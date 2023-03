El club de los arrepentidos de Gran Hermano: Coti apuntó a Julieta, mientras Maxi y Juan atacaron a la producción

Falta menos de un mes para que termine Gran Hermano y los ex participantes lo saben. En cada momento y entrevista que pueden aprovechan no solo para pegarle a los hermanitos que están dentro de la casa, sino también a la producción. Mientras que Coti Romero trató de “falsa” a Julieta Poggio, Maxi Guidici y Juan Reverdito apuntaron contra la producción del reality.

En el marco del reingreso de Alfa a la casa, noticia que revelaron ayer a la noche, Maxi subió un video a sus redes sociales en donde manifestó su enojo para con la producción de Gran Hermano, ya que a su criterio es injusto que una persona que haya tenido actitudes y comentarios no solo machistas sino también fuera de lugar con respecto a los cuerpos de sus compañeras.

Por otra parte, el ex participante denunció que a él no lo dejaron estar en el piso y lo hicieron salir por zoom en el programa. “No entiendo cuál es la consecuencia de eso”, afirmó en su posteo. “Yo cumplo las reglas y él no. Va a entrar al programa y le están dando el gusto”. Por plata, van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación y la arrogancia”.

Uno de los primeros eliminados del reality, Juan, el “tachero”, también se expresó sobre el tema, y reveló que la producción decide a qué ex participantes continúa invitando a los pisos, dándoles oportunidad de trabajo y sobre todo el acompañamiento una vez que quedan expulsados: “Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”.

No obstante, también expresó: “Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero. Si no haces nada, digamos, tampoco te llaman. Llamé para ir a los debates y nunca hay lugar. Yo pensé que cada uno que salía de la casa, por lo menos, te iban a tirar algún centro. No es la misma vara para todos. Espero que tengan un poco de cordura para que en los debates vayan cambiando los ex”.

Por su parte, Coti habló en el programa de Georgina Barbarossa y manifestó su bronca con Julieta, quien aún no salió del reality, por lo que tuvo una “pelea” sin permitirle a la actriz que se defendiera. Según la correntina, Poggio la trató de “falsa” a ella por votarlas, pero "Si no le gusta la falsedad, no se gusta a sí misma". Esto generó una fuerte polémica en las redes sociales, en donde se está “eligiendo” qué discurso se prefiere.