El clon "burdo" de Alfa, un imitador de Holder y la sorpresa del bidet: arrancó el GH chilenoargentino

El fenómeno de Gran Hermano llegó por primera vez a Chile, donde debutó el último domingo con 18 participantes, récords y un montón de reminiscencias sobre la Argentina, comenzando porque el formato producido por Paramount se emite en la misma casa donde Marcos Ginocchio se transformó en ganador hace pocos meses.

Es un hecho que muchos de los comentarios de los ocho chilenos y las diez chilenas que ingresaron a la casa más famosa, se puede decir, de la región austral de Sudamérica, fueron respecto a la última edición del reality local, que terminó a principios de abril y que dejó un montón de nuevas figuras para la televisión y el mundo de la fama, como Julieta Poggio, Daniela Celis y Nacho Castañares.

Uno de estos es el actual integrante de Polémica en el Bar, Walter "Alfa" Santiago, el sexagenario que a través de una postura de hombre de antes y muchas posiciones políticas polémicas, se ganó el amor de una parte de la sociedad y el desprecio de otra. Justamente, el vendedor de autos de alta gama se transformó en trending topic a partir del ingreso de un participante chileno, de 61 años como él, que intenta ser -sin mucho disimulo- un imitador del excéntrico hombre de la bandana.

Se trata de Francisco Arenas, un hombre de Maipú que a partir de ahora podría ser conocido como "el clon de Alfa". La situación familiar es parecida, ya que está divorciado y tiene dos hijos -Walter tiene sólo una-, pero además es camionero y ¡mecánico!. "Soy un poco acelerado, buena onda, honesto, honrado, sencillo y más fiel que un perro", fueron las palabras con las que se presentó en su trailer. Pero si acaso faltaban más similitudes con Alfa era su vestimenta. Presentado con un estilo completamente militar, el chileno lleva una bandana alrededor de su cabeza. Sí, ¡al igual que Alfa!.

Pero esto no es lo único, ya que también avisó que aplicará las mismas tácticas que el sexagenario argentino. "Lo primero que haré en Gran Hermano es ubicarme en la cocina, porque me encanta cocinar", reveló el imitador. "Creo que puedo ganar GH porque he recorrido largo camino a mis 61 años, tengo experiencia en la vida, y me creo capaz", concluyó su presentación.

La presentación de Arenas generó hasta la respuesta de Walter, quien se quejó en las redes sociales porque hayan hecho ingresar a un imitador de él. "Burda imitación de Alfa", escribió el habitual comensal en Pepino. "Alfa hay uno solo", remató lleno de orgullo. Además, mostró otras fotos y las comparó con sus ex compañeros y compañeras.

El casting también mostró otra de las enormes situaciones que parecen salidas de un plagio. Se trata de Lucas Crespo, un joven de 23 años que tiene una amplia experiencia como tiktoker, con una fama a media asta, justo como la que ostentaba Tomás Holder antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Además de las similitudes de Crespo con el polémico personaje rosarino que estará en el Bailando por un Sueño, el jugador demostró que fue uno de los que más estudió la última edición argentina del reality, y que analizó un poco los perfiles de quienes se fueron rápido y quienes terminaron quedándose hasta el final.

"En Argentina la rompió la Juli, que era la calladita. Era igual que Marcos, que era calladito", le comentó Lucas a Francisca Maira, una modelo que también ingresó a GH Chile. "Yo soy calladita nomás", contestó con sorna la mujer. "En Argentina son 44 millones de personas, nosotros somos 20", comparó Crespo.

"Yo no sé si era tímido. Tenía una personalidad muy respetuosa y no se arriesgo", continuó Lucas sobre el salteño. También recordó que "en el de Argentina había un par de huevones que entraron con un personaje más conflictivo", en referencia a Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher, quienes fueron "Los monitos" hasta que salieron en fila por la puerta principal.

Lucas en su análisis, también demostró que lo tiene muy estudiado a Marcos, y que quizás no sorprendería que su faceta se incline hacia ese lado amable y cálido que manejó el ganador. "Lo criticaban porque no jugaba. Era así. A mí me caía bien. Pero no es el huevón que vende polémica. No hablaba, mucha gente lo criticaba porque no jugaba. Era así, era simpático pero no era el que vendía polémica, los únicos highlights que tenía era haciendo deporte", rememoró el influencer.

El otro evento que llamó la atención al público argentino que, por abstinencia de GH, giró la cabeza para chusmear cómo avanzaba el reality en el vecino país, fue la reacción de las hermanitas y hermanitos chilenos tras encontrarse con un bidet. El instrumento de baño para higienizarse las partes íntimas con agua y no sólo papel, no tiene la fama que tiene en la Argentina.

"No conocía este minibaño, esta cosa. Estuve descubriendo qué es. Caché que es para lavarse el poto", comentó la enfermera Jennifer Galvarini, de 48 años, a la joven de 21 Alessia Traverso. Aparentemente, y según explicaron algunos usuarios chilenos en las publicaciones al respecto, la falta de bidets en el país andino está relacionada a una decisión que tomó la industria inmobiliaria allí, cuando luego de los años 60' comenzó a construir baños más pequeños y sin este instrumento sanitario tan típico de la Argentina.

Lo cierto es que el lanzamiento del reality en Chile fue un éxito tal, con un promedio de rating de 16,2 según registró la medidora Zapping. Un número exorbitante para la televisión de allí y que genera muchas esperanzas para el futuro de cara a una exitosa primera edición del reality.

También vale aclarar que no todos los integrantes tuvieron el objetivo de generar una versión chilena de algún participante argentino. Un ejemplo de esto es Mónica Ramos, una señora de 77 años que rompió un récord mundial, transformándose en la jugadora de GH más longeva que haya participado alguna vez.

Ella entró con un look renovado, con un pelo teñido de azul , así fue ue dejó a su marido detrás para ingresar a la fama. Cotidianamente, trabaja en ferias ambulantes y goza de una buena salud y movilidad. "Me siento bien, estoy conforme con lo que soy", asegura la mujer mayor sobre quien es. "Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad", reflexionó, al mismo tiempo, Ramos, consciente de que está ante una oportunidad enorme de influenciar a muchos jóvenes que ven en la tercera edad algo anticuado y sin "onda".

Los 18 participantes son otra coincidencia. En el casting chileno hubo de todo, y en las próximas horas se sabrá si rompe todo en la televisión de allí, o si se transforma en un ejemplo de que copiarse -al igual que en un examen- no es garantía de éxito.