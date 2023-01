De remeras exclusivas a un muñeco coleccionable: el merchandising trucho de Alfa de Gran Hermano

Desde el comienzo de Gran Hermano, Walter Santiago, más conocido como Alfa, llamó la atención por su rol polémico dentro del programa. Hace dos meses y medio, una afirmación contra el presidente Alberto Fernández se volvió una cuestión de Estado. Algo parecido sucedió cuando contó que había tenido un affaire con Moria Casán. Al enterarse la diva lo liquidó. Esas anécdotas y su manera de ser, lo convirtieron en uno de los personajes más queridos y también más odiado.

De hecho, en las últimas horas, el mayor de los jugadores le dijo a Camila, de 20 años: "Vos tenés lindos ojos, nada más. Punto. Tenés lindas patas, venís bien de cola... epa. Sos como un buen auto usado: venís bien de carrocería, motor al pelo, al pelísimo, no gastas aceite... pero, se viene un cambio de gomas”. Esa frase desató enojo entre los televidentes.

No fue la primera vez que se desubicó con una mujer dentro de la casa. Como prueba hay que recordar aquel encontronazo con La Tora, luego de que Alfa le hiciera una “broma” a Coti, y le dijera que le mirara el desodorante que tenía “abajo”, mientras se tomaba sus partes íntimas. Eso le valió el repudio de toda la casa. Aunque lo terminó beneficiando en el afuera.

Por supuesto, él no se enteró de nada. Solo sabe que tiene apoyo afuera porque cada vez que fue a placa, derrotó a todos con holgura. Tampoco sabe que un grupo de “buscas” viven gracias a su figura y a la fama que se ganó en el reality. Así que en varias plataformas de compra y ventas se pueden encontrar diversos productos del participante.

Uno de los más vendidos es una remera muy particular. De hecho, es la indumentaria favorita de Alfa. Y no, no se trata de la campera con los colores de la bandera de Estados Unidos, de dudoso buen gusto y que fue con la que ingresó a la casa más famosa del país. Nada de eso. Se trata de una remera.

Y esa indumentaria es la que dice “security”, seguridad en inglés, que suelen usar los patovicas en los eventos en donde trabajan. Aunque Alfa es vendedor de autos usados y nunca trabajó de eso, suele usar esa remera. Resulta que es la más vendida en Internet. Y su valor ronda los 5.000 pesos.

También se venden tazas. Las mismas tienen impresas el rostro de Alfa, extraído del video de su presentación en Gran Hermano, en donde luce una bandana. Lo llamativo es que le agregaron una frase que caracteriza al sexagenario: “Primero la trampa”. Los precios varían. La misma taza puede valer 750 pesos o 1500. Raro.

También hay remeras con el rostro de Alfa. Especial para los fanáticos o amigos como el Mago sin dientes. El valor es de 3400 pesos.

Lo mejor de la colección Alfa es un muñequito coleccionable. Hecha en plástico y con una altura de 10 centímetros, la figura bien en un cartón con la imagen de su amigo el Mago y vestido con su clásico enterito de jean. Solo para especialistas en la materia.