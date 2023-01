El álbum secreto de Alfa: su infancia, la muerte de su mejor amigo y sus choluleos

Desde que comenzó la última edición de Gran Hermano, hubo uno de los participantes que se fue ganando su popularidad a fuerza de polémicas. Comentarios machistas, desubicados y totalmente fuera de lugar respecto a sus demás hermanitos y hermanitas estuvieron a la orden del día. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo se ganó el apoyo de un sector muy importante del público por su personalidad, su frontalidad y sus desopilantes anécdotas.

Es por eso que Walter "Alfa" Santiago sin dudas se ganó un lugar de privilegio en la televisión actual y la curiosidad acerca de lo que cuenta sobre su pasado, lo tornan un personaje seductor para muchas de las personas de su edad -60 años- y también los más jóvenes, que encuentran en su postura de "hombre de antes" una justificación de muchas de las actitudes que ya no van más.

Lo que es cierto es que muchas de las historias que cuenta en el reality el sexagenario, parecen dudosas o poco verosímiles. Aunque esto no sería tan así, ya que la gran mayoría de ellas se sustentan en las publicaciones de sus muy activas redes sociales, las misma que tenía desde antes de ingresar al juego.

Su familia: lo más importante

La familia del participante de Gran Hermano está compuesta en la actualidad por su hija Ángeles, su nieta Joaquina y su hermano Sergio. Ellos fueron quienes lo emocionaron durante el video de saludos por las Fiestas que le mostró la producción del reality.

Con su hija tiene postales únicas de su infancia y actuales, y con su nieta se muestra como un abuelo muy baboso, ya que siempre celebra cuando viene a visitarla y así lo retrata en sus redes sociales, con varias imágenes de ella sobre una moto, a upa de él y hasta jugando en una colchoneta para bebés, llena de juguetes a su alrededor.

Aunque también el recuerdo de quienes fueron sus padres, ya fallecidos hace muchos años, constantemente lo acompaña. Así lo reflejó en una publicación en las vísperas del último Día del Padre. "Hoy no es un día más, cuando veo a todos con entusiasmo buscar un regalo, preparar el almuerzo de mañana, escribir una tarjeta. Por eso pensé que podía escribir algo acá, como para hacerte yo también un regalo, contando a quienes son mis amigos como te quiero, te extraño y lo orgulloso que me siento de ser tu hijo", escribió Alfa.

Su madre, Delicia Vega de Santiago, también es protagonista de muchos de sus lamentos y recuerdos, como el que dejó en sus redes sobre la jornada de agosto de 2016 en la cual la despidió de forma física. "Hoy miraba a mamá en la habitación del sanatorio y volaba, me sentía chiquito a su lado, cuando me colgaba caminando de su brazo, cuando me traía un chocolatin marca 'colibri', que me encantaba. Y sabía que ella venía al escuchar sus tacos por el pasillo del edificio, o sentía su perfume Quadrille de Balenciaga, que le traía papá. Y sentí su abrazo el dia que me tuvieron que operar de peritonitis a los 6 años, y ella me llevaba a upa, o cuando me atropelló el auto y me apretaba fuerte el brazo para que no me desangre, luchando como una leona, con una blusa color patito toda sucia, porque yo estaba bañado en sangre. Esa era mi mamá, la más linda, la más fuerte, la que preparaba las mejores comidas, la que nos cuidaba y amaba", rememoró.

También la evoca cuando repasa el verano de 1971, cuando tuvo unas paperas complicadas con encefalitis y meningitis. "Ella estuvo dos meses rezando al pie de mi cama con su rosario de piedritas blancas nacaradas entre sus manos, haciendo promesas a la virgen de Lourdes, santa Bernardette", repasó.

Juventud, divino tesoro

Aunque para algunos parezca una sorpresa, Alfa, el mismo que en Gran Hermano confesó que desde hace 40 años hace "las mismas cosas", alguna vez fue joven, y niño también. En una publicación en su Facebook, se escribió un mensaje a su yo más joven: "Si estuviera ahí al lado mío, hace casi una vida, te diría: 'Walter, seguí siendo siempre el mismo, no cambies, queré a full, se sincero, reíte, sí, reite de todo y con todos, porque la vida ya te va a hacer llorar. No cuides el pelo, no te peines tanto. Cuando no lo tengas vas a añorar tenerlo de cualquier manera".

