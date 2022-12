¡Duró poco! Ariel Ansaldo puso un pie en la casa de GH y ya lo escracharon: le dio café a su perro

Luego de que el conductor Santiago del Moro le anunciara a los integrantes del reality Gran Hermano 2022 que ingresaran nuevos jugadores a la casa, la situación dentro se revolucionó con las distintas especulaciones y celos que despertó en quienes ya estaban allí.

Es que para algunos de los hermanitos y hermanitas era algo injusto, mientras que otros entendían que era parte del juego. Fue por eso que, ver ingresar por el pasillo a los dos nuevos, fue uno de los momentos más esperados por el público y por quienes son parte del programa desde hace más de dos meses.

El primero en ingresar fue el parrillero Ariel Ansaldo, quien vive en Berazategui, tiene 45 años, es licenciado en Comunicación Social, estudió teatro y fue coordinador de viajes de egresados. "Era muy fachero. No sabés lo fachero que era. Pero bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos", son las primeras palabras de la presentación que difundió Telefe.

"En plena pandemia armamos El Quincho de Ansaldo, una parrillita donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse... ponele", contó allí. "Quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente. Y dejar de correr detrás de la guita", confesó. Sus primeros momentos en la casa fueron bien cálidos, saludó a todos con abrazos y hasta la ex diputada Romina Uhrig le preguntó si era más o menos flaca de lo que se veía por TV.

"Si hay algo que me encanta es, antetodo, reírme de mí mismo. A diferencia de mis amigos, la gente los extraña, tiene que volver a su hogar para comer, yo nada: nadie me quiere, me extraña, lo mismo si estoy o no estoy. Mi perro, ponele. El que me quedó, tenía dos", relató en su presentación.

"Ay, cuando entre a la casa los voy a volver locos. Los voy a hacer divertir, me voy a divertir yo, y los voy a manipular. Es más fuerte que yo. No voy a poder evitarlo", adelantó Ansaldo. Hay que ver cómo utiliza -y si sabe hacerlo- la información que trae de afuera.

La segunda novedad fue la rubia Camila Lattanzio, una pianista de 21 años de Ituzaingó que se tuvo que hacer cargo de la agencia de autos de su padre, luego de que falleciera hace dos meses. "Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano", detalló en su presentación.

"Soy pianista, toco hace 12 años música clásica, pero en plena pandemia me di cuenta que eso no era lo mío: a mí me gusta cantar cumbia", señaló la mujer, a quien se la oyó cantar Con la misma moneda y Corazón mentiroso, dos piezas que suele cantar Karina la Princesita.

La chica contó que se baña tres a cuatro veces por día y que su obsesión por la limpieza no termina en ella misma. "Vos me podés ver así toda arregladita, toda fina, pero agarro la escoba y no paro", describió.

"Tengo una hermana gemela, Flor, que es mi otra mitad. Ella es arquera de la primera división de fútbol femenino", explicó sobre su hermana, que cuida el arco de las chicas de Independiente de Avellaneda. "Vivo con un chancho: Toro. Es mi fiel compañero, duerme conmigo, se baña conmigo, es como mi hijo", sumó como detalle extravagante en su presentación. ¿Lo harán entrar al cerdo?