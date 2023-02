El novio de Julieta de GH justificó sus intentos de engañarla: "Veo lo caliente que está con Marcos"

Luego de que en las últimas horas los integrantes de Gran Hermano escucharan el grito de "Julieta cornuda" y "Lucca te cagó", en referencia a Julieta Poggio y su ya famoso novio Lucca Bardelli, ahora salió a la luz cómo el joven hace de la suyas y tira galgos a otras mujeres colgándose de la exposición que le dio la permanencia de su pareja en el reality.

La información la difundió en su Instragram la influencer Rocío Galera, quien no dudó en mandar al frente al novio de Juli ante sus 110 mil seguidores, y contó con detalles cómo fueron sus lances la semana pasada, con capturas de pantalla incluidas. Aunque ahora aportó respuestas que dio en sus redes respecto al conflicto y ser una supuesta tercera en discordia. Allí apuntó contra la familia de la hermanita y dijo que defienden al muchacho porque para ellos "es más importante el juego".

"Contanos más de Lucca, el novio de Julieta de GH. ¿Se vieron?", le preguntó una usuaria a la rubia. "Sí, nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli. Estuve en otros países y no miraba GH", se justificó la influencer.

"¿Te animarías a juntarte con algún familiar de Julieta y mostrar los chats con Lucca?", indagó otro seguidor de su cuenta. "Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él. Se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli", criticó Rocío.

Entre los comentarios de sus publicaciones, alguien intentó criticar a la psicopedagóga y empresaria de indumentaria. "Es raro que expusiste a Lucca y él ni salió a responderte", deslizó para sembrar la sospechas de que en realidad es ella la que se quiere colgar de Julieta. "Jaja ¿y qué me va a decir?", respondió Galera. "Se borró de los programas y no fue más al piso. No le da la cara. Yo no fui la única chica que se chamuyó", acusó la mujer.

Al joven Bardelli ya lo habían intentado acusar de infiel a los pocos días de que comenzar el show, cuando desde Telefe comenzaron a insistir con que Julieta se empareje con el salteño Marcos Ginocchio a través de informes y preguntas del conductor Santiago del Moro, aunque la chica se mantuvo en sus cabales y logró soportar -hasta el momento- las presiones para que desista de serle fiel a su novio.

"¿Por qué pensás que la familia de Juli no opina de lo que hizo Lucca y lo siguen teniendo en la familia?", le preguntó a Galera otro seguidor. "A la madre le encantan las cámaras y quiere facturar con las hijas. De chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga (lo dijo en un programa). Por eso niega todo, es más importante la plata, la fama, que la reputación de la hija", acusó la chica.

Aunque fueron muchos seguidores quién indagaron sobre si la joven decía la verdad o mentía, hubo otros que directamente le festejaron lo que había hecho: "Bien por quemar infieles, genia. ¿Bancás a Juli? Sos bella", preguntó uno. "No me fijaría nunca en un chico con novia. Sí la banco a Ju, me parece sincera, transparente, aparte de ser muy diosa. Se merece otra cosa y pienso que se va a dar cuenta sola", confesó Rocío.

"Amo que contestes todo. Se nota que la bancás más a Juli que su propia familia", fue otra de las preguntas que recibió y compartió en sus historias. "No quieren preocuparla ni que se distraiga por esto, pero hay cosas con las que no se puede jugar y siento que están jugando con sus sentimientos escondiéndole la verdad", reflexionó la influencer.

La mujer ya había puesto su granito de arena la semana pasada cuando subió una captura de una conversación donde, supuestamente, Bardelli se le insinuaba directamente y ella lo rechazaba. "Este es un chamuyero. Después sube que la ama para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH que la engaña. Soy fan de Juli, me parece buena chica, no sabe la porquería que tiene de novio, ojalá se entere que la engaña, así le da bola a Marcos", pidió Galera en la evidencia que motivó que el martes le gritaran "cornuda" a la hermanita.

En el diálogo que la rubia subió se puede leer cómo Lucca le contesta con un "Bb me volvés loco" una foto de ella en paños menores. "Creo que fui clara con vos", fue la respuesta. "Decime cuando vuelvas a Luján. Te busco. Quiero que hablemos", insistió Bardelli. "Vos tenés novia, encima es una diosa Juli. Ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer. Céro códigos, vos no podés ser así", lo criticó la psicopedágoga.

"Ya lo hablamos y no es que no tenga códigos. Lo que veo es lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami (Lattanzio) se dio cuenta cómo lo coquetea, y me hablás de códigos a mí", fue la supuesta respuesta del novio de Poggio.

Desde el entorno de Julieta y su novio, nadie salió a aclarar respecto a la veracidad de la conversación, aunque salieron a desmentirla. Mientras tanto, los mensajes develarían la inseguridad del joven, que hace meses que no se encuentra con su pareja, pero que sabe que, más allá del intento de la producción por lograr un match que le mejore el rating, ella se mantuvo leal a la promesa que le hizo antes de entrar a la casa de Gran Hermano.

Al mismo tiempo, Galera ya había dado su pequeño salto a la fama luego de quemar a Mauro Icardi y un intento de seducirla, también, a través de Instagram. En ese entonces la chica publicó una captura donde se mostró muy interesada por lograr tener una cita con el futbolista que, supuestamente, aún continuaba en pareja con Wanda Nara, y hasta se explayó aun más en declaraciones televisivas. Por este tipo de actitudes es que sus detractores en las redes la acusan de querer colgarse de Julieta, al igual que su novio.