sueño de vivir de su propia marca personal.

Daniela Celis

La chica de La Reja tuvo una gran remontada de su imagen y es por eso que fue la más votada por el público para realizar su venganza. Aunque ahora eso esté en veremos.

Ese renacimiento también se vio reflejado en su cuenta @danielacelis01, en la cual está en un empate técnico con La Tora, compartiendo la cifra de 437 mil seguidores.

Marcos Ginocchio

El salteño es presentado como uno de los grandes favoritos a quedarse el premio, por sus modales y sus formas amenas tan subestimadas por los demás jugadores.

En la cuenta @marcosginocchio que mantiene desde su adolescencia, ya tiene 378 mil seguidores que lo avalan tanto para ganar el juego como para seguir su carrera como influencer.

Thiago Agustín Medina

El adolescente de González Catán que comenzó siendo un candidato a ganar por su fuerte historia personal de pobreza y sacrificio, terminó perdiendo mucho de ese capital con el pasar de las semanas dentro de la casa.

Aunque eso no quiera decir que no sea querido en las redes, ya que su cuenta @thi4go_km tiene 363 mil seguidores y un claro futuro donde no tendrá que estar sometido al sacrificio de empujar un carro de cartones u hombrear bolsas en el Mercado Central.

Juliana Díaz

La por ahora única expulsada de Gran Hermano 2022, es otra de las jugadoras que aprovechó su estadía para sacarle provecho a sus redes sociales.

Su cuenta @juuli.dc tiene con 341 mil seguidores y las malas lenguas dicen que su expulsión no le afectó tanto porque ella conoció todo el potencial que tiene ese mundo, cuando fue y volvió de la casa por el voto de los jugadores.

Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente

El ex futbolista tuvo una remontada histórica con el público, ya que fue uno de "los monitos", ese repudiado grupo que encabezaba Holder y el taxista Juan Reverdito, y aún así ahora se coloca como uno de los favoritos.

En su cuenta @nachoo_cp, el rubio tiene 324 mil seguidores y una cantidad enorme de material de cuando era más joven. Su perfil y belleza lo hacen un potencial influencer cuando salga del programa.