El chape de Thiago y Nacho en Gran Hermano: de los celos de Daniela a las denuncias por acoso sexual en las redes

Sin dudas, Thiago Medina se convirtió en uno de los personajes centrales de Gran Hermano 2022. Apenas pisó la casa más famosa del país, su historia personal, vinculada a una vida llena de sacrificios, sus labores como cartonero y la muerte de su madre, conmovieron al público. Pero el tiempo pasó y el joven mostró algunas facetas.

Lo que más impactó en el “afuera” fueron dos puntos principales: su relación con Daniela y sus constantes encuentros sexuales enfrente a sus compañeros. Algo que generó enfrentamientos con Alfa porque mientras el mayor de la casa duerme en la habitación, los dos jóvenes jadean y hacen ruidos de todo tipo mientras tienen sexo a su lado.

El otro punto tiene que ver con las acusaciones por acoso sexual que fueron denunciadas por el público y casi que fueron ocultadas por la producción del programa. De hecho, las pocas veces que la escena puntual se mostró muy editada y casi no se tocó el tema en las galas. En ese sentido, muchos afirmaron que trataron de cuidar la imagen del joven.

Pero hay que ir por partes. Desde el comienzo del reality, Thiago siempre se mostró muy cerca de Nacho Castañares. Las caricias se hicieron cada día más seguidas y muchos creyeron que ahí podía surgir una relación mucho más profunda que una simple amistad. Esa relación generó mucha expectativa y felicidad entre los seguidores.

Miradas cómplices, palabras de amor y manos cada vez más cariñosas parecían que, al fin, nacería una relación entre dos hombres en la casa. Pero eso se terminó rápido. De un día para el otro, Thiago y Daniel le dieron rienda suelta a la pasión en cada habitación de la casa y Nacho quedó un tanto en el pasado. Aunque la atracción jamás desapareció entre los dos.

Y en la tarde de ayer, después de mucho tiempo, Thiago besó a Nacho. Ocurrió en la pileta y a la vista de gran parte de sus compañeros. De hecho, el testigo de lujo fue Alfa, quien vive un enfrentamiento con ambos desde hace muchas semanas. Lo llamativo es que no fue un chape de común acuerdo. El joven de La Matanza comenzó a tirarse encima de su compañero durante varios minutos y en diferentes oportunidades.

Finalmente, aunque Nacho trató de alejarlo varias veces, en un momento, tras tocarlo y besarlo en el cuello, Thiago lo tomó del rostro y lo besó con pasión. Fue una de las escenas más fogosas de la casa pero también de las más polémicas y se viralizó rápidamente en Twitter. Las imágenes hablan por sí solas.

Pero para muchos, eso fue, una vez más, un acoso sexual a Nacho. Es que aunque el rubio se negaba, Thiago no lo escuchó y siguió tocándolo, besándolo hasta que, por fin, pudo chaparlo a la fuerza. En redes varios afirmaron “No son dos gays...es Thiago acosando a Nacho...no llegó a ser beso xq Nacho resistió hasta irse y le dijo varias veces q la corte y Thiago luego hizo lo mismo con el conejo q también lo echó. Y Telefe lo pondría como puso cuando se besaron Daniela y Julieta” y “Thiago se está pasando de la raya una cosa es jugar un rato y otra que en todo momento quiera besarlo y manosearlo a Nacho. Thiago si lo observan bien tiene actitudes sexual es violentas como ese beso asqueroso con Daniela que parecía q le extrajo un pedazo de estómago x la boca”.

Más allá de eso, el beso generó otra escena. Y de celos. La protagonista fue Daniela, la pareja de Thiago dentro de Gran Hermano. Aunque no salió al aire, la joven habría cuestionado no solo la actitud de su pareja con Nacho sino que también habría puesto en duda su relación. Ya se sabe que las discusiones entre la pareja son constantes. Pero él le recordó que, hace unas noches, ella se besó con Julieta y él no dijo nada.

Mientras tanto, afuera, los usuarios ya habían puesto en el foco del acoso a Thiago y recordaron cuando acosó a Agustín. Ese día, Frodo dormía produndamente y el chico de La Matanza le dijo a Alexis: “Agustín es re gede, egoísta y para mi le gustan los hombres”. Minutos después, al verlo dormido, se metió en su cama y lo abrazó. Enseguida salió corriendo.

En las redes, un usuario había afirmado: “Esto no fue un chiste ni una broma!! Agustín estaba dormido y no era partícipe de la situación. ESTO ES bullying y ACOSO SEXUAL EN GRAN HERMANO y las autoridades deben tomar medidas urgentemente!” y "esto no es una broma de thiago a agustin, es ACOSO y no me vengan con que susceptibles blablabla porque lo que hizo no da un buen mensaje, deberían tomar medidas, ya pasaron el límite".