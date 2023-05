"Dos farsantes": Romina Uhrig se reconcilió con su ex y De Brito la acusó de fingir su separación

El cumpleaños del ex Gran Hermano Ariel Ansaldo, celebrado con bombos y platillos en Berazategui hace pocos días, trajo muchas postales de una noche llena de diversión y de reencuentro para gran parte de los participantes del reality. Aunque, al mismo tiempo, la foto más importante fue la de la confirmación de la reconciliación entre Romina Uhrig y el ex intendente de Moreno, Walter Festa.

La ex diputada nacional ya había deslizado su vuelta con el dirigente peronista en una entrevista radial, donde había dicho "con Walter volvimos hace una semana". Pero el evento cumpleañero sirvió para confirmar a los ojos de todos que esto era cierto. Y también para sembrar dudas respecto a la historia de la pareja. ¿Se habían separado realmente o fue una táctica para jugar y ganar en el programa de Telefe?

Vale recordar que Uhrig entró a la casa más famosa del país como una mujer separada y como ex de Festa. Inclusive con un relato al respecto de su distanciamiento como si no hubiera vuelta atrás, con acusaciones de violencia económica, como cuando decía que la habían dejado sin nada y que debía hacer uñas para sobrevivir.

Allí llegó a decir que cuando saliera del reality avanzaría con un divorcio para cerrar la relación que la unió con él durante 11 años y con quien tuvo a dos de sus hijas, y muchas otras veces confirmó que no existía posibilidad de volver a estar con él.

Es un hecho que Romina fue, junto a Walter "Alfa" Santiago, la jugadora que más quedó envuelta en la grieta política que vive la Argentina y que muchos de sus detractores la denotaban por ser peronista y kirchnerista más que por sus acciones dentro del juego de GH.

Los comentarios en las redes sociales, por ejemplo, dan testimonio de esto, ya que las agresiones que recibe por su posición ideológica o por haber sido legisladora nacional son constantes en todas las publicaciones en las que se refieren a ella. Si bien a Alfa no le pasó por ser peronista, hubo una parte del público que lo criticó por sus posturas anticuadas, no deconstruidas y su gorilismo de amante de los Estados Unidos y la ciudad de Miami.

Es muy probable que Uhrig tuviera en cuenta todo este odio acumulado a la hora de pensar en cómo llegar lo más lejos posible en su estancia en la casa. Y así fue que se fue en el cuarto lugar, esquivando las cuestiones políticas cada vez que pudo para evitar el golpe de la grieta en su nuca.

Esta real posibilidad de que haya fingido su separación para que no la castiguen las diferencias políticas, también fue criticada y remarcada por Ángel de Brito en más de una oportunidad. Es sabido que la relación entre el conductor de LAM y Uhrig no es nada buena. Todo comenzó cuando, luego de su salida del reality, la mujer decidió no ir al programa de América TV tras enterarse de muchas cosas que se habían estado diciendo respecto a ella y su familia.

Esto lo confirmó en sus recientes declaraciones radiales, donde describió a LAM como un lugar donde hay "mujeres que hablan mal de otra mujer y mienten", por lo que no le interesa ir. "Yanina Latorre habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras de mí. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande", acusó Romina. "En algún momento supongo que se van a tener que retractar con todo lo que dijeron de mí, todas las mentiras que dijeron. Desde lo que cobro, de meter mano en mi recibo de sueldo, decir que soy millonaria, que tengo propiedades. Es tremendo", agregó.

Estas declaraciones hicieron que el líder de las angelitas ponga el grito en el cielo y que criticara en sus Twitter las acusaciones de su rival. "Que responda en la justicia esta ridícula y el marido, del que también fingió separación. Dos farsantes", acusó De Brito.

Demostrando que tiene un amplio conocimiento respecto a los puntos débiles de las personas, el conductor de LAM puso el dedo en la llaga de la separación y deslizó abiertamente las sospechas que tienen muchos respecto a la pareja de Romina y Festa. Que no existió más distancia que la que requirió el juego televisivo del que fue parte.

Por otro lado, la ex diputada dejó en claro que no tenía ningún problema con quien la acusa de mentir, hasta que salió de GH. "Yo no soy realmente de mirar mucha tele. Siempre Ángel fue una persona que me caía bien, no me desagradaba para nada", confesó. Aunque también confirmó que todo cambió tras lo que hicieron con ella, por "la manera de ensuciarme tan fea".