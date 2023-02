Del "¡Hola, Susana!", a la brutal frase de Nancy Pazos: Alfa, el hombre rating

Si bien había tenido otros intentos de ser famoso a partir de su participación en realitys shows, esta vez parece que Walter "Alfa" Santiago logró su objetivo. Es que el polémico jugador de la actual edición de Gran Hermano demostró, tras su salida el domingo, que es un imán para la audiencia y un generador de rating como ningún otro de sus hermanitos actuales.

Desde su expulsión en una placa muy dividida con quien fuera su amiga, la ex diputada nacional Romina Uhrig, estuvo en distintos programas donde pudo cimentar su lugar de hombre rating. En A la Barbarossa que conduce Georgina, tuvo picos de 10 puntos. En Corta Por Lozano de Verónica, logró picos de 12. Y en El Debate de la noche logró que sea la emisión más vista del programa, con un promedio de 25 puntos y 28 en los momentos que más midió.

Allí se vio una versión de Alfa que, salvo a Laura Ubfal, le contestó con altura todo a todos y demostró, con una tranquilidad fuera de la habitual en su participación en Gran Hermano, que tenía respuestas para todo lo que decían y que podía demostrar cada anécdota que contaba y que lo hacía ver como un exagerado, o un mitómano, como lo llegaron a acusar.

Walter llegó a decir, fiel a su estilo exagerado, que él había inventado el famoso "Hola, Susana" que caracterizó al programa de Susana Giménez hasta que Rafaela Carrá le impidió que lo siga utilizando por plagio. Según su relato, él la llamaba siendo un niño para pedirle que emule una frase que decía en una publicidad, tras encontrar el número en una guía telefónica, y ella siempre se negaba. Hasta que un día accedió y él nunca más la llamó. El nivel de la anécdota revela un Alfa auténtico, que se dice amigo de cualquier persona famosa que conoce y que tiene en su haber -y en su muro de Facebook- miles de demostraciones de este tipo de accionar tan cholulo.

Desde su presencia en Gran Hermano, ya se demostraba que su perfil era una garantía de éxito televisivo. Es por eso que Telefe sabía que tras su salida iba a generar este tipo de éxitos y repercusiones exitosas a partir de su participación en distintos programas.

El discurso que dio en su cumpleaños, ese lunes en que el conductor Santiago del Moro sostuvo durante muchos minutos la tensión del público a partir del abrazo con su rival Ariel Ansaldo, fue también otra demostración del perfil hipnótico que puede lograr Alfa.

A su vez, luego de verlo dentro de la casa más famosa del país durante casi cuatro meses, el público conoce muy bien a Alfa y su capacidad de sensibilizarse y de decir palabras cargadas de un fuerte contenido emocional y afectivo. Aunque no pareció darse cuenta de esto la periodista Nancy Pazos, una de las panelistas que suele participar de los debates en Telefe. Es que, según contó la ex de Diego Santilli en A la Barbarossa, cuando terminó el programa de los lunes en el canal, ella se fue a hablar con el polémico Alfa para continuar planteándole cosas que no le había llegado a decir al aire.

"Cuando ya había terminado el programa se queda Sol Pérez hablando con él y yo también. Nos habíamos sacado una foto todos juntos", recordó Pazos, quien continuó preguntándole y refiriéndose a su affaire platónico con la joven Camila Lattanzio. "Su negación era tal, que en un momento le digo ‘quedaste como un viejo verde’. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella", comentó, y luego afirmó que ahí el jugador de GH "se quebró y como que rompió en llanto". "Se emocionó de más. Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo", detalló.

"Te digo la verdad, no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Lo único que me di cuenta era que estaba en shock", relató la periodista. "No sé por qué lloró. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan negador", agregó.

Antes Pazos lo había descripto como "un personaje desde todo punto de vista", "hiperseductor", y "un negador compulsivo". "Le creí porque creo que él se cree lo que ve del mundo", aseguró. También el productor Gastón Trezeguet lo definió. "A mí me sorprendió mucho porque lo vi como muy comprador. Ya estaba besando a Laura y a Nancy antes de que comience el programa", describió el ex GH. "El negaba hasta sus dichos homofóbicos", recordó.

La llamativa escena fue justo después de que Alfa conteste las preguntas de todos en vivo y en directo y de que haga un balance sobre su participación, sus aciertos y sus errores en el exitoso reality show. "Varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa me complicaron. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron. Y quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina. Pero yo no soy de guardarme las cosas", había dicho el sexagenario sobre las razones de su salida. "Yo quería cerrar la puerta, como dije de entrada. Siempre que hago algo, lo hago hasta el final. Pero estoy acá porque es un juego, y en el juego podés ganar o perder. Y esta vez la gente eligió que yo me fuera", agregó.

"Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa", le aseguró Alfa a Del Moro. "Tengo 60 años y cambiar la manera de ser no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas", reconoció.

"Dentro de la casa todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina", explicó Alfa sobre las dinámicas de la casa más famosa del país.