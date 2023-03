"El personaje de tincho no le gustó a la gente": la llamativa excusa de Holder al hablar de su eliminación en GH

Tomás Holder aprovechó la decisión de la producción de Gran Hermano de reincorporar a los tres primeros eliminados hasta el viernes, con el fin de que hagan campaña a favor de los finalistas, para mostrar una imagen diferente a la que dejó durante los primeros 6 días de programa. Fue en ese contexto que confesó que se equivocó en ingresar a la casa más famosa del país con el perfil con el que entró en la primera semana, el cual estaría muy alejado de su realidad como persona.

"Yo entré a la casa con un personaje, que a mí en TikTok me fue muy bien, de tincho, asqueroso, medio basura, jodón. Pero yo no entendí que afuera vota la gente grande, y a la gente grande no le gusta un pibe así ni en pedo", reconoció el rosarino en un diálogo que tuvo en el patio con Julieta Poggio -para quien hace campaña-, Mora Jabornisky y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente.

Luego, en el mismo instante, reflexionó acerca de lo que vio por televisión de los demás jugadores durante su estadía en el reality show del momento. "Muchos que entraron acá a la casa como un personaje o con algo para mostrar, siento que afuera fueron iguales", destacó Holder.

"Yo, por ejemplo, afuera nada que ver, mi grupo de amigos sabe cómo soy, mi gente sabe cómo soy, nada que ver", se excusó, nuevamente, el musculoso joven de bigote. Eso motivó que Julieta le pregunte con quién se llevaba mal dentro de la casa."Mal con nadie. Yo siento que nunca podría tener afinidad con Agustín (Guardis) o Alfa (Walter Santiago). Siento que son dos personas que son igual afuera que lo que mostraron en la casa", confesó el rosarino.

Los cambios en la vida de Holder fueron muchos desde que entró y salió en sólo seis días de participación. El error de su compañera Martina Stewart Usher a la hora de salvar a Alfa "para que aprenda a tratar mejor a las mujeres", confiada de que sería fácilmente eliminable en las galas subsiguientes, derivó en que Holder se vaya primero que todos los y las demás participantes.

Luego se supo que comenzó a vivir una vida cada vez más frenética, que terminó con la separación de su novia Paula Balbi y una entrega total a la noche y sus vicios.

En la última semana, la mamá del influencer, Gisela Gordillo, charló con el programa A la Barbarrosa y señaló que su hijo había estado muy mal durante los meses de enero y febrero, en los cuales se había entregado al consumo de "pastillas" de esas que se suelen mover mucho por el ambiente de la música electrónica.

Es cierto que hace algunas semanas se habían visto imágenes de Holder abrazado a un amigo en una de estas fiestas, y que se corrió el rumor de que había pasado un "mal viaje" producto de estupefacientes que habría tomado, pero es algo que hasta el momento no se había confirmado por nadie de su entorno.

También al influencer se lo vio mucho más flaco y menos musculoso que cuando ingresó, donde también los rumores acerca de los anabólicos lo perseguían a todos lados. En sus declaraciones, Gordillo especificó que estuvo mal hasta mediados de febrero y también deslizó que está bajo tratamiento psiquiátrico, algo que fue fuertemente criticado por los agudos ojos de las redes sociales, que siempre cuestionan las decisiones que se toman en el programa más visto del país en este momento.

Lo cierto es que Holder está dando vuelta la página y cambiando la imagen ante los espectadores de Gran Hermano, y también creciendo en popularidad. Su "error" ya fue cometido, pero nunca es tarde para cambiar, enfrentar a los demonios internos y enmendar lo que se haya roto. Holder lo está demostrando.