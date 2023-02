Del nuevo proyecto de Daniela a la contundente denuncia de su hermana: "Voy a contar todos los secretos"

La última jugadora eliminada de Gran Hermano, Daniela Celis, quien el domingo salió del reality por segunda vez tras llevarse un 53,17 por ciento de los votos en el enfrentamiento con Camila Lattanzio, anunció nuevos emprendimientos en donde ofrecerá todo su conocimiento y experiencia personal respecto al cuidado de la belleza. El anuncio lo dio luego de que su hermana Mara Celis estallara en las redes denunciando fraude en el programa más visto del momento.

Ya tras su primera salida de la casa se pudo ver una transformación de la chica de La Reja, quien cambió su postura más ingenua por la de "Vengañela", como las redes sociales bautizaron a su versión que se dedicó de sacar de la casa a todos sus enemigos -incluido su "novio" Thiago Agustín Medina-. Dentro del juego siguió con esta nueva imagen más frontal por algunos momentos y menos conflictiva con quienes sabía que eran personajes fuertes.

Pero el apodo "Vengañela" no fue el único sobrenombre que se ganó la ex hermanita. De hecho, este último nació a partir de otro con el cual fue bautizada: "Pestañela". Esta definición que la popularizó por completo, se basaba en el control y el cuidado de las pestañas y las uñas postizas con las que ingresó al reality. El conductor Santiago del Moro, gala tras gala, preguntaba cómo estaban y cómo hacía para mantenerlas en buen estado tanto tiempo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora Daniela aprovechará toda esa exposición y toda la vinculación que el público tiene con ella respecto al cuidado de la imagen, para fundar un emprendimiento estético con el nombre de Pestañela, el cual ya registró como propiedad intelectual aun sin haberlo creado ella misma.

Según contó en A la Barbarrosa, tiene todo listo para comenzar su nueva aventura. "Tengo muchas ganas de abrir un local que se llame Pestañela, por supuesto, por mis pestañas", reconoció la mujer. La noticia fue recibida por todos los presentes con aplausos y elogios como el que dio el conductor Roberto Funes Ugarte, quien calificó favorablemente la decisión de la hermanita. "Eso es saber potenciar la fama", aseguró.

"Tienen la primicia, les cuento. Nadie sabe nada. Estamos trabajando. Vamos a hacer cejas, pestañas, uñas; vamos a hacer kits de emergencia para cuando se vayan de vacaciones. Yo porque estuve cuatro meses encerrada en la casa, voy a contar todos mis secretos", detalló Daniela.

La noticia que contó la hermanita en Telefe se dio en el marco de que, horas antes, su hermana Mara había tenido un momento de fuerte exposición, luego de que utilizara sus redes para criticar al reality más famoso del país y de catalogarlo como falso. "No lo miro nunca más. Todo arreglado", escribió al lado de una foto de ella con cara de tristeza. Luego se leyeron las frases: "Ahora arranco a contar" y "los odio a todos".

Esto generó que rápidamente salieran a intentar silenciarla y a ubicarla, dándole a entender los usuarios a través de comentarios, que con ese tipo de declaraciones podía perjudicar a su hermana mayor. Al igual que el resto de sus hermanitos y hermanitas en el juego, Daniela cuenta con un contrato por dos años con Kuarzo Producciones y Telefe, el cual puede ser extendido hasta cuatro. Y además cuenta con cláusulas que pueden perjudicar a su rendimiento y figura, e interrumpir acuerdos que le convienen. Fue por eso que Mara, inevitablemente, salió a excusarse en un vivo -a su manera- de lo que dijo.

"Quiero aclarar un poco lo que pasó ayer. La verdad es que tuvo mucha repercusión, yo no me imaginé y se me fue un poco de las manos. No me arrepiento para nada, porque es lo que pienso, es lo que creo. Sí lo puse re en caliente y todavía sigo indignada por todo lo que pasó. Pero son mis redes sociales y yo voy a decir lo que se me cante", justificó Mara antes sus casi 30 mil seguidores. "No denuncié a nadie. La realidad es que si bien viví y escuché un montón de cosas que me llevaron a decir lo que dije, hoy me las tengo que tragar por no perjudicar a Dani", explicó.

"Yo sé que esta semana y la que viene va a estar pasando por todos los canales y no quiero que ningún picante ni chismoso le diga: ‘Ah, tu hermana contó esto, esto y esto’, y la pongan en una situación de mierda delante de todos, que no da exponerla. Y menos por mi culpa. No voy a ser yo la persona que la perjudique", aseguró la menor de las Celis.

Justamente el palo por elevación estaría dirigido hacia el conductor de LAM, Ángel de Brito. Justamente con él tuvo un cruce a través de las redes, luego de que este estuviera intentando -según aseguró Mara- llevarla a su programa que va por las noches en América TV.

De Brito había retuiteado un posteo de "La Tía Sebi" que decía: "Tuve la posibilidad de entrevistar a la hermana de Dani para mi podcast. Conocí más sobre su vida y además de ser tan divina es una mina re mil laburadora y solidaria que trabaja 24/7", pero el conductor había tenido un comentario despectivo en la cita: "'Tuve la posibilidad', tampoco es Rihanna jajaja".

La Celis menor no dudó un instante en atacar al mediático y, tras subir una captura de cómo la producción de LAM insistió toda la tarde para llevarla al estudio, escribió: "Bueno, Ángel, bien que estuvieron todo el día tratando de que vaya a su programa para largar chusmerío barat".

En la continuación de su descargo original con el fin de no perjudicar a su hermana, Mara había aclarado que no se consideraba "para nada una persona mediática, ni embrollera ni quilombera"." Así que ni mil, ni dos mil ni diez mil seguidores van a hacer que valga la pena que yo diga algo para perjudicarla. Les mando un besito a todos los que me mandaron mensajes. Y a los que me bardean, también", remató.

Al mismo tiempo, De Brito ya deslizó que la quiere a Daniela como una de las nuevas angelitas de su programa. Aunque esto no podría ser así, justamente por el contrato de Celis. Habrá que esperar un tiempo y dejar que baje la espuma para saber qué le depara el futuro a la hermanita. Si es panelista o empresaria esteticista. Lo que es un hecho es que tanto ella como su hermana piden pista, tienen seguidores y un futuro enorme por delante.