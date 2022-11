El delicado estado de salud de la hermana de Thiago, tras la paliza de su padrastro

Las noticias policiales se mezclaron con el mundo del espectáculo. Es que Julio Ricardo Medina, el padre de Thiago, unos de los participantes más queridos de Gran Hermano, fue detenido por darle una golpiza a Camilia Ayelén Deniz, la hermana de Thiago, e intentar ahorcar a Lautaro Cáceres, uno de sus hijastros, de 16.

La denuncia fue realizada por Camila y pudo escapar de las garras de su padre y refugiarse en la vivienda de un vecino. Luego de llamar a la Policía para que la rescatara, el hombre de 54 años fue detenido y quedó imputado por violencia de Género. Además permaneces internado y sedado porque estaba fuera de sí. Por ahora no informaron si estaba bajo efectos de alcohol o estupefacientes.

Según trascendió en las últimas horas, luego de molerla a golpes y darle piñas en la cara, el hombre intentó matar a su hijastro. Ahora la causa quedó en manos de Soledad Breggia, de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, dispuso la detención de Julio Ricardo Medina, de 54 años, acusado de "lesiones y amenazas". También pidió la intervención de la Secretaría de Género Municipal para contener a las mujeres de dicha familia.

En ese contexto, la producción de Gran Hermano al igual que la familia de Thiago, analizan si lo sacan de la casa más famosa del país. Es que por el momento no podrán hacer nada ni comunicarse con él para no romper la principal regla del reality: No romper el aislamiento. Según detallaron desde Telefe, la única forma de hacerlo es que caso de fuerza mayor o por la muerte de algún familiar de los participantes. Por ahora, nade de eso ha ocurrido así que el joven debe seguir adentro.

Por supuesto, Telefe aprovecha la movida. De hecho, justo en la gala del domingo, Thiago le mandó un saludo a su padre que justo había cumplido años el sábado. Por eso, el conductor debió aclarar al aire: "Obviamente quería aclarar algo. Como es de público conocimiento, y como ha acontecido en las últimas horas con la familia de Thiaguito, queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos", dijo Del Moro.

Y continuó: "Estamos en contacto permanentemente con la familia, dándole todo el apoyo y el seguimiento apropiado para esta situación tan delicada, un hecho espantoso, una denuncia que ya corre su curso. Hubo una detención con el padre de Thiago y se está trabajando, activando todos los protocolos correspondientes con su familia, y estando presentes con él también así que a no preocuparse por eso. Estamos detrás de eso también".

Por el momento, según allegados a la familia de Thiago, su hermana continúa en el hospital. “Ella sufrió muchos golpes en la cabeza y en el rostro. Estaba mareada y por eso sigue en el hospital. Está en observación y hasta que no terminen con todos los estudios, no le van a dar el alta”, afirmaron. En tanto, el hijastro de Medina, Lautaro, de 16 años, está fuera de peligro.

Según fuentes policiales, la nena se había despertado en la madrugada y salió a defender a su otra hermana, llamada Brisa y a Lautaro. Fue entonces que Medina la molió a trompadas en el rostro. “Ahora está mejor. Se siente más tranquila. Durante todo el día estuvo rodeada de un equipo de médicos y psicólogos para atenderla y contenerla”, contaron allegados a la familia de Thiago.