El Oro de Gran Hermano dejó heridos: la bronca de los ex hermanitos que no fueron invitados a los MF

Si hubo una imagen que llamó la atención durante la gala de los Martín Fierro 2023 en el Hotel Hilton fue el reducido grupo de hermanitos y hermanitas que había en la mesa de Gran Hermano. Es que, de los 20 jugadores que pasaron por la última edición en la que llenaron de gloria a Telefe, sólo estuvieron seis. Como era de esperar, esto generó críticas por parte de quienes quedaron afuera de la gala, aunque pocos se animaron a hacerlas públicamente.

En representación de los participantes estuvieron muchos de los más emblemáticos y exitosos. Aunque tampoco es que fue una invitación por orden de salida del programa. Ya que si bien estaba el ganador Marcos Ginocchio, el segundo Nacho Castañares Puente y la tercera Julieta Poggio, la cuarta en orden de salida, Romina Uhrig, no estuvo en la gala y sí lo hizo Daniela Celis, Lucila Belén "La Tora" Villar y Walter "Alfa" Santiago, quienes salieron antes que ella del reality.

Esta decisión trajo polémica y quienes se animaron a juzgarla, tuvieron que, por así decirlo, fingir demencia. Este fue el caso de Alexis "El Conejo" Quiroga, aquel jugador cordobés que en algún momento estuvo en la cresta de la ola mientras tejían estrategias con la correntina Constanza "Coti" Romero. Justamente él viene de capa caída a partir de haberse separado de ella, tras los rumores que la vincularon a Lucas Beltrán, futbolista de River Plate.

Lo cierto es que fue el único que se animó a criticar no estar en la gala, con un posteo que luego borró. "¡Por más que no nos nombraron! Acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro, los 20 participantes de esta edición 22/23", escribió en una historia de su Instagram que graficó con una foto general de sus hermanitos y hermanitas con los que logró la fama.

Es probable que al cordobés le haya sonado el teléfono y le haya llegado el reto desde más arriba, ya que no sólo borró la publicación, sino que más tarde se lo vio en los festejos privados que realizaron desde Telefe, donde los participantes de la casa más famosa del país fueron los grandes protagonistas de la noche.

Y allí a "El Conejo", que ahora anda solo y sin novia, se lo vio con otros de sus ex compañeros como Thiago Agustín Medina y Romina Uhrig, la ex diputada nacional tan cruzada por su orientación política. La pareja del ex intendente Walter Festa, también se animó a lanzar una pequeña crítica agazapada. Es que, si bien no fue tajante como su compañero, sí lanzó un palo por elevación por haber sido marginada por la producción.

"Romi, la verdadera protagonista de este GH 2022. No se merecía nunca quedar afuera de los Martín Fierro", fue una de las publicaciones que Uhrig compartió en un collage que armó una usuaria con todos los mensajes de apoyo. "Romina es TT en Twitter sin estar invitada, o sea que la cuenten como quieran", fue el mensaje de Florbarbarena18.

Es cierto que Romi compartió la publicación y escribió: "Gracias, los amo", aunque tampoco es que tuvo que borrar algo después. Es más, tras la historia, todas las siguientes son con sus compañeros a los besos y a los abrazos. Inclusive una foto con Alfa, quien fue su gran amigo durante gran parte del juego, para luego terminar enfrentados.

Los festejos los esperó junto a "El Conejo" y Thiago, y cuando llegó el momento del cachengue, se llevó todos los flashes. Fotos con todos los famosos, bailes con Lizzy Tagliani y Damián Betular. La noche estuvo a la altura del oro, y ella la disfrutó sin preocuparse de no haber subido al escenario a recibir el premio.

También hubo otras personas que se lo tomaron con mejor onda, como Ariel Ansaldo, quien ni siquiera fue invitado a los festejos y lo vio desde el living de su casa, desde donde festejó el Martín Fierro a mejor reality, según compartió en sus redes sociales. Por otro lado, Juan Reverdito, quizás el personaje más odiado de la última edición del reality, subió un video humorístico para hacer referencia a que lo habían dejado afuera. A través de filtros de Instagram se emuló subiendo a recibir una estatuilla con la remera de San Lorenzo y junto al muñequito de Flash que tanto lo caracterizó.

"Juan de Gran Hermano", se oye decir a Santiago del Moro, en la edición de audio y video que preparó. Luego, una vez "arriba del escenario", el taxista dijo algunas palabras: "Quiero agradecerle a APTRA. Esto es una locura", expresó en tono de broma.

También tuvo espacio para las críticas en sus historias, ya que luego de eso subió la misma imagen y posteo de "El Conejo", aunque le agregó unas palabras propias con tiros por elevación contra algunos de sus ex compañeros. "Felicitaciones a los 15 que estuvimos ahí, ese granito de arena que pusimos para el momento de ayer. Evidentemente humildad es una palabra muy grande para muchos. Por ahí se le caía algún anillo de nombrar a todos. Feliz y contento por el oro", escribió Reverdito.

No hay duda que el reality fue el gran ganador de la noche, llevándose el Oro y haciendo un festejo acorde al éxito que tuvo la edición. Pero eso no quiere decir que estén todos conformes. A algunos y algunas ni siquiera los nombraron, pero aunque los quieran borrar de la historia, fueron parte del logro.