Y continuó: "Amá a full, aunque te duela, aunque sufras. Lo que hagas, des y entregues por amor nunca va a ser en vano, quizás no sepan valorarlo, pero vos hacelo. Besa a los viejos todos los días, el día que no estén vas a querer hacerlo y ya no vas a poder. Hacé lo que te guste, ya que sólo así vas a poder disfrutar de hacer, y no de trabajar. Y lo más: nunca dejes de soñar. Hacerme caso. Hoy, con todo el tiempo qué pasó, sé que no me equivoco".

La icónica imagen es parte de un álbum más grande, plagado de fotos de Alfa cuando estaba en sus 20, rodeado de otros amigos y familiares, en la muy querida por él ciudad de Mar del Plata.

Su etapa colegial también tiene una postal en la que está con su amigo Gustavo Arribas. La foto la subió tras enterarse que había fallecido a mediados de 2022. "El miércoles por la mañana recibo un mensaje de mi compañero de colegio", "me alegré al verlo, conversamos, me felicito por el taller y porque, palabras textuales 'hacés lo que te gusta, si toda la vida amaste los autos, Walter'. Quedamos en vernos la semana próxima, ya no va a ser. El mismo miércoles se descompuso, lo internaron y le dio un infarto masivo. Dios se lo llevó", se lamentó Alfa.

Sus grandes amigos

Según cuenta Alfa en sus redes sociales, uno de sus grandes amigos fue "el turco" Héctor Habib, quien falleció en el accidente de Lapa de 1997 junto a otros 62 pasajeros. La última foto juntos es de unos meses antes en Miami, y la despedida que le dedicó es muy conmovedora: "Con el mejor amigo que la vida pudo haberme regalado cuando solo tenia 12 años. Compartimos todo, desde el día de nacimiento, ya que nacimos los dos a la misma hora un 24 de enero, la pasión por los autos, la locura por los Mercedes Benz, los viajes, la música de Brasil, Bariloche. Nos mirábamos y sin hablar sabíamos qué estábamos pensando. Fue ese amigo del alma que tenés sólo una vez, que no se repite jamás".

El lazo que los unía se mantiene hasta el día de hoy, ya que también Alfa tiene una publicación más reciente con Marga y Caro, la mamá y la hermana de su amigo. "Son parte de mi vida y están por siempre en mi corazón y mi alma, las amo", les dedicó.

El otro gran amigo que perdió fue Claudio Sauri. Tanto de él como de Habib dice que "nadie ocupó sus lugares" nunca más en su vida.

También el jugador de esta edición de GH, tiene muchos amigos famosos a los cuales los muestra cada vez que puede en sus redes. Por ejemplo, cuando se detuvo a Marcelo "el Teto" Medina por la causa que lo vinculaba a un ejercicio ilegal de la medicina, Alfa salió a respaldarlo sin dudar: "Teto querido. Te conozco hace años, sos un buen tipo, alguien que la junta con pala no me dice 'Alfita no puedo comprarte la moto todavía, no tengo una moneda'. Abrazo y que sea justicia".

Sobre el tenista Guillermo Vilas también escribió en su Facebook. "Lo conocí allá por 1975, cuando mi papá tenía plateas en el palco oficial del estadio de River Plate. Él venía y se sentaba debajo nuestro, con Mirta Massa. Un día me regalo su vincha. Tiempo después, allá a fines de los 80, compartíamos mesas increíbles en el Open Plaza, de mi amigo David Jalif. Y llegó a comprarme un auto, una cupé Chevrolet 1938", detalló allí.

Además de su tan mentada amistad con Pablo Cabaleiro, mejor conocido cmo El Mago Sin Dientes, en sus redes Alfa muestra la relación que lo une al cantante "Piero" Antonio Franco De Benedictis. Con él tiene videos cantando juntos y fotos celebrándolo por su estima y valor humano. Al igual que con el peleador de lucha libre Luis María "La Masa" Montanari, con quien también se retrata en diferentes situaciones.

God bless America

Parte de las polémicas de Alfa antes de ingresar a la casa más famosa del país, están relacionadas a los 16 años que vivió en el estado norteamericano de Florida y de su amor por la nación y la cultura de ese país. En sus redes tiene posteos celebrando el 4 de Julio, día de la Independencia de Estados Unidos, y también otras donde luce su conocida campera con los colores del Capitán América. Inclusive con esa prenda tiene una imagen con la que construyó su propio meme, con una frase propia que lo caracteriza, según lo que se ve de él en el reality: "Es imposible caerle bien a todo el mundo. También es imposible caerle mal a todo el mundo. Lo que sí es posible es que no te importe".

