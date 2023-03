Del llanto de Alfa a la historia de Thiago: la emoción de todos los hermanitos en la final de GH

Minutos antes de que termine la exitosa edición de Gran Hermano 2022, la producción presentó un clip repasando los momentos más intensos y emotivos de los 20 jugadores del reality. Los ex integrantes, sentados a un costado de Santiago del Moro, se emocionaron al verlo y dejaron unas palabras que demostraron lo impactados que están por haber sido parte de semejante éxito.

"Me pasa de todo", contestó Walter "Alfa" Santiago cuando le preguntaron cómo se sentía. "Es algo mágico que nos regalaron, un antes y un después", agregó, para luego recordar las "emociones" y las "pruebas de cariño", además de otras "vivencias que no se pueden contar con palabras". El sexagenario se metió en el corazón de los espectadores, y es algo que se pudo ver con el tierno clip que se exhibió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Quien también habló fue Romina Uhrig, quien confesó que estaba impactada por todo lo que había vivido durante su estadía en la casa más famosa del país, además de reconocer que más allá de no ganar, se quedó con muchas cosas intangibles. "Más allá de que todos tenemos diferencias, me llevo un poquito de cada uno, dos amigas y a Caramelo", expresó la ex diputada nacional en relación al pequeño perro que se fue con ella tras salir eliminada.

El conductor Santiago del Moro también fue parte de ese momento de emoción colectiva, y aseguró que los ex participantes allí presentes "honraron" la casa de Gran Hermano. Agustín Guardis, el amigo de Marcos que ingresó a la casa asegurando que sería un gran estratega, también compartió lo que sentía tras ver el tape. "Para mí es un sueño todo esto. Me cambiaron la vida. No saben lo feliz que me siento de haber podido cumplir un sueño", celebró, casi emocionado, pero sin lágrimas que le corran por el rostro.

Del Moro también allí aprovechó para buscar un momento emotivo con el ex cartonero Thiago Agustín Medina. La historia de humildad del chico de González Catán siempre intentó ser explotada por la producción para encontrar un lado más impactante de cara al público.

"A mí cambió para bien, como un empezar de cero", contestó Thiago ante la pregunta del conductor sobre cuánto había modificado su vida la participación. "Lo que más quería era la casa con mis hermanos y la tengo gracias al Municipio (de La Matanza)", confesó Thiago, quien recordó que cuando se anotó no pensó en que fuera a quedar y que al irse se sorprendió por el amor de los espectadores.

"Me sorprendió el cariño y el amor de la gente. Me voy con mi casa, el cariño de toda la gente y un recuerdo lindo", celebró Thiago.

Al mismo tiempo, dentro de la casa, los finalistas se enfrentaban a su último confesionario. "Qué lindo", expresó Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente al ingresar al cuarto privado desde donde nominaba. Allí sólo tuvo palabras de gratitud. "Les quiero agradecer por todo lo que vivimos estos cinco meses, por darme la oportunidad de mostrar este Nacho que soy, que no es el del casting ni el del principio", aseguró.

"Solamente gracias. Quiero ser el que cierre esa puerta. Fui el que la abrió y quiero ser el que la cierre", indicó Castañares, quien confirmó que viene "visualizando eso" y que le pareció "impresionante" el amor que sintió del público, sin verlo, sólo a través del voto.

Marcos Ginocchio, por su parte, graficó lo importante que fue para él su estadía en el programa y estar en las puertas de la final. A su vez, dejó una imagen muy contundente acerca de lo decisivo que fue para él su paso por el reality del momento.

"Creo que no tengo nada más que pedirles. La verdad que todas las expectativas que tuve acá las cumplí, fue la mejor experiencia de mi vida, vi a mi papá con los ojos llorosos diciendo que estaba orgulloso de mí", sintetizó el salteño. "Este recorrido va a ser eterno y lo voy a guardar siempre en mi memoria y en mi corazón", añadió.

También habló la recién salida Julieta Poggio. La joven que quedó tercera en la tabla de posiciones aseguró que no se imaginaba lo que estaba viviendo, pero que estaba feliz. "Caminar por ahí, ver la gente en el auto. Fue un sueño hecho realidad", afirmó la chica, quien recordó que "ayer lloraba lloraba porque no podía creer que era la última noche".

Se está terminando GH 2022 y la emoción está a flor de piel para todos los que fueron, son y serán protagonistas de la actual edición.