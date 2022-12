¿Edipo, sos vos? La mamá de Holder liquidó a la ex del "nene" y dijo que su hijo va por el repechaje

La madre del influencer Tomás Holder, Gisela Gordillo, conocida por los perturbadores videos donde se la ve en situaciones confusas con su hijo, confirmó la separación del primer eliminado de Gran Hermano 2022 de Paula Baldi y descartó que "el nene" se haya bajado del repechaje del programa.

A la mujer la entrevistaron en Mitre Live y fue allí donde indicó que su hijo estaba en Cancún con un amigo, algo que la ponía muy feliz. "Es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo", señaló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre, es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe", reflexionó la podóloga de 41 años.

La mujer que se hizo famosa por los excéntricos videos de formato sketch, donde junto a su hijo simulaban que eran pareja, durante la entrevista detalló cuáles fueron las situaciones que le hicieron prender una luz roja sobre la chica con la que salía Tomás, aunque confesó que respetará la decisión de él si elige seguir con Baldi.

"Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar y te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue 'no la conozco', entonces dije 'fa', con esa persona estás saliendo", confesó la morocha.

Además profundizó un poco sobre las diferencias de quien fuera su nuera: "Me molestó que, si bien somos unidos con Tomás, yo le dije que me tenía que hacer respetar por la persona que esté con él". Aunque luego contó que desde que su hijo salió del show, estuvo 20 días sin verlo. "Eso me molestó y no tengo problema de decirlo", protestó.

"Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea. Si él la elige para el resto de su vida, problema de él. Yo no quiero que nadie lo esté manipulando" concluyó Gordillo, quien mostró sus garras de leona para proteger a "su bebé".

La confirmación del repechaje

Mientras que mañana los participantes dentro de la casa más famosa del país deberán elegir a uno de los eliminados para reingresar a la casa, el otro repechaje, el "popular", se hará el lunes, cuando el voto del público defina quién de todos los que domingo a domingo se fueron del programa.

Y ante los rumores que decían que Holder no quería volver al programa, fue el mismo influencer el que negó que esto fuera así, algo que fue refrendado por su madre.

"Para todos los que me preguntan por el repechaje de GH, voy a estar, gente", escribió el rosarino en una historia de Instagram. "El 26 estoy presente para que, si ustedes me dan la oportunidad, entrar a la casa y hacerlos reír", prometió.

Además, el musculoso parece tener claro que esta vez sus seguidores podrán hacer la diferencia para lograr su ingreso. "Recuerden que esta vez el voto es positivo. Vamos que sacamos a los que ya saben", finalizó su publicación.