En EEUU tuvo durante muchos años un local bajo el nombre de Alfa, en el cual vendía, reparaba y conseguía partes de automóviles clásicos, y del cual hasta se hizo hacer una tarjeta por su amigo Alejandro. En Gran Hermano también muchas veces contó que se siente más de ese país que del que nació, lo que motivó a muchos de los detractores que tiene actualmente a que se pronuncien en su contra.

Así fue que, cuando con sus hermanitos veían en la casa el Mundial de fútbol de Qatar 2022, al principio se negó a ponerse la celeste y blanca, hasta que su amiga Romina Uhrig lo ubicó en su lugar y le explicó lo contraproducente que significaba esa actitud, de cara a una posible final del juego.

Automovilismo y cocinar: sus dos grandes pasiones

Muchas son las publicaciones e historias de Alfa en las cuales evoca o muestra lo importante que son para él las grandes comidas y los automóviles con los que trabajó toda su vida. Con pilotos como Carlos Alberto Pairetti, tiene muchas fotos y dedicatorias. E inclusive un collage con muchos de sus referentes y una dedicatoria sentimental hacia ellos: "A veces recorro mi vida y siento que estoy mirando una película increíble. Ya que no es normal, es diferente. Ni mejor, ni peor, sólo diferente. Haber sido amigo y haber compartido parte de mi vida con quienes fueron mis ídolos, es magia pura. Feliz día a los pilotos amigos que me alegraron y alegran el alma".

También su motocicleta y el festejo por el Día del Motociclista y del Niño, se roban espacio de sus redes, como lo demuestra con fotos, reconocimientos y dedicatorias. "De chico mi sueño era conducir una moto, hoy sigo siendo ese mismo chico, con más experiencia, pero el mismo. Con los mismos gustos, festejando el Día del Niño conduciendo mi moto. Feliz día para mí y para todos los niños del mundo".

Como cocinero tiene mucha experiencia, como suele demostrarlo en la casa más famosa del país, pero cuando tiene más posibilidades e ingredientes, también mejora sus menús. Según lo que su puede leer en sus redes, las pechugas y los muslos de pollo, combinados con diferentes condimentos y vegetales, son su gran especialidad. Además, sube muchas fotos con nutridos revueltos y otros platos más elaborados.

Las polémicas

Su famosa "justificación" del asesinato de Fernando Báez Sosa por parte de lo rugbiers de Zárate, que durante los últimos meses se popularizó en las redes, se contadice con la publicación que escribió en aquel 18 de enero de 2019, donde pide que sus "'compañeritos de celda' les hagan sentir lo que es ser machitos de verdad y que les rompan el orto sin compasión".

Sobre los casos más famosos, Alfa suele opinar. Así lo demostró cuando falleció el cantante Lautaro René Coronel, mejor conocido como "El Noba". En ese día escribió en su Facebook: "Recién escucho 'la musica esta de luto'. ¿De qué música hablan?".

También se apuró a juzgar sin dudar al acusado de parricida por la Justicia, Martín del Río. "¿Podés ser tan hijo de re mil putas como para matar a tus padres? Lacra humana. Lo dije el primer día: los mató el hijo".

En lo político es otro aspecto donde Alfa se presta a realizar y reaccionar a la provocaciones, además de tener una postura identificada con el negacionismo y justificación de los crímenes de lesa humanidad que cometió la última dictadura militar que gobernó la Argentian entre 1976 y 1983. Según lo que cuenta, con su familia sobrevivieron a un atentado guerrillero. "Recuerdo el mes de marzo de 1974, cuando mi mamá nos estaba preparando para ir al colegio. Vivíamos en un Depto en Luis María Campos 360, al lado de la Escuela Militar de Guerra. De repente tembló el edificio, humo, polvo, olor a pólvora. Y volvió a temblar. Los montoneros hijos de remil putas habían puesto dos bombas en el subsuelo del edificio. Mi mamá bajo por las escaleras desde el quinto piso con mi hermano y yo a upa. Inolvidable, horroroso", recordó.

Por cosas como esa, cuando se celebra el Día de la Memoria el 24 de marzo, Alfa recuerda la jornada en la que "algunos valientes se pusieron al frente de un país gobernado por una puta, un brujo y un borracho, para devolvernos la paz a los habitantes del suelo de la Nación". Repudiable por donde se lo mire.