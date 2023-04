De "llorar por un alquiler", a un estilo de vida VIP: ¿las mentiras de Romina dentro de GH?

Mientras que Walter "Alfa" Santiago fue uno de los personajes más polémicos de la última edición de Gran Hermano, debido a sus comentarios y actitudes anticuadas y disruptivas, la otra cara de esa moneda fue Romina Uhrig. La ex diputada nacional debió pagar con un sector del público el peso de la grieta, pero además se encerró en su propio laberinto cuando dijo al público que era una persona que no tenía dinero.

Esta doble realidad de una mujer que hace uñas, contrastada con el pasar económico que expone en las redes sociales, genera que sus detractores acumulen más argumentos en su contra y que busquen fulminarla con cada nueva muestra de esto que aparece. Lo último que se vio de esta realidad fue la imagen que se viralizó de ella junto a Walter Festa en el restaurant Gardiner de Costanera Norte.

Además del lujo que significa poder ir a tomar algo a ese lugar, en una Argentina en la que el hambre crece todos los días, la publicación que reveló LAM expone a la ex GH en otra mentira: su matrimonio. El relato de Romina dentro de la casa más famosa del país era el de una mujer separada, algo que no se vio desde su salida una semana antes del final del ciclo. Esta foto es la última evidencia de esto, pero no la única. Es un hecho que la crisis con el ex intendente de Moreno puede haber existido, pero no es lo que parece que sucede ahora.

La semana pasada hubo un asado con algunos de los ex participantes del programa que rompió el rating los últimos meses. El encuentro se realizó en la casa de Romina, y las fotos del lugar volvieron a comprobar que la vida de ella no se asemeja al de una mujer que carece de recursos y que trabaja haciendo uñas.

El nivel de la parrilla circular, con leña y una cruz, la pileta de fondo iluminada y hasta el gazebo que se pudo ver en la publicación de María Laura "Cata" Álvarez que acompañó con el texto "asadito con los hermanitos", son algunos de los ejemplos de los lujos con los que convive cotidianamente, la mujer que se ganó el lugar de madre de los hermanitos en la última edición del reality.

Esta juntada en su casa no es la única actividad que tuvo con los ex jugadores de GH. Es un hecho que con quienes tiene una amistad más fuerte es con Julieta Poggio y Daniela Celis, sus grandes amigas y aliadas dentro del programa. El sentimiento de amor es algo que demuestran las tres, aunque esta vez decidieron inmortalizarlo con un tatuaje en común.

La elección del ojo de Gran Hermano como imagen para grabarse en la piel es en clara referencia a la experiencia que vivieron juntas protagonizando el programa más exitoso del año, pero para reafirmar esta decisión también las tres eligieron el mismo lugar: debajo de su nuca, detrás del cuello.

"Unidas para siempre", escribió Julieta en una historia de su Instagram. Por su parte, Daniela dio su testimonio en un video que Telefe publicó en sus redes sociales, minutos antes de que se hagan el tattoo. "Llegó el gran día. El tridente presente. Nos vamos a tatuar el ojo del Gran Hermano, lo que nos marcó y nos cambió la vida para siempre y nos hizo conocernos a estas hermosuras de personas", contó allí la chica de Moreno.

Es un hecho que a la ex diputada nacional la castigaron mucho sin merecerlo, por el sólo hecho de ser kirchnerista. Esto se metió de lleno en el público que los votó durante aquella placa donde Alfa salió por el voto de la gente. Aquella vez el sexagenario repitió "los peronistas" como un autómata al oír la pirotecnia que se oía con su salida. Creía que era por él mientras que lo que sucedía afuera era algo totalmente distinto. Había una protesta de el Sindicato de Televisión.

Tanto Romina como Alfa habían tenido una gran relación previamente, haciéndose una de las duplas más fuertes de la historia del formato en la Argentina. Aunque también su ruptura dejó muchas heridas. Mientras que a veces, como cuando estuvieron en MasterChef, se pelean jugando, en otras oportunidades hubo declaraciones muy fuertes que los separaron.

Ahora parece que Romina intentó dejarlas atrás, de acuerdo a una de sus últimas historias subidas a su Instagram. "A pesar de que hablaste muy mal de mí, te quiero mucho igual", escribió sobre una foto de ellos dos y la canción Juntos a la Par de Norberto "Pappo" Napolitano. Otra muestra de su nivel de vida. Ya que la imagen también es en un restaurant de primer nivel.

Sus detractores dicen muchas cosas injustas, pero las contradicciones entre lo que contó la ex diputada en la casa más famosa del país y lo que muestra en su vida cotidiana son evidentes y no se pueden ocultar.