De la decepción de Romina a la duda de Julieta: quiénes son los seis nuevos participantes

El último lunes, y luego de la eliminación de Daniela Celis, seis nuevos integrantes se metieron en la casa más famosa del país. Si bien hasta ahora los hermanitos nunca festejaron esta situación (por la ayuda del afuera con la que llegaron los otros participantes), en este caso lo hicieron hasta las lágrimas, ya que se trataba de sus familiares. Los mismos estarán una semana conviviendo en el reality y podrán hacer estrategias y jugar.

Si bien el público estaba expectante frente al ingreso de las nuevas incorporaciones, dentro de la casa no sabían nada de lo que iba a ocurrir. La primera en entrar fue Valentina, la hermana de Marcos, quien se fundió en un abrazo con el participante, al que no veía desde hacía un año ya que la joven vive en Francia junto a su pareja. Esta incorporación fue aplaudida en las redes sociales, no sólo por lo querido que es "el primo", sino por la emoción que ambos compartieron en su reencuentro.

A continuación, y con una hiperactividad igual a la de su gemela, ingresó Florencia, la hermana de Camila. Si bien ellas se habían visto hacía relativamente poco, ya que fue la última en entrar a jugar, al ver pasar a su familia por la puerta de la casa más famosa del país, la joven corrió, lloró, pateó y gritó durante toda la transmisión del programa.

La siguiente en ingresar a jugar fue Gladys, la mamá de Lucila, quien tiene una personalidad de bajo perfíl y de mucha timidez. La mujer de 62 años entró emocionada y tras abrazar fuerte a su hija, fue directo a saludar a Nacho, su yerno, quien se presentó formal y educadamente.

En uno de los momentos más tristes, graciosos e indignantes, llegó el turno de la sorpresa de Romina. Si bien la ex diputada esperaba y creía que iban a ingresar sus hijas, al ser menores de edad no tienen permitido participar del programa. No obstante a esto, la producción accedió a que ingresara Fabian, su sobrino. Esto no solo no alegró a la participante, sino que además se encargó de contarle a él y a sus compañeros lo decepcionada que estaba. “No dejaron entrar a las chicas”.

Gracias a esto Romina se hizo viral en las redes sociales, en donde bromearon al respecto y comentaron: “Romina: Hola Grande, le quiero hacer la fulminante a Fabi”. Además, la indignación con la jugadora fue total, ya que las primeras palabras que le dijo a su sobrino cuando lo vio fueron: “Estás más gordo”.

Siguió el turno de Julieta, quién se mantenía expectante mientras veía las entradas del resto, ya que especulaba con que pudiera entrar Luca, su novio. Si bien lo creía casi un hecho, e incluso hizo chistes con respecto a lo que haría con él ahí dentro, quién ingresó a acompañarla fue Camila, su hermana mayor. Al verla desde la cocina, cruzó la puerta y corrió a tirarse en sus brazos. Su felicidad era absoluta, hasta que su cabeza le jugó una mala pasada. “¿Pasó algo, está todo bien de verdad?”, le pregunto 3 veces seguidas. A lo que su hermana, quien parece conocerla mejor que nadie y sabía por donde venía la mano le contestó: “Sí. Luca todo bien. Solo podían entrar familiares, pero está todo bien”.

Por último, ingresó Rodolfo, el papá de Nacho. El madrileño se robó las miradas y el corazón de todos. Entró, tiró la valija y corrió emocionado a abrazar a su hijo, quien lloró hasta quedarse sin lágrimas. De la misma forma que se dio con su suegra, Lucila se acercó a presentarse y el hombre lejos de ser frío, la abrazó y le manifestó toda su alegría de poder conocerla.

Mientras la fiesta y los integrantes del reality disfrutaban y celebraban en la cocina, en el patio pasó lo peor. Desde hace unos días que los hermanitos conviven con dos cachorritos, los cuales podrán ser adoptados por los jugadores una vez que termine el programa. Al parecer, ayer todos se olvidaron de su presencia, dejaron mal cerrado el cero de la pileta, y en un descuido uno de los dos se cayó al agua. Al ser visto por una de las gemelas, rápidamente fue sacado de ahí y atendido por ellos. En ese momento la transmisión se cortó y no se pudo saber más nada.