Del "Daniela a Lucila" a la aparición del "Gran Primo": el nuevo escándalo que llena de sospechas a GH

Al mismo tiempo que la actual edición de Gran Hermano es una de las más exitosas que tuvo el formato en la Argentina, con un promedio por arriba de los 20 puntos de rating pase lo que pase, también es una de las que más sospechas por parte del público generó en cuanto a arreglos y a la expresión popular de "está todo guionado".

A principios de esta semana, cuando realizaron el primero de los debates del eliminado Walter "Alfa" Santiago, el conductor Santiago del Moro intentó despejar las dudas cuando afirmó que, si el show estuviera arreglado, el polémico sexagenario nunca hubiera salido porque era una garantía de conflictos, éxito y apoyo televisivo.

Esto bien podría ser tomado como una táctica para correr el eje de las denuncias que hablaban de acomodo, pero no alcanzó para terminar con las sospechas de fraude y que, en realidad, el voto telefónico no define nada porque las salidas, al final de todo, serían decididas por la producción de Telefe.

Por otro lado, las situaciones sospechosas que ven por todos los fanáticos y fanáticas del programa, y que se exponen y viralizan en las redes sociales, muchas veces fundamentan y sustentan este tipo de miradas conspiranóicas sobre la parcialidad del canal a la hora de la conformación de las placas y las salidas.

Por ejemplo, el escandaloso video en el cual se escucha una voz femenina susurrar la palabra "Lucila", cuando en vivo y en directo Daniela Celis estaba votando, generó que miles de espectadores se indignen ante lo que consideraron una muestra clara de que a los jugadores y jugadoras de esta edición les marcan pautas y les obligan a tomar decisiones en pos de mejorar el programa y su audiencia.

No sólo eso. En el video, luego de que se escuche el murmullo con el nombre de pila de Lucila Belén "la Tora" Villar, enseguida se ve cómo Daniela asienta con la cabeza ante la "sugerencia" que partió desde detrás de las cámaras, justamente en la casa donde Gran Herrmano todo lo oye y lo ve, y dice la frase "bueno, dale", dando por hecho que alguien le había susurrado qué hacer.

Como si fuera un momento sobrenatural y religioso digno de que se acerquen desde el Vaticano para confirmar su veracidad, muchos de los usuarios de las redes decidieron hacer oídos sordos ante los reclamos y aseguraron que no se escucha eso. Aunque es innegable la voz que se oye y la reacción de tipo respuesta que hace la competidora de La Reja. Para muchos está claro que la frase fue "Daniela, a Lucila".

A esto se le suma el condimento de que las nominaciones ahora se hacen en vivo, lo que genera que muchas de este tipo de intervenciones de la producción, las cuales según testimonios de los propios hermanitos serían habituales, no puedan cortarse para las cámaras.

Que las intervenciones externas serían moneda corriente no es una fantasía de las redes sociales. Durante la decisión que tuvo que tomar Romina Uhrig para salvar a Julieta Poggio se evidenció que esto es así cuando se dio a conocer un nombre que alertó a muchos de los que esperan que la elección del ganador sea justa.

"El Gran Primo" estuvo en boca de todos desde que comenzó a mencionarse. Lejos, o eso aseguran, de estar relacionado con Marcos "el Primo" Ginocchio, el mencionado personaje sería un psicólogo al que consultan los hermanitos y al que todos llaman con su nombre de pila: Juan, aunque no se sabe si ese es su verdadero nombre o si simplemente es un homenaje al ex jugador y taxista Juan Reverdito.

Algo que podría ser cierto de acuerdo a las recomendaciones que les da a los jugadores. "¿Decisión tomada?", le preguntó el jueves Lucila a Romina, respecto a su salvación. "No, lo que pasa es que el Gran Primo parece que te llena la cabeza. Te hace confundir. Yo ya tenía una decisión. Y él me dice otra cosa. Puede ser, pero yo no lo veo", explicó Romina antes de que la atención de las cámaras se vaya para otro lado.

Luego, en otro momento, ante la misma pregunta dijo "pero ahora el Primo me la cambia, me hace dudar con lo que me dijo". Las cámaras nuevamente se fueron de esa escena para correr la atención de la charla. Si acaso faltaba algo más para entender que la producción de Gran Hermano la hizo dudar a Romina respecto a salvar a Julieta por sobre Daniela, fue la directa confesión que hizo la ex diputada nacional durante la misma salvación.

"¿Por qué culpa? Porque si decido mal se puede llegar a ir una, en cambio si yo no tuviera esa decisión y la saca la gente, no sentiría esa culpa", venía contando en la gala Uhrig. "Pero estoy muy confundida, y hoy me confundí más porque hoy hablé con Gran Primo, como que ya tenía tomada la decisión y después me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho, y todavía estoy como... es difícil".

Enseguida salió Del Moro a intentar despejar las sospechas y a relativizar la declaración de la jugadora. "Sí, igual, obviamente que a ustedes los pueden interrogar, les pueden decir mil cosas, pero la decisión es de ustedes, chicos. Les recuerdo siempre que esto es un juego que tiene su reglamento, y dentro de ese reglamento pueden hacer lo que quieran", deslizó el conductor.

Quien demostró que afuera de la casa tiene la misma capacidad de análisis que tuvo dentro fue Alfa, quien pronosticó todo lo contrario a lo que pasó. "Para mí la salva a Daniela y le echa la culpa al Gran Primo, y le va a decir a Julieta 'lo que pasa es que el Gran Primo me dijo'", analizó equivocadamente el sexagenario.

Es un hecho que la permanencia de Julieta en la casa -una de las que las voces más conspirativas acusan de favorita- podía depender de esa decisión, ya que es una de las que más fake news y hostigamiento digital recibe por parte de las cuentas de trolls fanáticos de Agustín Guardis y Marcos. Algo que la pone como potencial eliminada en una placa muy masiva como la que se viene.

Las sospechas sobre acomodo, guión y arreglos están a la orden del día. Y si Gran Hermano no deja escapar una porque todo lo oye y todo lo ve, que sepa que en las redes sociales los espectadores del programa están igual de perceptivos, y esperan ahí que el reality show no pierda su conexión con la realidad, que es el voto y la decisión del público.